American Airlines está a punto de modificar de manera importante su oferta para los pasajeros que buscan viajar en las cabinas más exclusivas. La aerolínea estadounidense eliminará progresivamente los asientos de primera clase en algunos de sus aviones de largo recorrido como parte de una estrategia para ampliar su espacio destinado a la clase ejecutiva.

La compañía anunció mediante un comunicado que, desde el 19 de noviembre, dejará de vender su producto Flagship First en los Boeing 777-300ER. Estos aviones son utilizados en algunas de las rutas internacionales de mayor distancia de la compañía, incluyendo conexiones que pueden llegar desde São Paulo hasta Tokio.

La transformación también alcanzará a los Airbus A321T. En este caso, la compañía tiene previsto dejar de comercializar los asientos de primera clase a partir del 28 de marzo de 2027.

El cambio comenzará el 19 de noviembre en los Boeing 777-300ER y continuará en los Airbus A321T desde marzo de 2027. (Foto: AFP)

Más espacio para las cabinas premium

Aunque desaparezca parte de la primera clase, American Airlines asegura que sus pasajeros todavía tendrán opciones para viajar con un alto nivel de comodidad. La renovación de los Boeing 777-300ER elevará de 116 a 144 el número de asientos considerados premium dentro de estas aeronaves.

La nueva configuración incluirá 70 asientos Flagship Suite de clase ejecutiva, equipados con puertas para ofrecer mayor privacidad y camas completamente planas.

A ellos se sumarán 44 asientos de Premium Economy y 30 de Main Cabin Extra, la alternativa de la aerolínea para pasajeros que buscan más espacio para las piernas.

Los pasajeros de clase ejecutiva también podrán acceder a algunos beneficios que tradicionalmente estaban vinculados con una experiencia de primera clase.

Entre ellos aparece Flagship Dining, un servicio de comida de varios platos disponible de manera gratuita en determinados salones Flagship de American Airlines.

La compañía aumentará su oferta de asientos premium y dará mayor protagonismo a la clase ejecutiva. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

La renovación terminará en 2027

El proceso de modernización de los Boeing 777-300ER está previsto para concluir en algún momento de 2027. Mientras las aeronaves sean renovadas, algunos de los asientos de primera clase que todavía permanezcan en servicio serán considerados parte de la clase ejecutiva, aunque la compañía no aclaró cuánto tiempo podrán utilizarlos los pasajeros de esta categoría.

Cabe agregar que la decisión no supone la desaparición total de la primera clase de American Airlines. La aerolínea mantendrá la primera clase en sus vuelos domésticos, mientras que el cambio afecta principalmente a determinadas configuraciones destinadas a operaciones internacionales.

American Airlines ya había adelantado esta transformación en 2022, cuando anunció sus planes de retirar progresivamente los asientos de primera clase debido a la baja demanda. La compañía era, además, la única de las tres grandes aerolíneas estadounidenses que todavía ofrecía una cabina de primera clase internacional.

La transformación forma parte de su estrategia para responder a la demanda de los pasajeros que buscan experiencias premium. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

No todos están conformes con la decisión

La eliminación de esta cabina viene generando críticas entre algunos pasajeros y especialistas del sector. Gary Leff, colaborador de A View From The Wing, reconoció que una suite moderna de clase ejecutiva puede ofrecer ventajas frente a una antigua configuración de primera clase, pero defendió el valor que todavía tenía la pequeña cabina premium de American Airlines.

“Hay un buen argumento de que una moderna suite de clase ejecutiva con una cama plana y una puerta es mejor que el asiento de primera clase al que alguien compró acceso en 1981”, escribió Gary Leff. “Pero todavía valoro el espacio y la tranquilidad de la cabina de primera clase de ocho asientos de American”.

Leff también cuestionó la evolución que había tenido el producto durante los últimos años.

“Cuando volé en ella hacia y desde Sídney el año pasado, la comida, el servicio y el mantenimiento demostraron cuánto había dejado American que el producto se deteriorara. La pequeña cabina todavía valía la pena”, añadió.