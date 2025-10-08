La temporada de compras navideñas se inició con Amazon Prime Big Deals Days 2025, el evento de 48 horas que reúne las mejores promociones del año para miembros Prime. Desde electrónica y moda, hasta productos para el hogar y juguetes, las ofertas prometen no solo variedad, sino grandes oportunidades de ahorro. Por eso, te damos una lista con las mejores ofertas.

Este año, Amazon no solo ofrece precios especiales, sino herramientas para encontrar y seguir tus artículos favoritos, como alertas de “bajada de precio” de Alexa, funciones de compra con Amazon Lens y ofertas relámpago renovadas cada pocas horas. Con marcas líderes como LEGO, KitchenAid, Beats y Crest, el evento se posiciona como el eje central de las compras anticipadas para las fiestas.

¿CUÁNDO ES EL AMAZON PRIME BIG DEALS DAYS 2025?

Amazon Prime Big Deals Days 2025 se celebra del 7 al 8 de octubre, comenzando a las 12:01 a. m. PDT y finalizando a las 11:59 p. m. PDT. Durante 48 horas, los miembros Prime podrán acceder a descuentos especiales en categorías como electrónica, moda, hogar, cocina y juguetes, además de dispositivos Amazon como Kindle y Echo. Para aprovechar el evento al máximo, es fundamental ser miembro Prime y contar con la aplicación de Amazon para seguir en tiempo real las novedades.

¿CÓMO CONSEGUIR LAS MEJORES OFERTAS AMAZON PRIME BIG DEALS DAYS 2025?

La dinámica incluye nuevas ofertas cada cinco minutos en períodos seleccionados, ofertas relámpago por tiempo limitado y promociones exclusivas de marcas como Away, ELEMIS, Keurig y LG. Para optimizar tu experiencia de compra, Amazon recomienda:

Activar notificaciones de ofertas y “bajada de precio” en la aplicación o con Alexa.

en la aplicación o con Alexa. Usar Amazon Lens para buscar productos similares mediante fotos y acceder a Lens Live para coincidencia instantánea.

para buscar productos similares mediante fotos y acceder a Lens Live para coincidencia instantánea. Seguir la sección “Grandes ofertas de hoy” con actualizaciones a medianoche, 8 a. m. y 1 p. m.

con actualizaciones a medianoche, 8 a. m. y 1 p. m. Revisar tu “lista de deseos” y el apartado “Comprar de nuevo” para obtener descuentos en productos que ya conoces y utilizas.

y el apartado “Comprar de nuevo” para obtener descuentos en productos que ya conoces y utilizas. Incorporar artículos adicionales a pedidos en tránsito con la función “Añadir a la entrega” para maximizar ahorros.

AMAZON PRIME BIG DEALS DAYS 2025: CATEGORÍAS DESTACADAS PARA AHORRAR

Estas son algunas de las ofertas más llamativas de Amazon Prime Big Deals Days 2025:

Crema hidratante de día y noche TULA con 50% de descuento , ideal para el cuidado facial.

, ideal para el cuidado facial. Botas impermeables para mujer Sperry con un rebaja de 58%, perfectas para la temporada de frío.

Set de sombras en barra Julep Beauty con 60% de descuento, maquillaje resistente y duradero.

Sudadera con capucha GAP con logo clásico, al 70% menos de su precio habitual.

Amazon Echo Buds de nueva generación , audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido, con 70% de descuento.

, audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido, con 70% de descuento. Auriculares Bose QuietComfort Ultra con Bluetooth, hasta 26% de descuento, con tecnología premium de cancelación de ruido.

Laptop Dell 15 de 15.6 pulgadas, con procesador Intel i5, al 25% de rebaja.

Apple Watch Series 10 con 28% de descuento.

Tableta Amazon Fire HD 10 ahora a mitad de precio (50% de descuento).

Robot aspirador L60 de Eufy con hasta el 50% de rebaja para limpieza manos libres.

Cafetera individual Keurig K-Express con 55% de descuento.

Google Pixel 9 con 31% menos de su precio normal.

Colonia Polo Black de Ralph Lauren con 50% de rebaja.

Juguetes LEGO con hasta 30% de descuento y sets Classic Creative Brick Box por US$18.

Juguetes de marcas como LEGO y Melissa & Doug por menos de US$20.

Moda y básicos de Calvin Klein, Levi’s, Adidas y Pepe Jeans con precios mínimos históricos.

Productos de belleza de Lancôme, L’Oréal, Nivea y Olay con rebajas especiales.

