Ante el aumento de las redadas de ICE en California, expertos legales recomiendan a los padres indocumentados preparar un plan familiar que asegure el cuidado de sus hijos en caso de ser detenidos o deportados. Planificar con anticipación puede marcar la diferencia y brindar tranquilidad tanto a los padres como a los niños.
A continuación, te explicamos cómo elaborar un plan de cuidado infantil en California, siguiendo las recomendaciones del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC):
1. Decide el tipo de plan de cuidado infantil
En California existen tres opciones legales principales para designar a un adulto que cuide de tus hijos si tú no puedes:
a) Acuerdo verbal:Es la forma más sencilla e informal. Consiste en pedirle a un adulto de confianza que cuide a tus hijos si es necesario. No requiere documentos ni afecta tu custodia. Sin embargo, este acuerdo no otorga autoridad legal para decisiones médicas o escolares.
b) Declaración Jurada de Autorización del Cuidador (CAA):Con este documento legal, un adulto designado puede tomar decisiones escolares y médicas sin alterar tus derechos parentales. Debes completarla con el adulto elegido y entregar copias a la escuela y al médico de tus hijos. Esta opción es válida solo en California.
c) Tutela legal designada por un tribunal:Es el acuerdo más formal. Un tribunal nombra a un tutor que tendrá custodia física y legal completa, permitiéndole tomar decisiones importantes mientras dure la tutela. Para recuperar la patria potestad, será necesario solicitar formalmente la cancelación de la tutela ante un juez.
2. Prepara información médica y de emergencia
Anota cualquier condición médica, alergias o medicamentos que tus hijos necesiten, así como los datos del seguro médico y del pediatra. Guarda esta información junto a tus documentos importantes y entrega una copia al cuidador designado y a la escuela.
3. Asegura que tus hijos tengan pasaporte vigente
Si tus hijos nacieron en EE. UU., gestiona su pasaporte en travel.state.gov. Si nacieron en otro país, acude a la embajada o consulado correspondiente. Tener documentos vigentes facilitará viajes y trámites en caso de emergencia.
4. Informa a familiares y contactos de emergencia
Asegúrate de que tu familia sepa cómo encontrarte si eres detenido. Comparte tu Número-A (número de registro de inmigración) y el enlace al localizador de ICE: locator.ice.gov.
5. Habla abiertamente con tus hijos
Explícales, con palabras adecuadas para su edad, quién los cuidará temporalmente si tú no puedes estar con ellos. Esto ayudará a reducir su ansiedad en caso de una separación inesperada.
⚠️ Recuerda: Consultar con un abogado de inmigración o un centro de recursos legales confiable es clave para asegurarte de que tu plan cumpla con las leyes de California y proteja a tus hijos de manera efectiva.
