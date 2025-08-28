Pasó casi un mes de silencio antes de que finalmente se supiera algo: el afortunado que ganó el premio más grande en la historia de Virginia con la lotería Mega Millions ya apareció. Lo curioso es que, más allá de la inmensa suma de dinero, lo que más llamó la atención fue lo primero que decidió hacer con su nueva fortuna.

El ticket ganador fue adquirido el 27 de junio en la tienda de conveniencia E & C VA en Burgess, Virginia. El jugador, que eligió permanecer en el anonimato, se presentó en las oficinas de la lotería en Richmond aproximadamente cuatro semanas después.

En lugar de aceptar el pago completo de $348 millones distribuidos en 30 años, optó por la opción de un solo pago de $155.6 millones en efectivo.

Virginia se encuentra entre los 18 estados que permiten a los ganadores de la lotería mantener su identidad reservada en premios de gran magnitud.

El billete ganador del premio mayor de $348 millones se vendió en la tienda de conveniencia E & C VA en Burgess, Virginia, el 27 de junio. | Crédito: Google St. View

Esa decisión de privacidad generó curiosidad, aunque lo que realmente se convirtió en tema de conversación fue su inesperada elección de compra: una podadora de radio cero, cuyo precio puede rondar los $3,000.

Un gasto mínimo frente a una fortuna histórica, pero que sin duda lo distingue de otros millonarios.

El establecimiento que vendió el boleto también salió beneficiado: recibió un bono de $50,000 de parte de la lotería estatal. Así, la suerte no solo cambió la vida de un jugador anónimo, sino que también trajo un premio inesperado para la comunidad local.

El ganador de la lotería Mega Millions sorprendió al revelar que su primera compra con la millonaria suma será una podadora de radio cero. | Crédito: John Deere

Con esta victoria, Virginia suma ya diez grandes ganadores del Mega Millions desde 2002. El récord anterior lo tenía JR Triplett, un camionero retirado que en 2004 obtuvo $239 millones y que también optó por el pago único, en ese caso de $140 millones antes de impuestos.

Mientras tanto, la fiebre de la lotería sigue creciendo. El jackpot del Mega Millions ya asciende a $277 millones, mientras que el de Powerball alcanzó los $950 millones, el sexto más grande en la historia del juego.

