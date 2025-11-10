En noviembre de 2025, los beneficiarios SNAP reciben solo el 65% de sus pagos habituales por orden del United States Department of Agriculture (USDA) (Foto: AFP)
¿Dónde pueden encontrar alivio las familias afectadas por el recorte de sus pagos del programa ? Con 44 millones de estadounidenses recibiendo solo una fracción de sus beneficios este noviembre y el gobierno federal usando fondos de contingencia para cubrir menos del monto habitual, organizaciones y restaurantes han respondido con ayuda directa, que va desde menús gratuitos hasta descuentos especiales. Conoce los detalles en esta nota.

Desde el 1 de noviembre de 2025, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) suspendió pagos regulares y solo se están entregando beneficios parciales. Por orden judicial, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) recurrió a fondos de emergencia, distribuyendo el 65% de los pagos mensuales habituales. Empresas como DoorDash y Gopuff pusieron en marcha programas propios, mientras la administración Trump solicitó una pausa judicial para continuar las restricciones.​

RESTAURANTES QUE OFRECEN COMIDA GRATIS Y DESCUENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE SNAP

Bubbakoo’s Burritos

  • Los clientes pueden obtener un burrito completo o un tazón de burrito por US$5 presentando su tarjeta EBT en los locales participantes durante el cierre del gobierno.
  • La oferta está vigente en noviembre de 2025 para apoyar a los beneficiarios del SNAP.
  • No requiere compra adicional, pero es válida solo en locales adheridos.
  • Recomiendan consultar en cada restaurante antes de la visita.​

Carl’s Jr.

  • En el sur de California y Arizona, Carl’s Jr. ofrece un menú infantil por US$1 a beneficiarios SNAP, empleados federales y militares, con identificación.
  • La promoción incluye hamburguesa, papas fritas y bebida.
  • No todos los restaurantes participan; se aconseja llamar para confirmar disponibilidad.
  • El programa seguirá vigente mientras dure el cierre gubernamental.​

Chicken Salad Chick

  • En Chicken Salad Chick, los niños comen gratis en locales participantes hasta el fin del confinamiento.
  • No es necesario que los padres compren una comida; basta con mostrar la tarjeta EBT.
  • Ofrecen una comida por niño, solo para consumo en restaurante.
  • El beneficio se mantiene mientras continúen las restricciones del SNAP.​

Church’s Texas Chicken

  • Church’s Texas Chicken lanzó varias promociones: el 7 de noviembre, ocho piezas por US$4.99 desde las 4 pm hasta el cierre.
  • Desde el 10 de noviembre, menú familiar de 10 piezas desde US$19.99 en restaurantes seleccionados.
  • El descuento es aplicable solo con EBT y en locales adheridos.
  • La iniciativa surge como respuesta al recorte de beneficios por parte del gobierno federal.​

TGI Fridays

  • TGI Fridays activa la promoción “los niños comen gratis” del 6 al 20 de noviembre, para familias con tarjeta EBT válida.
  • Cada comida infantil es gratis por cada plato principal de adulto mayor a US$10.
  • Después de ese período, la oferta se mantiene todos los martes hasta fin de año.
  • Aplica en todos los locales participantes del país.​
Los restaurantes como TGI Fridays mantienen menús infantiles gratis o menús por un dólar en California y Arizona mientras duren las restricciones (Foto: EFE)
SERVICIOS DE REPARTO Y EMPRESAS QUE BRINDAN DESCUENTOS A BENEFICIARIOS DE SNAP

DoorDash

  • DoorDash exime de cargos de entrega para 300,000 pedidos de supermercado realizados por SNAP en tiendas como Sprouts, Dollar General, Schnucks, Hy-Vee, Giant Eagle y Wegmans.
  • Además, entrega un millón de comidas gratis durante noviembre a través de bancos de alimentos socios del Proyecto DASH.
  • Los códigos promocionales se distribuyen en la app a quienes tengan tarjeta EBT vinculada.​
DoorDash entrega comidas gratuitas y elimina tarifas de envío para clientes SNAP durante el cierre (Foto: Diseñado por Freepik)
Gopuff

  • Gopuff dona hasta US$10 millones en alimentos gratis en noviembre para titulares SNAP con tarjeta EBT vinculada.
  • Cada beneficiario recibe dos créditos de US$25 para compras elegibles; los códigos son válidos para los primeros 200,000 canjes.
  • El beneficio se reparte en dos fases, usando los códigos SNAPRELIEF1 (1-15 nov) y SNAPRELIEF2 (16-30 nov).
  • Solo se requiere vincular la tarjeta en la cuenta y elegir productos elegibles.​

Instacart

  • Instacart ofrece 50% de descuento en el siguiente pedido a quienes hayan usado su tarjeta EBT SNAP en octubre.
  • El descuento es válido en pedidos hasta US$50 y aplicable a 100,000 transacciones durante noviembre.
  • Los elegibles recibirán el código promocional por correo o en la aplicación.
  • Incluye envío gratis en los primeros tres pedidos con EBT.​

Zip Co.

  • Zip Co. habilita planes de “compra ahora, paga después” sin comisiones para beneficiarios SNAP que enfrenten retrasos en pagos federales.
  • Es necesario llenar un formulario en la app para verificar elegibilidad.
  • Se diseñó el beneficio para ofrecer flexibilidad financiera temporal en caso de suspensión de asistencia alimentaria.
  • Aplica para compras de alimentos en tiendas seleccionadas durante noviembre.​

