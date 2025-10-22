Cada año, la temporada navideña genera un aumento de compras por internet y este 2025 no será la excepción. Ante este panorama, Amazon inició una campaña de contratación sin precedentes para reforzar sus centros logísticos, de transporte y atención al cliente. La empresa busca cubrir miles de puestos en un tiempo récord, ofreciendo salarios competitivos y beneficios adicionales.

Amazon confirmó la apertura de 250.000 plazas laborales en todo Estados Unidos, disponibles en modalidades de tiempo completo, parcial, regular y temporal. Los sueldos pueden alcanzar hasta 23 dólares por hora, dependiendo del cargo y la región.

Según un comunicado oficial, los empleos de temporada son altamente demandados y muchas vacantes se ocupan en cuestión de minutos. Además, Amazon destacó que numerosos empleados temporales logran convertir sus contratos en posiciones permanentes con posibilidad de ascenso.

La compañía informó que invertirá más de 1000 millones de dólares en salarios y beneficios, una medida que elevará el promedio salarial a cerca de 30 dólares por hora para trabajadores del área logística y de transporte.

Los empleos incluyen turnos flexibles, pagos competitivos e incentivos adicionales como créditos para equipos de trabajo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Las postulaciones ya están disponibles en el portal oficial Amazon Jobs, donde cada semana se agregan nuevas vacantes entre octubre y diciembre.

El proceso incluye actualizar el currículum, completar una solicitud en línea, asistir a una entrevista presencial y finalizar la verificación de antecedentes a través de la cuenta personal de Amazon Jobs.

Los solicitantes también reciben información sobre beneficios, como un crédito de 110 dólares para la compra de calzado de seguridad.

La compañía destacó que muchos trabajadores temporales pasan a posiciones permanentes cada año. (Foto: AFP)

Además de gestionar su proceso desde la aplicación Amazon A to Z, los interesados pueden recibir alertas de empleo enviando un mensaje de texto con la palabra NEWJOB al 31432.

Los sueldos iniciales para la temporada navideña varían entre 19 y 23 dólares por hora, mientras que los puestos regulares de tiempo completo o parcial ofrecen un promedio de 23 dólares por hora, junto con prestaciones adicionales.

Con esta iniciativa, Amazon se posiciona nuevamente como uno de los principales motores de empleo del país.

Las postulaciones ya están activas en el portal Amazon Jobs y se recomienda aplicar lo antes posible debido a la alta demanda. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Cómo postular a Amazon: paso a paso

Buscar y Aplicar Online: Visita el portal de Amazon Jobs, encuentra el puesto deseado y completa la solicitud formal con tu CV.

Crear un Perfil: Registrarte o iniciar sesión en la plataforma de Amazon para gestionar tu candidatura.

Realizar Evaluaciones: Completar cualquier prueba o test en línea que sea requerido para el rol.

Superar Entrevistas: Participar en las rondas de entrevistas (telefónicas, virtuales o presenciales), a menudo enfocadas en los Principios de Liderazgo de Amazon.

Oferta Condicional y Verificación: Recibir una oferta de trabajo preliminar y someterte a la revisión de antecedentes.

Trámites Finales e Inicio: Completar la documentación restante (a veces en una cita previa a la contratación) y aceptar la oferta final.

