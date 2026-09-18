Si quieres ahorrar dinero sin renunciar a productos de marcas reconocidas, Amazon Resale puede ser una opción útil. Esta sección de Amazon ofrece artículos usados, devueltos o con la caja abierta a precios más bajos que los productos nuevos; antes de comprarlos, puedes revisar su estado y la descripción del vendedor. A continuación, te explicamos cómo encontrar ofertas de calidad y qué aspectos debes verificar para hacer una compra segura.

“Todos nuestros productos se someten a una verificación de calidad antes de venderse. Utilizamos descripciones comunes para indicar el estado general de los artículos, por ejemplo: ‘Como nuevo’. Proporcionamos comentarios más específicos sobre el estado que son relevantes para ese producto”, se lee en su sitio web.

Laptops, tablets, televisores, dispositivos Amazon, electrodomésticos y artículos para el hogar pueden encontrarse por menos dinero si eliges versiones usadas, devueltas o con empaque abierto (Foto: Amazon Resale)

¿CÓMO ENCONTRAR OFERTAS DE CALIDAD EN AMAZON RESALE?

Con Amazon Resale, los clientes pueden ahorrar millones de productos usados de calidad de marcas populares, desde tecnología como ordenadores, tabletas, dispositivos Amazon, teléfonos desbloqueados y televisores hasta artículos esenciales para el hogar como muebles, electrodomésticos de cocina, productos para el cuidado del césped y el jardín, herramientas para mejoras del hogar y artículos para mascotas.

Existen dos formas principales de encontrar un producto de reventa en Amazon.

La primera opción es visitar la web de Amazon Resale, donde puedes navegar por categoría o introducir el artículo exacto que buscas en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página.

La segunda es visitar la página del producto. Desplázate hacia abajo y busca la sección “Ahorra con productos usados” o “Compra productos usados”. Si la versión de Amazon Resale de tu producto está disponible, podrás ver los detalles y elegir entre diferentes opciones según su estado. Los precios varían según la condición del artículo, señala en su sitio web.

RECUERDA: el inventario de Amazon Resale cambia con frecuencia, por lo que conviene revisar a menudo la página.

¿QUÉ ASPECTOS DEBES VERIFICAR PARA HACER UNA COMPRA SEGURA?

Para hacer una compra segura en Amazon Resale, debes ver con detalle las descripciones que se hacen sobre el producto basadas en apariencia, cualidades funcionales, accesorios y estado del empaque.

Antes de que un artículo pueda venderse en Amazon Resale, se realiza una inspección exhaustiva, comprobando su estado y proporcionando una descripción detallada para que los clientes puedan tomar una decisión más informada. “En el caso de los artículos electrónicos, los encendemos, probamos y restablecemos a la configuración de fábrica como parte de la evaluación. Según el control de calidad, a cada artículo se le asignará una de las cuatro siguientes condiciones: ‘Como nuevo’, ‘Muy bueno’, ‘Bueno’ o ‘Aceptable’”, precisan.

Como nuevo: el artículo está en perfectas condiciones de funcionamiento y todos sus accesorios esenciales están completos, aunque el embalaje puede presentar algún daño.

el artículo está en perfectas condiciones de funcionamiento y todos sus accesorios esenciales están completos, aunque el embalaje puede presentar algún daño. Muy buen estado: el producto está en muy buen estado y funciona perfectamente, aunque puede haber tenido poco uso y presentar pequeñas imperfecciones estéticas. Puede llegar con el embalaje dañado o reempaquetado, y podría faltarle algún accesorio no esencial. Vale aclarar que los accesorios que faltan se indican en la descripción de cada artículo.

el producto está en muy buen estado y funciona perfectamente, aunque puede haber tenido poco uso y presentar pequeñas imperfecciones estéticas. Puede llegar con el embalaje dañado o reempaquetado, y podría faltarle algún accesorio no esencial. Vale aclarar que los accesorios que faltan se indican en la descripción de cada artículo. Bueno: el artículo está en buen estado y funciona perfectamente, aunque puede presentar desgaste por uso moderado y pequeños desperfectos estéticos, como algún arañazo. Puede llegar con el embalaje dañado o reempaquetado. Es posible que le falten algunos accesorios valiosos y que no se pueda usar hasta que se adquieran por separado. Estos accesorios que faltan se indican en la descripción de cada artículo.

el artículo está en buen estado y funciona perfectamente, aunque puede presentar desgaste por uso moderado y pequeños desperfectos estéticos, como algún arañazo. Puede llegar con el embalaje dañado o reempaquetado. Es posible que le falten algunos accesorios valiosos y que no se pueda usar hasta que se adquieran por separado. Estos accesorios que faltan se indican en la descripción de cada artículo. Aceptable: el producto cumple su función principal, pero puede presentar signos evidentes de uso, como arañazos, abolladuras y desgaste en esquinas o bordes. Es posible que el embalaje esté dañado o que haya sido reempaquetado. Puede que le falten algunos accesorios, componentes o repuestos importantes, y que no se pueda utilizar hasta que se adquieran por separado. Las piezas faltantes se indican en la descripción de cada artículo.

La plataforma detalla si el producto tiene rayones, daños en el empaque o accesorios faltantes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿SE PUEDEN DEVOLVER LOS PRODUCTOS DE AMAZON RESALE?

Sí, las compras en Amazon Resale están cubiertas por la política de devoluciones de Amazon. Dado que cada artículo en Amazon Resale es único debido a su naturaleza, no pueden reemplazar un artículo en las mismas condiciones, pero es posible que tengan algo similar en stock.

Cabe precisar que la compañía envía estos artículos, que se pueden devolver en un plazo de 30 días a partir de la recepción del envío.