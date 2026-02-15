El Año Nuevo Lunar es una de las festividades más importantes del inicio del año calendario. Cerca de una cuarta parte de la población mundial lo celebra reuniéndose con familiares y amigos, ya que marca el comienzo del año según el calendario lunisolar. Aunque suele asociarse con Asia, su alcance es global y cada vez gana más visibilidad en otros países. En 2026, la celebración cae el 17 de febrero, coincidiendo con la primera Luna Nueva del año.

Esta fecha da inicio al Año del Caballo en el calendario chino, un período vinculado con la energía, el movimiento y los nuevos comienzos. Las festividades suelen extenderse por varias semanas y combinan rituales ancestrales con eventos culturales modernos.

Si bien el Año Nuevo Lunar no es un feriado masivo en Estados Unidos, eso no significa que pase desapercibido. En distintas ciudades del país, comunidades asiático-estadounidenses organizan celebraciones abiertas al público, con desfiles, danzas tradicionales, gastronomía típica y actividades familiares. Para viajeros y residentes, es una excelente oportunidad de sumarse a una experiencia cultural única.

Aunque no es un feriado nacional, distintas ciudades de Estados Unidos organizan festivales, desfiles y actividades culturales para conmemorar la fecha. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En Orlando, la presencia de una numerosa comunidad asiática se traduce en varios eventos destacados. A comienzos de febrero se realiza el Tet Festival, dedicado a la cultura vietnamita, con comida tradicional, espectáculos y actividades educativas. Más adelante, el Central Florida Dragon Parade ofrece uno de los grandes atractivos del Año Nuevo Lunar: las danzas del dragón, acompañadas por música, mercados y presentaciones culturales.

Otra ciudad que apuesta fuerte a la celebración es Grand Prairie, donde el Asia Times Square organiza un festejo que se extiende durante tres fines de semana consecutivos. El evento es gratuito y familiar, e incluye fuegos artificiales, actuaciones artísticas y una amplia oferta gastronómica. Además, los visitantes pueden recorrer uno de los mercados asiáticos más grandes del estado.

San Francisco, hogar del Barrio Chino más antiguo de EE. UU., ofrece la celebración más grande fuera de Asia. Su famoso Desfile Nocturno, que este año está programado para el sábado 7 de marzo, es una de las pocas procesiones nocturnas iluminadas en el mundo.

El Año Nuevo Chino 2026 dará inicio al Año del Caballo de Fuego. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por su parte, Nueva York tiene varios Chinatowns (Manhattan, Queens y Brooklyn), lo que garantiza fiestas en toda la ciudad. La Ceremonia de Petardos el martes 17 de febrero en el Sara D. Roosevelt Park (Manhattan). Es un ritual colorido para alejar la mala suerte, mientras que el 28º desfile anual en Manhattan será el domingo 1 de marzo a las 13:00 h.

Illinois no se queda atrás, pues ofrece dos celebraciones distintas debido a sus dos barrios chinos. Chinatown Parade es el desfile principal con dragones y leones, el cual se realizará el domingo 22 de febrero, mientras que la Argyle Parade se llevará a cabo el sábado 21 de febrero en el barrio de Uptown (norte de la ciudad).

En la costa oeste, Seattle combina la tradición con diversas propuestas. Desde festivales inspirados en el Tết vietnamita hasta celebraciones en el barrio chino y actividades familiares en museos, la ciudad ofrece opciones para todas las edades. Las danzas del dragón y del león, junto con la comida típica y los espectáculos en vivo, son protagonistas.

Estas celebraciones ofrecen una oportunidad única para conocer tradiciones asiáticas y disfrutar de comida típica. (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

Finalmente, Las Vegas celebra el Año Nuevo Lunar a su estilo, con celebraciones en hoteles, centros comerciales y teatros. Danzas tradicionales, decoraciones temáticas, conciertos y ceremonias simbólicas forman parte de una agenda que atrae tanto a locales como a turistas.

Así, la ciudad del entretenimiento demuestra que el Año Nuevo Lunar también puede vivirse a gran escala en Estados Unidos.

Cómo celebrar el Año Nuevo Lunar en casa

Celebrar el Año Nuevo Chino en casa es una oportunidad perfecta para renovar la energía del hogar. Los días previos al 17 de febrero, es fundamental realizar una limpieza profunda para “barrer la mala suerte” del año pasado; sin embargo, recuerda que el primer día del año no debes usar la escoba ni sacar la basura para no expulsar la fortuna recién llegada. Decorar con farolillos rojos, carteles con el carácter Fú (fortuna) colocados al revés y figuras del Caballo de Fuego ayudará a atraer la prosperidad y el éxito que este signo representa.

La cena de reunión en la víspera es el evento central: prepara platos simbólicos como pescado entero (abundancia), fideos largos sin cortar (longevidad) y mandarinas (riqueza). También puedes realizar el ritual de los sobres rojos (hongbao), entregando pequeñas cantidades de dinero a niños y jóvenes para desearles buena suerte.

Al llegar la medianoche, abre las ventanas durante unos minutos para permitir que la energía del año anterior salga y el espíritu libre y dinámico del Caballo de Fuego entre en tu vida.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!