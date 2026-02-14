El Año Nuevo Chino 2026 ya está casi aquí, y Los Ángeles se prepara para celebrar a lo grande el inicio del Año del Caballo de Fuego. Si nunca has vivido estas festividades o eres un fanático de las tradiciones asiáticas, este 17 de febrero tendrás la oportunidad perfecta para sumergirte en un mundo de colores, aromas y sonidos que marcan un comienzo lleno de buena fortuna. Desde desfiles de dragones y leones hasta actividades culturales y delicias gastronómicas, la ciudad se transforma en un espacio donde familias, amigos y curiosos se unen para compartir momentos inolvidables. Además, no faltarán los platillos típicos para atraer la prosperidad: noodles, dim sum y otras comidas que prometen un año lleno de suerte y alegría.

Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Lunar 2026, conocido como Año del Caballo de Fuego, comienza el martes 17 de febrero de 2026 y se extiende por 15 días, hasta el 3 de marzo. Muchos de los eventos en Los Ángeles ocurren incluso antes, en enero y principios de febrero, así que vale la pena revisar los planes con anticipación para no perderte nada.

Eventos del Año Nuevo Chino en Los Ángeles

Los Ángeles se llena de color y tradición cada Año Nuevo Chino. Descubre los eventos más destacados y las actividades que no te puedes perder:

Festival Lunar de San Marino

El Chinese Club of San Marino organiza su festival anual en Lacy Park, con presentaciones culturales, juegos y puestos de comida dulce y salada. Este evento gratuito busca atraer la buena fortuna y unir a la comunidad después de los incendios que afectaron la región. También habrá un puesto de donaciones para apoyar a los afectados por los incendios.

El Año Nuevo Chino 2026 llega a Los Ángeles con desfiles, danzas de leones y actividades para toda la familia. | Crédito: Chinese Club of San Marino

Lunar New Year en el USC Pacific Asia Museum

El USC Pacific Asia Museum de Pasadena celebra con actividades panasiáticas, incluyendo danzas de leones, artes marciales, música coreana y talleres de arte. Además, podrás visitar gratis las galerías y disfrutar de la nueva exhibición interactiva “Mythical Creatures: The Stories We Carry”, que explora la experiencia de los inmigrantes a través del arte.

Festival Lunar en Huntington

En los hermosos jardines chinos de la Huntington Library, celebra el Año del Caballo con danzas de leones, actuaciones de cambio de máscaras, artes marciales, música y arte floral. Los niños podrán disfrutar de talleres, manualidades y exhibiciones de Lego, mientras que los food trucks ofrecerán delicias especiales como banh mi y shaved ice. Se requiere reserva anticipada.

Lunar New Year en Santa Monica Place

Este centro comercial se viste de rojo y dorado con linternas y árboles de los deseos. El 21 de febrero habrá un evento gratuito con danzas de leones, demostraciones de artes marciales, música en vivo y actividades para niños. Además, podrás obtener sobres rojos con ofertas exclusivas de tiendas y restaurantes, válidos hasta el 2 de marzo.

Festival Lunar en el Puerto de Los Ángeles

En Crafted at the Port of Los Angeles, el evento gratuito incluye entretenimiento en vivo, danza, artes y comida. También habrá un pequeño zoológico con animales como gallos, cabras y cerdos, en honor al Año del Caballo. El estacionamiento es gratuito y se puede tomar un transporte desde el San Pedro Downtown Trolley.

Celebración en South Coast Botanic Garden

Cada fin de semana de febrero, el jardín ofrece actividades culturales chinas, vietnamitas y coreanas: juegos tradicionales, paseo zodiacal, taichí matutino, música en vivo y comida temática. La entrada cuesta $18 y por $9 adicionales podrás ver presentaciones de danza y artes marciales.

Celebración en Disney California Adventure

Disney celebra con actividades durante todo el mes. Los niños podrán tomarse fotos y conocer a Mulan, Mushu, Mickey y Minnie, mientras los adultos disfrutan de comidas típicas de China, Corea y Vietnam. Destacan el desfile de Mulan y el espectáculo “Hurry Home – A Lunar New Year Celebration” junto al World of Color.

127º Desfile del Dragón Dorado

Una de las tradiciones más antiguas de L.A.: el Golden Dragon Parade recorre Chinatown el 21 de febrero de 1 a 4 pm, con danzas de leones, troupes de baile y grupos musicales. Coincide con un festival gratuito en la Central Plaza.

Celebra la tradición y la buena fortuna participando en las festividades del Año Nuevo Chino 2026 en la ciudad. | Crédito: Angela Weiss / AFP

Lunar New Year en One Colorado

El centro comercial de Old Pasadena se une con música en vivo, danzas de leones y mochi gratis. Los visitantes pueden colgar sus deseos en el árbol de Smith Alley hasta el 26 de febrero y recibir sobres rojos con compras mayores a $75.

Celebración en Westfield Topanga

El 15 de febrero, Westfield Topanga recibirá el Año del Caballo con danzas de leones y dragones y sobres rojos para los visitantes. El centro está decorado con motivos festivos durante todo febrero.

