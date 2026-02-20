Si usas alguno de los pasos fronterizos en Texas, esta información es de suma importancia para ti: cerrarán uno de ellos este sábado 21 de febrero de 2026. Esto podría generar demoras significativas, desvíos inesperados y cambios en tus planes de viaje, tanto si cruzas en auto particular como si lo haces en transporte de carga o autobús. ¿De cuál se trata? ¿Qué alternativas hay para evitar contratiempos? ¿Cómo monitorear en directo las demoras y el estado de cruces? Las respuestas a estas interrogantes en los siguientes párrafos.

Los pasos fronterizos en Texas son los lugares habilitados para cruzar legalmente entre México y Estados Unidos por ese estado. En la práctica son: puentes internacionales y carreteros donde pasan autos particulares, camiones de carga y peatones; cruces oficiales donde opera la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.) y se hace control migratorio y aduanero; y puntos de entrada terrestres distribuidos a lo largo de la frontera de Texas con los estados mexicanos (Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua), que conectan ciudades como Brownsville–Matamoros, Laredo–Nuevo Laredo, McAllen–Reynosa, El Paso–Ciudad Juárez, entre otras.

¿CUÁL ES EL IMPORTANTE PASO FRONTERIZO EN TEXAS QUE CERRARÁ LA CBP?

El importante paso fronterizo que cerrará la CBP este sábado 21 de febrero será el Puente Juárez-Lincoln, que suspende temporalmente el tráfico vehicular durante la mañana por algunas horas, para celebrar la Ceremonia del Puente Internacional, conocida como la Ceremonia del Abrazo.

“El Puente Juárez-Lincoln será el escenario de esta larga tradición, sirviendo como ceremonia de bienvenida para funcionarios y dignatarios tanto de México como de Estados Unidos, y representando la buena voluntad entre nuestros países vecinos. Alentamos a los viajeros a planificar adecuadamente y cruzar antes o después para minimizar posibles demoras”, señaló Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

Habrá demoras y desvíos por el cierre de un paso fronterizo en Texas (Foto: Scot A. Osborne / Facebook U.S. Customs and Border Protection)

¿POR CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ CERRADO EL PUENTE JUÁREZ-LINCOLN?

Desde las 5:00 a.m. del sábado 21 de febrero estará cerrado el Puente Juárez-Lincoln. La CBP precisó que la suspensión del tráfico vehicular y de autobuses comerciales en dirección norte y sur será por unas horas, a fin de permitir la construcción del escenario que se usa en la Ceremonia del Puente Internacional.

Si piensas que tomará bastante tiempo este cierre, te comentamos que se espera que el tráfico vehicular se reanude cuatro horas después; es decir, a las 9:00 a.m.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS PARA LOS VIAJEROS?

La CBP recomendó a quienes usan con frecuencia este importante paso fronterizo en Texas, utilizarlo antes de las 5:00 a.m. Pero si no puedes salir antes o no alcanzas ese horario, hay un cruce fronterizo alternativo: el Puente Colombia-Solidaridad que abrirá a las 6:00 a.m. del sábado 21 para atender a los viajeros.

Asimismo, el Puente Puerta a las Américas permanecerá abierto para los participantes de la Inspección Rápida de la Red Electrónica Segura para Viajeros y para todo el tráfico peatonal.

“CBP desea recordar al público viajero la importancia de obtener y utilizar sus documentos de ingreso equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia y tenerlos fácilmente disponibles al ingresar a través de los carriles de preparación designados”, se lee en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

¿CÓMO MONITOREAR EN DIRECTO LAS DEMORAS?

A raíz del cierre del Puente Juárez-Lincoln, los viajeros pueden experimentar mayores demoras en los puertos de entrada, por lo que deben monitorear los posibles retrasos. Para ello, deben utilizar una herramienta que pusieron a disposición de la ciudadanía.

Se denomina Tiempo de espera en la frontera de CBP (BWT) que puede ser descargado en celulares. Está disponible en la App Store de Apple y Google Play. Para saber más y hacer consultas, ingresa a https://bwt.cbp.gov/index.html.

Cuando entres, puedes elegir entre tres tipos de carriles: vehículos comerciales, de pasajeros o personas a pie. Luego debes escoger un puerto de entrada. Asimismo, se presentan las opciones para cruces canadienses o mexicanos.

Después de seleccionar el punto, la página muestra la espera actual y la demora promedio, que puede ser mayor, igual o menor. Además de un cuadro informativo sobre las tendencias en las últimas 24 horas en comparación con el promedio y los números actuales, precisa La Nación.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!