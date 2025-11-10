¿Dónde pueden encontrar alivio las familias afectadas por el recorte de sus pagos del programa SNAP? Con 44 millones de estadounidenses recibiendo solo una fracción de sus beneficios este noviembre y el gobierno federal usando fondos de contingencia para cubrir menos del monto habitual, organizaciones y restaurantes han respondido con ayuda directa, que va desde menús gratuitos hasta descuentos especiales. Conoce los detalles en esta nota.

Desde el 1 de noviembre de 2025, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) suspendió pagos regulares y solo se están entregando beneficios parciales. Por orden judicial, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) recurrió a fondos de emergencia, distribuyendo el 65% de los pagos mensuales habituales. Empresas como DoorDash y Gopuff pusieron en marcha programas propios, mientras la administración Trump solicitó una pausa judicial para continuar las restricciones.​

RESTAURANTES QUE OFRECEN COMIDA GRATIS Y DESCUENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE SNAP

Bubbakoo’s Burritos

Los clientes pueden obtener un burrito completo o un tazón de burrito por US$5 presentando su tarjeta EBT en los locales participantes durante el cierre del gobierno.

La oferta está vigente en noviembre de 2025 para apoyar a los beneficiarios del SNAP.

No requiere compra adicional, pero es válida solo en locales adheridos.

Recomiendan consultar en cada restaurante antes de la visita.​

Carl’s Jr.

En el sur de California y Arizona, Carl’s Jr. ofrece un menú infantil por US$1 a beneficiarios SNAP, empleados federales y militares, con identificación.

La promoción incluye hamburguesa, papas fritas y bebida.

No todos los restaurantes participan; se aconseja llamar para confirmar disponibilidad.

El programa seguirá vigente mientras dure el cierre gubernamental.​

Chicken Salad Chick

En Chicken Salad Chick, los niños comen gratis en locales participantes hasta el fin del confinamiento.

No es necesario que los padres compren una comida; basta con mostrar la tarjeta EBT.

Ofrecen una comida por niño, solo para consumo en restaurante.

El beneficio se mantiene mientras continúen las restricciones del SNAP.​

Church’s Texas Chicken

Church’s Texas Chicken lanzó varias promociones: el 7 de noviembre, ocho piezas por US$4.99 desde las 4 pm hasta el cierre.

Desde el 10 de noviembre, menú familiar de 10 piezas desde US$19.99 en restaurantes seleccionados.

El descuento es aplicable solo con EBT y en locales adheridos.

La iniciativa surge como respuesta al recorte de beneficios por parte del gobierno federal.​

TGI Fridays

TGI Fridays activa la promoción “los niños comen gratis” del 6 al 20 de noviembre, para familias con tarjeta EBT válida.

Cada comida infantil es gratis por cada plato principal de adulto mayor a US$10.

Después de ese período, la oferta se mantiene todos los martes hasta fin de año.

Aplica en todos los locales participantes del país.​

Los restaurantes como TGI Fridays mantienen menús infantiles gratis o menús por un dólar en California y Arizona mientras duren las restricciones (Foto: EFE)

SERVICIOS DE REPARTO Y EMPRESAS QUE BRINDAN DESCUENTOS A BENEFICIARIOS DE SNAP

DoorDash

DoorDash exime de cargos de entrega para 300,000 pedidos de supermercado realizados por SNAP en tiendas como Sprouts, Dollar General, Schnucks, Hy-Vee, Giant Eagle y Wegmans.

Además, entrega un millón de comidas gratis durante noviembre a través de bancos de alimentos socios del Proyecto DASH.

Los códigos promocionales se distribuyen en la app a quienes tengan tarjeta EBT vinculada.​

DoorDash entrega comidas gratuitas y elimina tarifas de envío para clientes SNAP durante el cierre (Foto: Diseñado por Freepik)

Gopuff

Gopuff dona hasta US$10 millones en alimentos gratis en noviembre para titulares SNAP con tarjeta EBT vinculada.

Cada beneficiario recibe dos créditos de US$25 para compras elegibles; los códigos son válidos para los primeros 200,000 canjes.

El beneficio se reparte en dos fases, usando los códigos SNAPRELIEF1 (1-15 nov) y SNAPRELIEF2 (16-30 nov).

Solo se requiere vincular la tarjeta en la cuenta y elegir productos elegibles.​

Instacart

Instacart ofrece 50% de descuento en el siguiente pedido a quienes hayan usado su tarjeta EBT SNAP en octubre.

El descuento es válido en pedidos hasta US$50 y aplicable a 100,000 transacciones durante noviembre.

Los elegibles recibirán el código promocional por correo o en la aplicación.

Incluye envío gratis en los primeros tres pedidos con EBT.​

Zip Co.

Zip Co. habilita planes de “compra ahora, paga después” sin comisiones para beneficiarios SNAP que enfrenten retrasos en pagos federales.

Es necesario llenar un formulario en la app para verificar elegibilidad.

Se diseñó el beneficio para ofrecer flexibilidad financiera temporal en caso de suspensión de asistencia alimentaria.

Aplica para compras de alimentos en tiendas seleccionadas durante noviembre.​

