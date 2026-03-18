Amazon ofrece entregas en 1 y 3 horas en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo grandes mercados como Los Ángeles y Chicago. (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)
Amazon ofrece entregas en 1 y 3 horas en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo grandes mercados como Los Ángeles y Chicago. (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

está reforzando su estrategia de entregas rápidas al ofrecer envíos en 1 y 3 horas en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y Chicago. Con esta iniciativa, busca competir directamente con , su principal rival en el comercio electrónico. La rapidez en las entregas se ha convertido en una pieza clave para la compañía, ya que impulsa a los clientes a comprar más productos y con mayor frecuencia. En esa misma línea, Amazon ya había lanzado en diciembre un servicio llamado “Amazon Now”, enfocado en entregar alimentos y artículos esenciales en menos de 30 minutos en ciudades seleccionadas.

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“Vimos una oportunidad de usar nuestra experiencia operativa única y nuestra red de entregas para facilitar un poco la vida de los clientes, al mismo tiempo que ofrecemos aún más valor a los miembros Prime”, señaló Udit Madan, vicepresidente senior de Operaciones Globales de Amazon.

La empresa informó el 18 de marzo que su opción de entrega en 1 hora ya está disponible para más de 90,000 productos, que incluyen artículos de uso diario, juguetes y papel higiénico.

El servicio abarca más de 90,000 productos y utiliza su red de entregas el mismo día. (Foto referencial: Frederic J. BROWN / AFP)
El servicio abarca más de 90,000 productos y utiliza su red de entregas el mismo día. (Foto referencial: Frederic J. BROWN / AFP)

Este servicio utiliza su red de entregas en el mismo día y ya funciona en grandes ciudades, así como en otras más pequeñas como Boise, en Idaho. Por su parte, la entrega en 3 horas se expandió a más de 2,000 ciudades y localidades.

Para hacer posible estas entregas más rápidas, Amazon implementó cambios en sus centros logísticos. Entre ellos, estaciones de trabajo dedicadas exclusivamente a estos pedidos, etiquetas amarillas para identificarlos con facilidad y nuevas señalizaciones para guiar a los repartidores dentro de las instalaciones.

El uso de estos servicios tiene un costo adicional. Los miembros Prime deben pagar $9.99 por la entrega en 1 hora y $4.99 por la de 3 horas. En cambio, quienes no tienen suscripción pagan $19.99 por la opción más rápida y $14.99 por la entrega en 3 horas.

Estas entregas tienen un costo adicional, tanto para miembros Prime como para usuarios sin suscripción. (Foto referencial: Patrick T. FALLON / AFP)
Estas entregas tienen un costo adicional, tanto para miembros Prime como para usuarios sin suscripción. (Foto referencial: Patrick T. FALLON / AFP)

Dónde está disponible la entrega en 1 y 3 horas de Amazon

Según , el servicio de entrega de Amazon de 1 hora ya está disponible en zonas de ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles, Nashville, Oklahoma City y Washington D.C. También ha llegado a localidades más pequeñas como Des Moines, Boise y American Fork, ampliando así su alcance más allá de los grandes centros urbanos.

Por otro lado, la entrega en 3 horas tiene una cobertura mucho mayor, ya que está disponible en más de 2,000 ciudades y comunidades de distintos tamaños, incluyendo suburbios.

La compañía también adelantó que planea expandir este servicio a más zonas en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer aún más su red de distribución rápida.

En cuanto a los productos, los usuarios pueden recibir en pocas horas una amplia variedad de artículos, como productos para el hogar (papel higiénico o toallas de papel), artículos de salud y belleza, medicamentos sin receta, dispositivos electrónicos, juguetes y ropa, lo que convierte a este servicio en una opción práctica para compras urgentes o de último momento.

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