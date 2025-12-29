Mientras millones de estadounidenses planean sus celebraciones de fin de año, una pregunta suele recorrer sus hogares: ¿dónde compro si se me olvida algo el 31 de diciembre o el 1 de enero? Aunque, obviamente, la respuesta no es simple. Y es que algunos comercios cerrarán por completo, dejando a los consumidores sin opciones; mientras otros abrirán con horarios reducidos, limitando el tiempo disponible para las compras; y tan solo algunos pocos mantendrán operaciones normales, rompiendo la tendencia festiva. Así, ¿quieres evitar la confusión durante tu festejo de Año Nuevo 2026? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. Aquí te traigo la guía precisa que necesitas para tus adquisiones de última hora. ¡Evita viajes innecesarios y decepciones en la puerta de las tiendas!

Vale precisar que la víspera de Año Nuevo no está designada como feriado federal, por lo que varios establecimientos estarán abiertos el miércoles 31 de diciembre.

Sin embargo, eso no ocurre el jueves 1 de enero, fecha que sí es feriado.

En ese sentido, los bancos permanecerán cerrados ese día, incluyendo Bank of America, Wells Fargo y Citibank.

La misma situación se repetirá en los tribunales federales y estatales, así como en los locales de FedEx, UPS y el Servicio Postal de EE. UU. (los cuales no harán entregas).

TIENDAS CON HORARIOS ESPECIALES EL 31 DE DICIEMBRE

A continuación, te presento la lista de tiendas con horarios especiales esa fecha:

Aldi. Se espera que el 31 de diciembre cierre a las 7:00 p.m., una hora antes de lo habitual. Sin embargo, las tiendas sí estarán cerradas el día de Año Nuevo. Revisa el horario de tu tienda favorita aquí.

Se espera que el 31 de diciembre cierre a las 7:00 p.m., una hora antes de lo habitual. Sin embargo, las tiendas sí estarán cerradas el día de Año Nuevo. Revisa el horario de tu tienda favorita aquí. Trader Joe’s. Se espera que cierre a las 5:00 p.m. el 31 de diciembre. Por otro lado, las tiendas estarán cerradas en Año Nuevo.

OTRAS TIENDAS QUE CIERRAN EL 1 DE ENERO

Costco permanecerá cerrada las 24 horas el 1 de enero del 2026.

permanecerá cerrada las 24 horas el 1 de enero del 2026. Sam’s Club también estará inactivo ese día.

LAS TIENDAS QUE SÍ ABREN EL 1 DE ENERO

La buena noticia para quienes necesitan hacer compras urgentes es que estas tiendas estarán abiertas el miércoles 31 de diciembre del 2025 y el jueves 1 de enero del 2026.

Walmart confirmó su apertura con horarios regulares.

confirmó su apertura con horarios regulares. Target también mantiene su cronograma habitual, aunque algunas ubicaciones pueden cerrar temprano la noche previa al día de Año Nuevo.

LA RECOMENDACIÓN FINAL

Recuerda: antes de salir a hacer tus compras, trata de verificar la información con tu tienda local.

Y es que los horarios pueden variar según tu ubicación geográfica y la política corporativa de cada tienda.

Esta simple precaución evitará decepciones costosas cuando te dirijas a comprar el último día del año.

Las celebraciones de Año Nuevo 2026 no tienen que ser un dolor de cabeza (Foto: Freepik)

