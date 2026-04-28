American Airlines se prepara para modificar sus normas sobre cargadores portátiles sumándose a otras aerolíneas que ya han endurecido estas reglas. Con el nuevo cambio, los pasajeros solo podrán llevar un máximo de dos dispositivos de este tipo durante sus viajes. La medida busca reducir riesgos durante el vuelo y facilitar una respuesta rápida en caso de incidentes.

A partir del viernes 1 de mayo, los viajeros deberán mantener sus cargadores a la vista mientras los estén utilizando, según informó ABC News.

Un portavoz de la aerolínea explicó la razón detrás de esta decisión: “Sabemos que nuestros clientes dependen de los cargadores portátiles para mantener sus dispositivos con energía durante todo su viaje”.

“Para respaldar la seguridad a bordo y, al mismo tiempo, garantizar que nuestros clientes sigan teniendo la posibilidad de cargar sus dispositivos mientras viajan, American exige que estos equipos se mantengan fácilmente accesibles durante el vuelo”, agregó.

La aerolínea señaló que los dispositivos deberán mantenerse visibles y no podrán guardarse en los compartimentos superiores ni recargarse en pleno vuelo. (Foto: Daniel SLIM / AFP) / DANIEL SLIM

Con la nueva política, solo se permitirán dos cargadores de litio por pasajero, siempre que no superen los 100 vatios-hora. Además, estará prohibido guardarlos en los compartimentos superiores y tampoco se podrán recargar durante el trayecto.

Hasta ahora, las normas eran más flexibles: los pasajeros podían llevar hasta cuatro baterías de repuesto de ion de litio de hasta 100 vatios-hora. En el caso de baterías con mayor capacidad, entre 100 y 160 vatios, el límite era de dos unidades.

Estos cambios llegan después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera una alerta de seguridad por los riesgos asociados a las baterías de litio.

Solo el año pasado se registraron al menos 50 incidentes relacionados con humo, fuego o calor extremo, algunos de los cuales provocaron desvíos de vuelos e incluso lesiones.

La medida responde a preocupaciones de seguridad tras múltiples incidentes vinculados a baterías de litio. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

Otras aerolíneas ya comenzaron a aplicar medidas similares. Por ejemplo, Southwest ahora permite solo un cargador por pasajero, el cual debe mantenerse consigo o debajo del asiento.

“Nuestro enfoque refleja nuestra cultura de seguridad y protección en acción: gestionar los riesgos de forma proactiva y cuidar de nuestros clientes y de nuestro personal en cada etapa”, señaló Dave Hunt, vicepresidente de seguridad de la compañía.

En países como Japón, las reglas son aún más estrictas: los pasajeros solo pueden llevar dos cargadores, no pueden recargarlos usando enchufes del avión y está totalmente prohibido transportar baterías que superen los 160 vatios-hora.

Quienes incumplan estas normas podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo hasta dos años de prisión o multas de alrededor de 6.300 dólares, señala NHK News.

El peligro oculto de llevar baterías portátiles en la maleta facturada

El principal peligro de llevar baterías portátiles en la maleta es que pueden sobrecalentarse y provocar incendios. Según la FAA, las baterías de litio almacenan mucha energía en poco espacio y, si fallan, pueden generar humo, fuego o calor extremo, algo que ya ha ocurrido en decenas de vuelos en los últimos años .

Uno de los mayores riesgos es un fenómeno llamado “thermal runaway” (fuga térmica), en el que la batería entra en una reacción descontrolada que aumenta rápidamente la temperatura. Esto puede ocurrir por golpes, sobrecarga, defectos o cortocircuitos internos, y puede generar gases inflamables e incluso explosiones.

El problema es aún más grave si la batería va en la bodega (maleta facturada), porque un incendio allí es más difícil de detectar y apagar a tiempo. Por eso, las autoridades como la FAA prohíben este tipo de baterías en equipaje facturado y recomiendan llevarlas siempre en cabina, donde la tripulación puede actuar rápidamente en caso de emergencia.

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