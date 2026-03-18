Amazon está reforzando su estrategia de entregas rápidas al ofrecer envíos en 1 y 3 horas en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y Chicago. Con esta iniciativa, busca competir directamente con Walmart, su principal rival en el comercio electrónico. La rapidez en las entregas se ha convertido en una pieza clave para la compañía, ya que impulsa a los clientes a comprar más productos y con mayor frecuencia. En esa misma línea, Amazon ya había lanzado en diciembre un servicio llamado “Amazon Now”, enfocado en entregar alimentos y artículos esenciales en menos de 30 minutos en ciudades seleccionadas.

“Vimos una oportunidad de usar nuestra experiencia operativa única y nuestra red de entregas para facilitar un poco la vida de los clientes, al mismo tiempo que ofrecemos aún más valor a los miembros Prime”, señaló Udit Madan, vicepresidente senior de Operaciones Globales de Amazon.

La empresa informó el 18 de marzo que su opción de entrega en 1 hora ya está disponible para más de 90,000 productos, que incluyen artículos de uso diario, juguetes y papel higiénico.

El servicio abarca más de 90,000 productos y utiliza su red de entregas el mismo día. (Foto referencial: Frederic J. BROWN / AFP)

Este servicio utiliza su red de entregas en el mismo día y ya funciona en grandes ciudades, así como en otras más pequeñas como Boise, en Idaho. Por su parte, la entrega en 3 horas se expandió a más de 2,000 ciudades y localidades.

Para hacer posible estas entregas más rápidas, Amazon implementó cambios en sus centros logísticos. Entre ellos, estaciones de trabajo dedicadas exclusivamente a estos pedidos, etiquetas amarillas para identificarlos con facilidad y nuevas señalizaciones para guiar a los repartidores dentro de las instalaciones.

El uso de estos servicios tiene un costo adicional. Los miembros Prime deben pagar $9.99 por la entrega en 1 hora y $4.99 por la de 3 horas. En cambio, quienes no tienen suscripción pagan $19.99 por la opción más rápida y $14.99 por la entrega en 3 horas.

Estas entregas tienen un costo adicional, tanto para miembros Prime como para usuarios sin suscripción. (Foto referencial: Patrick T. FALLON / AFP)

Dónde está disponible la entrega en 1 y 3 horas de Amazon

Según CBS News, el servicio de entrega de Amazon de 1 hora ya está disponible en zonas de ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles, Nashville, Oklahoma City y Washington D.C. También ha llegado a localidades más pequeñas como Des Moines, Boise y American Fork, ampliando así su alcance más allá de los grandes centros urbanos.

Por otro lado, la entrega en 3 horas tiene una cobertura mucho mayor, ya que está disponible en más de 2,000 ciudades y comunidades de distintos tamaños, incluyendo suburbios.

La compañía también adelantó que planea expandir este servicio a más zonas en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer aún más su red de distribución rápida.

En cuanto a los productos, los usuarios pueden recibir en pocas horas una amplia variedad de artículos, como productos para el hogar (papel higiénico o toallas de papel), artículos de salud y belleza, medicamentos sin receta, dispositivos electrónicos, juguetes y ropa, lo que convierte a este servicio en una opción práctica para compras urgentes o de último momento.

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