Si planeas visitar los Estados Unidos por razones de turismo o negocios, no resultará como lo imaginaste. Sucede que una medida reciente establece que ciertos viajeros deberán pagar una fianza antes de aprobarse su ingreso a este país , evidenciándose la rigurosidad de las políticas migratorias. En ese contexto, es importante que comprendas cómo estas restricciones podrían afectar tu proceso y qué debes hacer para que tu entrada a EE.UU. no resulte afectada.

El pasado 18 de marzo, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) anunció esta iniciativa que entrará en vigor el próximo 2 de abril, la cual perjudicaría mayormente a aquellas personas que pretenden visitar a sus familiares radicados en este país.

Para una mejor comprensión, se extendió la lista de países, incluyendo naciones sudamericanas, cuyos ciudadanos tienen que realizar el pago de una fianza de hasta $15,000 para que consigan el ingreso de EE.UU. presentando una visa de turismo o de negocios.

El objetivo de esta disposición es fortalecer la vigilancia en las fronteras y evitar totalmente la permanencia irregular de estos visitantes cuando sus permisos de viaje hayan vencido.

Desde el 2 de abril, los ciudadanos de decenas de países tendrán que realizar un pago de fianza de hasta $15,000. (Foto: AlxeyPnferov / iStock) / AlxeyPnferov

Qué países deberán pagar una fianza ante esta nueva disposición del DOS

Esta es la lista de las naciones que deberán acotar esta nueva disposición: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil,Cuba, Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, República Kirguisa, Lesotho, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal,Nicaragua, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu,Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Requisitos para ingresar con visa de turismo o de negocios a EE.UU. pagando una fianza

En caso seas ciudadano de uno de los países anteriormente mencionados, es necesario que pagues la fianza. El monto puede variar entre $10,000 hasta $15,000 mediante una evaluación consular.

Además de realizar el pago correspondiente en la plataforma Pay.gov, tendrás que completar correctamente el Formulario I-352. Ten en cuenta que abonar la fianza no te garantiza la aprobación de la visa en EE.UU.

El pago de esta fianza no garantiza al solicitante que ingrese al país. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Restricciones para ingresar con visa de turismo o de negocios a EE.UU. pagando una fianza

Aquellos que paguen la fianza deberán ingresar y salir únicamente por aeropuertos comerciales autorizados.

No utilizarán vuelos privados, chárter ni cruces terrestres o marítimos.

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