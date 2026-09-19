Amazon anunció cambios que podrían impactar directamente el bolsillo de miles de trabajadores en Estados Unidos. La empresa elevará a US$20 por hora el salario inicial mínimo para un grupo de empleados y sumará nuevos beneficios relacionados con la compra de alimentos y el acceso a servicios financieros. ¿A quiénes les corresponde el aumento, desde cuándo comenzará a aplicarse y qué incluyen las medidas anunciadas? A continuación, te contamos todos los detalles.

Amazon da aumento de US$1 por hora y estrena descuentos de hasta 20% en Whole Foods. En la imagen, un trabajador de Amazon clasifica paquetes en una estación de reparto de la compañía el 28 de noviembre de 2022 en Alpharetta, Georgia (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

AMAZON ELEVA EL SALARIO INICIAL MÍNIMO PARA CIERTOS EMPLEADOS

Amazon elevará a US$20 por hora el salario inicial mínimo de sus empleados en Estados Unidos, pero no de todos. La medida representa un aumento de US$1 por hora y entra en vigor el 27 de septiembre de 2026.

El alza está dirigida a trabajadores de tiempo completo de la red de operaciones centrales de Amazon en EE.UU. (core operations), no necesariamente a toda la plantilla ni a todos los contratistas. Estos puestos incluyen, entre otros, a trabajadores de primera línea que clasifican, empacan y transportan pedidos.

Amazon indicó que invertirá más de US$1,500 millones en el aumento salarial y que el salario promedio por hora de estos empleados llegará a casi US$24, antes de considerar prestaciones.

DESCUENTOS DE AMAZON EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS ESENCIALES PARA EMPLEADOS DE AMAZON

“A partir del 1 de octubre de 2026, todos los empleados de Amazon en EE.UU. tendrán acceso a un nuevo descuento en alimentos diseñado para que su dinero rinda más en las compras diarias para ellos y sus familias”, se lee en el sitio web de la compañía.

Un descuento ilimitado del 10% en productos de alimentación y artículos básicos de uso diario en Amazon.com y Whole Foods Market online.

Un descuento ilimitado del 20% en las tiendas Whole Foods Market, incluyendo la barra de comida caliente y la barra de ensaladas.

El descuento se aplica a las compras realizadas a través de la cuenta de Amazon del empleado y puede combinarse con los descuentos que ya tengan los miembros Prime.

EL NUEVO BENEFICIO FINANCIERO DE AMAZON PARA SUS EMPLEADOS

Amazon también presentó Day 1 Financial, un beneficio que da a empleados calificados, sus cónyuges y sus hijos acceso a una membresía en First Tech Federal Credit Union. La compañía afirma que la membresía y los servicios bancarios podrán conservarse de por vida, incluso después de finalizar su relación laboral con Amazon.

Entre los beneficios anunciados figuran:

Sin comisiones por sobregiro, sin comisiones de mantenimiento mensuales y sin saldo mínimo en las cuentas corrientes y de ahorro estándar.

No se requiere historial crediticio para abrir una cuenta corriente o de ahorros.

Acceso a miles de cajeros automáticos sin recargo en todo el país, además de un reembolso de hasta 300 dólares anuales por comisiones de cajeros automáticos fuera de la red.

Servicios bancarios móviles y en línea, depósito directo y programas para mejorar el historial crediticio, diseñados para generar ahorros de emergencia y aumentar la estabilidad financiera.

Acceso a tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y préstamos hipotecarios competitivos para quienes elijan utilizarlos y cumplan con los requisitos.

El servicio Day 1 Financial se prestará a través de First Tech Federal Credit Union, una institución financiera independiente propiedad de sus miembros y asegurada federalmente por la NCUA. El acceso comenzará a implementarse a finales de 2026 y estará ampliamente disponible en 2027.

EN RESUMEN

Medida Beneficiarios Fecha Salario inicial mínimo de US$20 por hora Empleados elegibles de tiempo completo en operaciones centrales de EE.UU. 27 de septiembre de 2026 10% de descuento digital Todos los empleados de Amazon en EE.UU. 1 de octubre de 2026 20% de descuento presencial Todos los empleados de Amazon en EE.UU. 1 de octubre de 2026 Day 1 Financial Empleados que cumplan los requisitos y sus familias Lanzamiento gradual a finales de 2026; amplia disponibilidad en 2027