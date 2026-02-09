Cientos de residentes del distrito de Brooklyn (Nueva York) permanecieron sin electricidad ni calefacción hasta la mañana del lunes luego de un apagón que comenzó la noche del sábado, en medio de una de las olas de frío más intensas del invierno. Las temperaturas descendieron a niveles extremos, complicando aún más la situación para quienes dependen de sistemas eléctricos para calentarse.

El New York Post informa que, durante la tarde del domingo, cerca de 1.500 clientes de Con Edison, una de las empresas de servicios públicos de energía más grandes de Estados Unidos, seguían sin suministro eléctrico, mientras cuadrillas técnicas intentaban reparar los puntos más afectados.

Ese mismo día, la temperatura en la ciudad cayó hasta los 3 grados y la sensación térmica llegó a marcar hasta 14 grados bajo cero debido al fuerte viento.

El barrio más golpeado fue Bushwick, donde alrededor de 1.000 personas seguían sin servicio hasta la noche del domingo, según el mapa de cortes de Con Ed. La empresa estimó inicialmente que la electricidad volvería a las 3 de la tarde, pero luego postergó la restauración del servicio hasta las 7 de la mañana del lunes.

El corte, que comenzó el sábado por la noche, afectó a más de 1.500 clientes de Con Edison, especialmente en el barrio de Bushwick. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Ante la falta de calefacción, muchos vecinos se vieron obligados a abrigarse dentro de sus viviendas o a buscar refugio en casas de familiares o en centros de calefacción habilitados por la ciudad.

Camilla, una DJ de 35 años que vive en Bushwick, perdió la calefacción el domingo por la tarde y decidió trasladarse a un centro de abrigo cercano. “Siento que estamos en Alaska. Hace un frío extremo dentro del departamento”, contó la joven en conversación con el medio citado.

Camilla también llevó consigo a sus dos gatos y dijo que estaba buscando “alojamiento de emergencia para ellos”.

Sobre la respuesta de la empresa eléctrica, fue muy crítica: “Es una locura. Simplemente no entiendo cómo Con Ed está manejando esta situación, no vi ningún sentido de urgencia”.

Con temperaturas que descendieron hasta los 3 grados y sensaciones térmicas bajo cero, muchos residentes debieron refugiarse en centros de abrigo o abandonar sus hogares. (Foto: Kena Betancur / AFP)

“Es una situación insólita. ¿Qué pasa si no tienes amigos o familia cerca? ¿Qué harías?”, agregó.

Otros residentes optaron por salir del barrio. Michael Murphy, un padre de 60 años, dijo que gastará 477 dólares por dos noches de hotel tras quedarse sin calefacción.

“Íbamos a quedarnos con mis suegros en Staten Island, pero pensamos: bueno, hagamos que esto sea más llevadero”, explicó.

Las autoridades mantuvieron activa una alerta por frío extremo mientras continuaban las tareas de reparación. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

Melissa Washington, una madre de cuatro hijos, contó que llevará a su familia a la casa de sus suegros. “No había vivido algo así desde el gran apagón de hace años”, dijo en referencia al evento de 2003.

La mujer también criticó la falta de información. “Con Ed realmente no ha estado comunicándose con los residentes”, aseguró.

“Ahora tienes que ver el Super Bowl en un telefonito así”, agregó mientras miraba su iPhone.

Qué recomiendan las autoridades si te quedas sin electricidad en plena ola de frío

Si te quedas sin electricidad durante una ola de frío, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan quedarte en el interior lo más posible y protegerte contra la hipotermia y la congelación.

Las autoridades señalan que el riesgo de congelación y daño por frío aumenta rápidamente cuando las temperaturas bajan mucho, por lo que limitar el tiempo afuera y abrigarte en capas es esencial.

También es importante evitar fuentes de calor inseguras: nunca uses una estufa de cocina, parrilla o generadores con combustible dentro de tu casa, ya que esto puede provocar intoxicación por monóxido de carbono. En su lugar, si tienes un generador, colócalo siempre al menos 20 pies fuera de estructuras cerradas y lejos de ventanas para reducir riesgos.

Finalmente, los servicios de emergencia recomiendan tener luz segura (como linternas con baterías), mantener cerradas las puertas de habitaciones para conservar el calor y, si la situación es grave, acudir a centros de calefacción comunitarios o refugios oficiales que brindan un lugar cálido hasta que regrese el suministro.

Recuerda que el Gobierno de la Ciudad de Nueva York habilitó el portal on.nyc.gov/warmingcenters, en donde se pueden obtener detalles sobre los centros de calefacción disponibles en la ciudad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!