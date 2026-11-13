Organizar la cena de Thanksgiving puede poner a prueba el presupuesto familiar cuando al pavo se suman las guarniciones, el postre y otros ingredientes de última hora. Para quienes celebrarán en casa, Amazon Grocery anunció una selección de alimentos por $25 que permite preparar varios platos tradicionales de Acción de Gracias sin comprar cada producto por separado. La promoción estará vigente hasta el 26 de noviembre de 2026, mientras duren las existencias, e incluye entrega el mismo día en domicilios elegibles de Estados Unidos. Antes de hacer el pedido, conviene aclarar un detalle: no se trata de comida lista para servir, sino de artículos que requieren preparación.

La propuesta reúne opciones para organizar el menú y completar la mesa con recetas propias. Si entre tus acompañamientos favoritos están el arroz con gandules, los tamales o una ensalada familiar, tendrás que calcular esas compras aparte.

Amazon se suma a las cadenas que ofrecen cenas para el Día de Acción de Gracias a un precio más económico que el acostumbrado (Foto: Amazon)

¿QUÉ INCLUYE LA CENA DE THANKSGIVING DE AMAZON POR $25?

La oferta comprende 15 tipos de productos, algunos con varias unidades. El listado combina marcas como Butterball, Ocean Spray, Kraft y McCormick con artículos de Amazon Grocery. Su ingrediente principal es un pavo congelado de 8 libras.

Producto Cantidad incluida Pavo congelado Butterball 1 unidad de 8 lb Salsa de arándanos Ocean Spray 1 lata de 14 oz Papas russet Amazon Grocery 1 bolsa de 5 lb Mezcla para gravy de pavo McCormick 2 sobres de 0.87 oz cada uno Maíz en grano Amazon Grocery 2 latas de 15.25 oz cada una Zanahorias enteras Amazon Grocery 1 paquete de 16 oz Ejotes cortados Amazon Grocery 2 latas de 14.5 oz cada una Crema de champiñones Campbell’s 1 lata de 10.5 oz Cebollas fritas crujientes French’s 1 envase de 2.8 oz Macarrones con queso Kraft 2 cajas de 7.25 oz cada una Relleno de pavo Stove Top 1 caja de 6 oz Panecillos de media luna Amazon Grocery 1 paquete de 8 oz con 8 unidades Masas para pay Amazon Grocery 1 paquete de 15 oz con 2 unidades Puré orgánico de calabaza Amazon Grocery 1 lata de 15 oz Leche evaporada Nestlé Carnation 1 lata de 12 fl oz

Con esta selección es posible elaborar distintos acompañamientos habituales de la festividad, como puré de papas, macarrones con queso y verduras, además de un pay de calabaza. Sin embargo, revisa las recetas antes de comprar: podrías necesitar ingredientes adicionales que no figuran en el conjunto anunciado.

El comunicado oficial no especifica para cuántos comensales alcanza. Por eso, considera el número de invitados, las porciones previstas y los demás platos que servirás durante la reunión.

El pavo suele ser el protagonista en la mesa de Thanksgiving (Foto: Magnific)

¿CÓMO COMPRAR LA OFERTA DE THANKSGIVING DE AMAZON?

Puedes encontrar la promoción al escribir “$25 Thanksgiving Meal” en el buscador de la aplicación o del sitio web de Amazon. Antes de agregar los artículos al carrito, introduce tu domicilio para consultar las opciones disponibles.

Estos son los pasos para realizar la compra:

Busca “$25 Thanksgiving Meal” en Amazon. Ingresa la dirección de entrega o el código postal —ZIP code—. Comprueba los productos disponibles y sus cantidades. Añade al carrito los artículos participantes. Revisa el importe final y cualquier cargo adicional. Si aparece la modalidad de entrega el mismo día, elige un horario habilitado. Confirma el pedido después de verificar las condiciones.

No asumas que la disponibilidad será idéntica para todos los compradores. Las existencias y ventanas de recepción pueden cambiar según el domicilio y el momento de la consulta.

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE LA ENTREGA EL MISMO DÍA?

De acuerdo con la compañía, su servicio de supermercado Same-Day Delivery opera en más de 2,300 ciudades y localidades de Estados Unidos. Esa cobertura no significa que cualquier dirección dentro de esas zonas tenga acceso automático a la modalidad.

La forma de comprobarlo es introducir el domicilio antes de organizar la compra. Así podrás consultar los horarios habilitados y confirmar si los alimentos seleccionados llegan dentro del plazo que necesitas.

Amazon anuncia envío gratuito el mismo día en pedidos de $25 o más y también menciona ese beneficio entre las ventajas de Prime. Verifica las condiciones aplicables a tu cuenta: el precio promocional no debe confundirse con el total definitivo que aparecerá antes del pago.

EL PAVO LLEGA CONGELADO, NO LISTO PARA SERVIR

Recibir los alimentos en pocas horas no equivale a tener la cena preparada. La pieza Butterball incluida pesa 8 libras y se entrega congelada, por lo que requiere planificación antes de llevarla al horno.

Consulta las instrucciones del fabricante sobre descongelación y cocción. Lo mismo ocurre con las guarniciones y el postre: cada receta puede exigir tiempo, utensilios o ingredientes adicionales.

Si piensas completar la celebración con coquito, flan u otra especialidad de tu familia, anota esos productos por separado. Ninguna de estas preparaciones forma parte del conjunto anunciado.

OTRAS OFERTAS DE AMAZON PARA THANKSGIVING 2026

Además de la selección de $25, la empresa presentó descuentos en pavos, aperitivos y artículos para recibir invitados. Las fechas varían según la categoría, así que conviene revisar cuáles estarán vigentes cuando hagas el pedido.

Producto o categoría Oferta anunciada Vigencia en noviembre de 2026 Pavo congelado Desde $0.79 por libra Del 1 al 26 Pavo fresco Desde $0.99 por libra Del 14 al 26 Productos tradicionales de Thanksgiving Opciones por menos de $4 Del 1 al 26 Charcutería y aperitivos para reuniones 40% de descuento Del 2 al 14 Guarniciones preparadas 40% de descuento Del 15 al 26 Platos, cubiertos y vasos compostables Hefty seleccionados 20% de descuento Del 14 al 19 Productos seleccionados de McCormick & Company Entre 20% y 25% de descuento Del 19 al 30 Bolsas y recipientes Ziploc seleccionados 20% de descuento Del 26 al 30

Estas promociones pueden servir para completar el menú o adquirir utensilios que no están incluidos en la oferta principal. Comprueba los artículos participantes y el precio mostrado al finalizar la selección.

Antes de pagar, compara el contenido del carrito con lo que ya tienes en la despensa y calcula los extras para tus invitados. Esa revisión permitirá saber si la propuesta se ajusta al presupuesto de tu celebración, sin confundir el costo anunciado con el gasto total de la reunión.