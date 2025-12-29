Si hay una celebración que reúne a miles de turistas en un mismo lugar o hace que varios residentes no duden en manejar largas horas o comprar un boleto de avión para no perdérsela, es la caída de la boda de Nochevieja en Times Square. Esta marca el recibimiento del Año Nuevo y, con el 31 de diciembre a la vuelta de la esquina, buenas noticias llegan desde Nueva York. Y es que el emblemático artilugio que cada año marca el paso de un ciclo a otro llamado ‘Constellation’ no solo será de características diferentes a las habituales, sino que vendrá con un ‘regalo’ muy especial para los estadounidenses que se aglomeren en el corazón de la Gran Manzana. Aquí los detalles que debes conocer si ya tienes reservado tu hotel, Airbnb o estás esperando que las condiciones meteorológicas por la tormenta invernal te permitan tomar tu coche y llegar hasta allá.

Como cada año, el mundo espera la celebración de esta noche mágica con las luces y energía de la multitud, lo que convierte a este festejo en uno de los eventos más esperados por los neoyorquinos y visitantes. “Cada año, cuando el reloj se acerca a la medianoche del 31 de diciembre, los ojos del mundo se vuelven una vez más hacia las luces deslumbrantes y la energía bulliciosa de Times Square. La anticipación es alta. La víspera de Año Nuevo en el centro simbólico de la Ciudad de Nueva York se ha convertido en algo más que una simple celebración: es una tradición mundial”, explican los organizadores en la página web.

Los festejos en Times Square serán diferentes para recibir el 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Bola de Nochevieja será diferente este 31 de diciembre

Faltando cada vez menos para acabar este año, la emblemática esfera que cae al llegar la medianoche y los enormes números del 2026, que le dan la bienvenida al Año Nuevo, ya están listos para el espectáculo y esta vez hay características diferentes.

Cada 31 de diciembre, la esfera es izada hasta la cima del mástil en One Times Square (Broadway con la calle 43) a las 6:00 p. m. EST y exactamente a las 11:59 p. m. EST, la bola descenderá durante 60 segundos para anunciar el comienzo del Año Nuevo.

Para este 2026 la bola tiene 12 pies de diámetro, más de 12,300 libras y 5,280 cristales y discos luminosos led, casi el doble de los que tenía la anterior.

El ‘regalo’ que se prepara tras caída de la bola de Nochevieja

Después de la medianoche, los asistentes que festejen el 2026 en Times Square recibirán un gran regalo y es que la bola se volverá a iluminar con un diseño de America250, elevándose por encima de los números “2026”. Además de reactivar el baile, caerá confeti rojo, blanco y azul para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos, algo que solo ocurrirá este 1 de enero. De esta manera iniciarán los festejos por el semiquincentenario tras la firma de la Declaración de Independencia.

“¿Qué mejor manera de celebrar el 2026 que con la icónica cuenta regresiva mundial en Times Square?”, dijo Rosie Ríos, presidenta de America250, en una entrevista que se emitió en “Good Morning America”.

El confeti empezará a caer aproximadamente a las 12:04 a. m., hora del Este de Estados Unidos y, tras esto, habrá una exhibición pirotécnica dinámica con una interpretación de “America the Beautiful” del fallecido Ray Charles.

Desde America250 también explicaron Times Square albergará una segunda caída de la bola el 3 de julio de 2026, en honor al Día de la Independencia.

La caída de la bola de cristal no solo marcará el inicio del año nuevo, sino también el arranque de los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Cuáles son los puntos de acceso para ver caída de la bola de Nochevieja

Si deseas ver el evento este 31 de diciembre, lo primero que debes saber es que no necesitas comprar una entrada porque es gratuito y abierto a todos, pero si debes ir a los puntos de acceso en las calles 45, 49, 52 y 56, entre la Sexta y la Octava Avenida. Los asistentes comienzan a reunirse en la tarde de Nochevieja y las zonas de observación se abrirán oficialmente a las 3:00 p. m. Recuerda que este año todo dependerá de las condiciones meteorológicas.

Si no puedes asistir presencialmente, recuerda que también podrás ver la celebración en línea desde las 6:00 p.m. del 31 de diciembre en TimesSquareNYC.org.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!