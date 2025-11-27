A medida que las familias de Estados Unidos se preparan para las compras de Navidad, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanza un recordatorio clave: en esta temporada, no todo lo que brilla es original. Y comprar algo “barato” puede salir muy caro. La agencia advierte que las falsificaciones no solo dañan a la economía y a los negocios legítimos, sino que también representan riesgos reales para la salud y la seguridad de quienes los reciben como regalo.

Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Operaciones de Campo, lo resume sin rodeos: adquirir productos falsificados “no es un acto sin víctimas”. Muchos contienen materiales tóxicos, fallas de seguridad y, en los peores casos, financian actividades criminales.

De hecho, la venta de falsificaciones es uno de los delitos transnacionales más lucrativos, impulsado por copias de productos populares que circulan principalmente en tiendas en línea.

Según la CBP, muchos regalos vendidos en EE.UU. en Navidad pueden representar riesgos para los consumidores. | Crédito: Freepik / CBP

El año fiscal 2025 dejó una prueba contundente: la CBP confiscó casi 79 millones de artículos falsificados cuyo valor, de haber sido auténticos, superaría los $7.3 mil millones. Entre los más incautados estuvieron ropa, electrónicos, juguetes y medicamentos. Productos que, de llegar a manos de los consumidores, podrían causar daños serios, desde fallas eléctricas hasta reacciones químicas o amenazas directas a la salud.

Susan S. Thomas, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Comercio, recuerda además que importar mercancía falsificada es ilegal, y que incluso un consumidor que haya realizado la compra “por error” podría enfrentar multas. Por eso, insiste: “No te dejes engañar y actúa con diligencia cuando compres”.

La CBP recordó que en EE.UU. las compras de Navidad requieren mayor precaución para evitar productos falsificados. | Crédito: Freepik / CBP

¿Cómo protegerte al comprar en línea esta Navidad?

La CBP recomienda seguir estos pasos simples pero cruciales:

Confía en tus instintos. Si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Compra solo en tiendas confiables.

Si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Compra solo en tiendas confiables. Investiga el producto. Revisa fotos, reseñas y la información del vendedor.

Revisa fotos, reseñas y la información del vendedor. Evita sitios sospechosos. Huye de páginas con errores ortográficos, sin políticas de devolución o sin datos de contacto.

Huye de páginas con errores ortográficos, sin políticas de devolución o sin datos de contacto. Prioriza pagos seguros. Asegúrate de que el sitio comience con https:// . Mantén tus dispositivos protegidos y actualizados.

Asegúrate de que el sitio comience con . Mantén tus dispositivos protegidos y actualizados. Revisa el paquete al llegar. Atención a sellos faltantes, empaques extraños, errores de impresión o productos dañados.

Atención a sellos faltantes, empaques extraños, errores de impresión o productos dañados. Corre la voz. Informa a amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre los riesgos. Si recibes un producto falso, repórtalo en la plataforma de denuncias comerciales de la CBP o en el National IPR Center.

Esta temporada navideña, la recomendación es clara: regalar seguro es regalar responsablemente. Y unas simples verificaciones pueden marcar la diferencia entre un buen detalle y un riesgo innecesario.

