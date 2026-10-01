Miles de personas que se trasladan a diario entre Nueva Jersey y Nueva York deberán reorganizar sus rutinas este otoño. La fase final de las obras del nuevo Portal North Bridge obligará a Amtrak y NJ TRANSIT a operar con menor capacidad en el corredor entre Newark y Secaucus Junction. Habrá menos salidas, modificaciones de horario, un desvío de los servicios Midtown Direct hacia Hoboken y sustituciones por autobús en tramos puntuales. El impacto alcanzará a quienes viajan temprano a Manhattan para trabajar, estudian, hacen trámites, visitan familiares o necesitan conectar con el subway desde Penn Station.

Los ajustes comenzarán el domingo 11 de octubre y se mantendrán hasta el sábado 14 de noviembre. NJ TRANSIT prevé restablecer su programación habitual el domingo 15 de noviembre, siempre que concluyan satisfactoriamente las pruebas de seguridad del nuevo sistema ferroviario.

La intervención permitirá trasladar la última vía activa del antiguo Portal Bridge al Portal North Bridge, construido sobre el río Hackensack. Mientras se completa esa transición, solo habrá una vía disponible en un sector clave del Northeast Corridor, lo que limitará el número de convoyes con destino a Penn Station New York.

FECHAS DE LOS CAMBIOS

Fecha Qué ocurrirá Viernes 9 de octubre Comienzan los trabajos de transferencia de la última vía, los cables y los sistemas eléctricos hacia la nueva estructura. Domingo 11 de octubre Entran en vigor los horarios especiales de NJ TRANSIT y los principales ajustes para pasajeros. Del 11 de octubre al 14 de noviembre Se aplican reducciones de frecuencia, desvíos, cambios operativos y conexiones alternativas. Sábado 14 de noviembre Está previsto que termine el proceso de transferencia ferroviaria. Domingo 15 de noviembre NJ TRANSIT espera recuperar su programación regular, tras las verificaciones de seguridad.

Las agencias calculan que la afectación durará cerca de cinco semanas. Antes de salir de casa, conviene confirmar la hora exacta de salida, incluso para quienes suelen tomar el mismo recorrido, ya que algunas expediciones partirán antes, tendrán nuevas paradas o se fusionarán con otros servicios.

AMTRAK REDUCIRÁ FRECUENCIAS

Amtrak disminuirá el número de viajes en algunas de las rutas más utilizadas del Northeast Corridor. La compañía también aprovechará la menor circulación para avanzar con trabajos de mantenimiento en otras partes de la red ferroviaria del noreste.

Servicio de Amtrak Antes de las obras Durante el periodo de ajustes Acela 20 trenes entre semana 18 trenes entre semana Northeast Regional 44 trenes entre semana 40 trenes entre semana Keystone Service entre Philadelphia y New York City 24 trenes entre semana 10 trenes entre semana Keystone Service entre Harrisburg y Philadelphia Servicio completo Se mantiene completo Rutas de larga distancia Servicio regular Sin reducción general anunciada

El recorte más significativo se registrará en el Keystone Service entre Philadelphia y New York City. Los usuarios de Acela y Northeast Regional tendrán menos opciones, sobre todo en las franjas de mayor movimiento, por lo que será importante verificar disponibilidad antes de comprar el boleto o dirigirse a la estación.

Amtrak tendrá que recortar su frecuencia de trenes (Foto: AFP) / DANIEL SLIM

CAMBIOS EN NJ TRANSIT

La parte más visible del plan recaerá sobre los pasajeros de NJ TRANSIT que cruzan a Manhattan de lunes a viernes. Varias líneas tendrán ajustes temporales, de modo que se recomienda consultar el cronograma especial con anticipación.

Línea de NJ TRANSIT Trenes habituales entre semana Durante las obras Northeast Corridor 133 113 North Jersey Coast Line 99 87 Raritan Valley Line 51 50 Morristown Line + Gladstone Branch 148 139 Montclair-Boonton Line 64 60 Main Line / Bergen County / Pascack Valley / Port Jervis Sin reducción general anunciada Horarios modificados y cambios de conexión en algunos servicios

Las alteraciones se concentrarán en los itinerarios que utilizan el tramo entre Newark y Secaucus para ingresar a Penn Station New York. Por esa razón, los pasajeros que viven en comunidades del norte y centro de Nueva Jersey deben revisar tanto la salida de origen como el punto final del trayecto.

También habrá una modificación relevante en la Raritan Valley Line. Los recorridos directos de un solo asiento hacia Manhattan comenzarán y finalizarán temporalmente en Newark Penn Station, por lo que parte de los clientes tendrá que realizar una conexión antes de continuar hacia la ciudad.

Un tren de NJ Transit en el terminal de Hoboken (Foto: AFP)

MIDTOWN DIRECT IRÁ A HOBOKEN

Los trenes Midtown Direct de Morris & Essex, Gladstone Branch y Montclair-Boonton Line no llegarán de forma directa a Penn Station New York durante los días laborables. Entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre, esos recorridos terminarán y saldrán desde Hoboken Terminal.

El cambio afectará especialmente a quienes parten desde ciudades como Summit, Morristown, South Orange, Maplewood, Montclair o Bloomfield para ir a oficinas de Midtown, centros médicos, escuelas, restaurantes y comercios de Manhattan. Para muchas familias latinas de Nueva Jersey, el traslado diario exigirá añadir tiempo al viaje y elegir una conexión extra antes de llegar al trabajo o regresar a casa.

Desde Hoboken, los pasajeros podrán utilizar alternativas habilitadas por NJ TRANSIT, de acuerdo con el tipo de boleto o pase que tengan:

PATH entre Hoboken y 33rd Street.

NY Waterway entre Hoboken Terminal y W. 39th Street/Pier 79, en Midtown.

Autobús 126 de NJ TRANSIT entre Hoboken y Port Authority Bus Terminal.

Determinados servicios de autobús con reconocimiento de pases elegibles.

Los fines de semana, los recorridos Midtown Direct volverán a operar hacia y desde Penn Station New York. Aun así, la recomendación es confirmar el cronograma antes de cada viaje, porque las conexiones y los horarios pueden variar durante el periodo de obras.

¿QUÉ BOLETO DEBEN COMPRAR LOS PASAJEROS DE MIDTOWN DIRECT?

Tipo de boleto o pase Entre semana, del 11 de octubre al 14 de noviembre Fin de semana Pase mensual Debe comprarse con destino a Hoboken; podrá usarse en PATH, ferry y autobús elegibles El pase a Hoboken será aceptado en recorridos hacia Penn Station New York Pase semanal Debe comprarse con destino a Hoboken; será reconocido en rutas alternativas autorizadas El pase a Hoboken será aceptado hacia Penn Station New York FLEXPASS Debe comprarse con destino a Hoboken; permitirá usar conexiones habilitadas Podrá utilizarse para viajar hacia Penn Station New York Boleto de ida Debe comprarse con destino a Hoboken Debe adquirirse con destino a Penn Station New York

Los boletos de ida emitidos para Hoboken no podrán utilizarse para viajar directamente a Penn Station New York durante el fin de semana. Por eso, quienes hagan viajes ocasionales deben revisar el destino seleccionado antes de completar la compra.

AUTOBUSES DE REEMPLAZO Y OBRAS

El plan operativo incluye otros cambios relacionados con reparaciones y mantenimiento en distintos puntos de la red.

Línea Fechas Cambio North Jersey Coast Line Del 11 al 25 de octubre Autobuses de reemplazo entre Bay Head y Manasquan por trabajos en el Brielle Bridge Port Jervis Line Del 11 de octubre al 14 de noviembre Ocho servicios de mediodía entre semana serán sustituidos por autobuses; habrá conexión ferroviaria en Ramsey Route 17 Raritan Valley Line Sábado 7 de noviembre Autobuses entre Cranford y Newark por trabajos de reemplazo de vías de Conrail

En la North Jersey Coast Line, los pasajeros deberán cambiar nuevamente al tren en Manasquan. En la Port Jervis Line, la afectación se concentrará en ocho opciones de mediodía durante los días laborables, por lo que será necesario verificar si el servicio elegido continuará por riel o requerirá un traslado terrestre.

CONEXIONES ADICIONALES A MANHATTAN

NJ TRANSIT y Amtrak habilitarán medidas para reducir el impacto de la obra, aunque las autoridades anticipan mayor congestión en horas pico.

El plan incluye:

44 viajes de enlace entre semana entre Secaucus Junction y Penn Station New York.

34 servicios de conexión durante los fines de semana.

Más personal de orientación en Hoboken, Secaucus y Penn Station New York.

Señalización temporal y avisos especiales en las estaciones.

Alertas de operación en tiempo real.

Reconocimiento de boletos y pases en algunas opciones de PATH, NY Waterway y autobuses de NJ TRANSIT.

Un FLEXPASS de 20 viajes con 15% de descuento.

Para quienes están acostumbrados a bajar en Penn Station y continuar en las líneas A, C, E, 1, 2, 3 o en el subway de Herald Square, llegar a Hoboken puede añadir un tramo adicional. Esto puede ser especialmente importante para personas con citas médicas, turnos fijos, entrevistas, vuelos desde Newark Liberty International Airport o compromisos familiares con horarios definidos.

RECOMENDACIONES PARA PASAJEROS

NJ TRANSIT recomienda revisar los itinerarios especiales y prever tiempo extra. Si tienes flexibilidad, evitar los momentos de mayor afluencia puede ayudar a reducir la espera y las dificultades para abordar.

Confirma la salida de tu línea antes de ir a la estación.

Sal con anticipación, ya que algunos recorridos tendrán una duración mayor.

Considera el trabajo remoto si tu empleo lo permite.

Si puedes, evita viajar antes de las 7 a.m. o después de las 9 a.m.

Para el regreso, procura salir antes de las 4 p.m. o después de las 7 p.m.

Si tu servicio termina en Hoboken, revisa con tiempo si PATH, ferry o el bus 126 se adapta mejor a tu destino.

Activa las alertas de NJ TRANSIT para recibir notificaciones sobre cambios de último minuto.

Las conexiones alternativas tendrán capacidad limitada, especialmente durante la entrada y salida de oficinas. Planificar la ruta con antelación será la mejor forma de evitar contratiempos en un periodo que afectará la movilidad regional entre Nueva Jersey y Nueva York.

¿POR QUÉ SE REALIZAN LAS OBRAS?

La intervención corresponde a la fase final del reemplazo del antiguo Portal Bridge, una estructura ferroviaria móvil de más de un siglo que cruza el río Hackensack entre Kearny y Secaucus.

El nuevo Portal North Bridge tendrá dos vías y será una infraestructura fija, elevada sobre el río. Su diseño permitirá el paso de embarcaciones por debajo sin que sea necesario detener la circulación ferroviaria, como ocurría con el puente anterior.

A largo plazo, el proyecto busca mejorar la confiabilidad del corredor entre Nueva Jersey y Nueva York. Sin embargo, antes de que se materialice ese beneficio, quienes dependen del tren deberán afrontar cinco semanas de frecuencias reducidas, horarios distintos, conexiones adicionales y posibles aglomeraciones.

La fecha más importante para los pasajeros es el domingo 11 de octubre de 2026, cuando comenzarán los cambios operativos. Si el calendario de pruebas se cumple, el servicio regular volverá el domingo 15 de noviembre de 2026.