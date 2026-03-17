Si alguna vez has hecho un pedido en Amazon y tuviste que esperar entre 24 y 48 horas si cuentas con el servicio Prime, o de tres a cinco días laborables si usas el envío estándar, quizá no sepas que también puedes recibir tus compras en menos de tres horas. Sí, aunque cueste creerlo, la multinacional de comercio electrónico ya realiza entregas exprés en varias ciudades de Estados Unidos, pensadas para quienes necesitan un producto casi de inmediato, ya sea un regalo de última hora, un dispositivo electrónico o incluso artículos de uso diario. A continuación, te contamos cuánto debes pagar para tener en tus manos lo que solicitaste en ese breve tiempo.
¿CUÁNTO PAGAR PARA RECIBIR UN PEDIDO EN MENOS DE TRES HORAS?
El servicio de entrega exprés de Amazon, con nuevas opciones de 1 y 3 horas, permite a los clientes comprar más de 90,000 productos y recibirlos el mismo día con tan solo unos clics. Pero ¿cuánto debes desembolsar si quieres tener lo que compraste en tan poco tiempo?
Para entregas de 1 hora
- Miembros Prime: US$9.99
- Clientes sin membresía: US$19.99
Para entregas de 3 horas
- Miembros Prime: US$4.99
- Clientes sin membresía: US$14.99
“Hacemos posibles las entregas en 1 y 3 horas aprovechando nuestros centros de entrega el mismo día, lo que significa que los clientes pueden reabastecer fácilmente sus artículos domésticos de compra frecuente mientras compran artículos únicos como una silla de coche para niños para un baby shower sorpresa, un humidificador durante la temporada alta de resfriados y gripe, y un colchón inflable para invitados, con entrega en tan solo una hora”, precisa el sitio web de Amazon.
IMPORTANTE: ambas opciones de entrega exprés están disponibles los siete días de la semana.
¿QUÉ PRODUCTOS FORMAN PARTE DE LAS ENTREGAS EXPRÉS?
El servicio de entrega de Amazon permite a los clientes comprar desde artículos básicos para el día a día como productos de despensa, artículos de limpieza, productos de salud y belleza, y medicamentos sin receta, hasta otras categorías populares como electrónica, juguetes, ropa y accesorios, y hogar y jardín.
“Los clientes podrán ver los artículos disponibles para entrega en 1 o 3 horas durante su experiencia de compra habitual en el mismo día mediante un nuevo mensaje junto a los nombres de los productos. Para facilitar aún más la búsqueda, hemos añadido filtros de búsqueda como ‘en 1 hora’ o ‘en 3 horas’ y una página de compra específica en las zonas donde estas opciones están disponibles”, precisa en su sitio web.
¿EN QUÉ LUGARES ESTÁ DISPONIBLE LA ENTREGA EXPRÉS DE AMAZON?
La entrega exprés de 1 hora está disponible actualmente para clientes en varias zonas de Estados Unidos, incluyendo partes de las principales áreas metropolitanas como Los Ángeles, Chicago, Oklahoma City, Nashville, Houston y Washington, D.C., y ciudades más pequeñas como Des Moines, Iowa; Boise, Idaho; y American Fork, Utah.
En tanto, la entrega en 3 horas se ofrece en más de 2,000 ciudades y suburbios como Cornwall, Pensilvania; Harrah, Oklahoma; y Arabi, Luisiana.
- Los clientes pueden verificar si su área cuenta con entrega en 1 o 3 horas visitando www.amazon.com/getitfast
