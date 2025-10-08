Ángela Aguilar vuelve a acaparar la atención, pero esta vez no por una polémica, sino por una fecha muy especial: su cumpleaños número 22. La cantante decidió adelantar los festejos y compartió en sus historias de Instagram un vistazo de su celebración, que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

En las imágenes, Ángela aparece dentro de un avión privado, donde se aprecia una mesa elegantemente decorada con un pastel adornado, frutas rojas, globos metálicos en tonos rosa y transparente, además de un cartel con la frase “Happy Birthday”.

La artista acompañó la publicación con un mensaje que decía: “Empezamos con las festividades #22”, junto a emojis de corazón y una carita llorando, dando inicio así a su nueva vuelta al sol.

Los seguidores de Ángela Aguilar especulan que podría estar viajando al extranjero para continuar la fiesta. | Crédito: Instagram angela_aguilar_

Aunque la intérprete no reveló muchos detalles, las pistas fueron suficientes para que sus fans comenzaran a especular sobre el destino del vuelo.

Algunos creen que Ángela viajó al extranjero para continuar la celebración, y varios incluso sugirieron que podría tratarse de un viaje especial junto a Christian Nodal, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en los últimos meses.

Hasta el momento, ni Ángela ni su entorno han confirmado el lugar exacto del viaje ni si el cantante la acompaña.

A sus 22 años, Ángela Aguilar vive uno de los momentos más importantes de su carrera artística. | Crédito: AFP / CARL DE SOUZA

Sin embargo, la familia Aguilar suele organizar celebraciones privadas y discretas, por lo que no sería extraño que la artista mantenga el misterio durante algunos días antes de compartir más detalles.

A sus 22 años, Ángela Aguilar atraviesa una etapa de madurez personal y profesional, marcada por giras internacionales, apariciones públicas y un tono más reflexivo en sus redes sociales.

