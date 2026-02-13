La ciudad de Los Ángeles, en California, se prepara para transformarse en un escenario lleno de color y simbolismo con la llegada del Año Nuevo Chino 2026 . Esta festividad, que trasciende fronteras, invita a sus habitantes y visitantes a disfrutar de esta experiencia cultural. Desde desfiles emblemáticos hasta exquisitos banquetes familiares, la metrópoli ofrece muchas posibilidades para aquellos creyentes que deseen atraer la buena fortuna. En los siguientes párrafos, te revelaré las tradiciones más realizadas y los puntos clave donde la celebración cobra vida.

Los Ángeles no es la única ciudad de California acostumbrada a celebrar esta festividad, ya que en distintas áreas habitan comunidades chinas, centroamericanas y sudamericanas que disfrutan de esta fiesta originaria de China.

En resumen, esta tradición oriental puede festejarse en cualquier parte de Estados Unidos; los habitantes podrán apreciar desfiles, musicales, danzas del dragón, espectáculos gratuitos y comida callejera en esta fecha especial.

El caballo será al animal representativo para este Año Nuevo Chino. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Lugares en Los Ángeles para celebrar el Año Nuevo Chino 2026

CHINATOWN

Como es habitual, el Chinatown de Los Ángeles es el lugar principal para festejar el Año Nuevo Chino en este 2026. Se trata de uno de los barrios orientales más antiguos de Estados Unidos y las celebraciones no pueden faltar.

Sus residentes se encargan de brindar un escenario espectacular para recibir este Año Nuevo Lunar, ya sea decorando con artículos o faroles rojos, reproduciendo música tradicional de esta festividad u ofreciendo puestos de comida para que los visitantes disfruten.

También podrás apreciar el Golden Dragon Parade, un desfile histórico que contará con la presencia de carrozas, danzas del dragón, bandas musicales y artistas culturales. Lo grandioso es que será gratuito.

ALHAMBRA LUNAR NEW YEAR FESTIVAL

El Alhambra lleva a cabo un festival de marcado carácter familiar y comunitario que destaca por la música en vivo, gastronomía, actividades infantiles y eventos culturales. Por consecuente, es una opción perfecta para que disfrutes de una experiencia auténtica y local que se realizará en el Valle de San Gabriel.

El Golden Dragon Parade es un desfile que no puedo faltar en las celebraciones de Año Nuevo Chino en Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Una tradición deliciosa

Celebrar la llegada del Año Nuevo Chino no solo significa visualizar desfiles o bailar, también incluye disfrutar de la gastronomía oriental. En Los Ángeles, existen numerosas opciones que ofrecen platos especiales para esta festividad. Entre los más recomendados son:

Dumplings: representa el símbolo de prosperidad.

Pescado entero: representa la abundancia.

Fideos largos: representa la larga vida.

Bolas de arroz dulce.

