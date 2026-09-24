Los usuarios de determinados modelos de iPhone tienen hasta finales de año para presentar una reclamación y solicitar un pago derivado de un acuerdo alcanzado por Apple en una demanda colectiva. El proceso ya está abierto y quienes cumplan con los requisitos deben presentar su solicitud antes de que termine el plazo.

El acuerdo contempla un fondo de $250 millones relacionado con una demanda que acusó a Apple de promocionar determinadas funciones avanzadas de Siri que los consumidores esperaban recibir, pero que no estuvieron disponibles en el momento anunciado.

Apple negó las acusaciones y, como parte del acuerdo, no admitió haber cometido ninguna irregularidad.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el pago?

La fecha que deben tener presente los usuarios interesados es el 21 de diciembre de 2026. Hasta ese día se pueden presentar las reclamaciones a través del sitio web oficial habilitado para el acuerdo: smartphoneaisettlement.com.

El sitio de reclamaciones advierte que los usuarios deben tener cuidado con otras páginas que puedan aparecer ofreciendo realizar el trámite. La plataforma indicada para presentar la solicitud es la creada específicamente para este caso por el despacho que presentó la demanda.

Las reclamaciones válidas podrían recibir $25 por dispositivo y alcanzar hasta $95, dependiendo de la cantidad de solicitudes aprobadas. (Foto: AFP) / JUSTIN SULLIVAN

¿Qué iPhone pueden recibir el pago?

El acuerdo contempla determinados modelos comprados en Estados Unidos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. Los equipos incluidos son el iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Además de contar con uno de estos modelos y cumplir con el periodo y lugar de compra establecidos, quienes presenten el reclamo deben aceptar durante el proceso la siguiente declaración: “Esperaba recibir una función de Apple Intelligence de Siri y no la recibí”.

¿Cuánto dinero podrían recibir los usuarios?

De acuerdo con el sitio del acuerdo, las reclamaciones válidas podrían recibir inicialmente $25 por dispositivo; sin embargo, el monto podría aumentar hasta $95 por equipo, dependiendo de la cantidad de reclamaciones válidas que se presenten.

Para completar el formulario se solicita información personal básica y determinados datos del dispositivo. El número de serie del iPhone puede consultarse desde Configuración, luego General y finalmente Información, donde aparecen el nombre del modelo y el número de serie.

Si el usuario ya no tiene acceso al número de serie, el formulario también contempla la posibilidad de proporcionar su Apple ID y el número de teléfono asociado a la cuenta.

El pago no será inmediato, ya que una audiencia sobre el acuerdo está programada para febrero de 2027. (Foto: AFP) / NICHOLAS KAMM

¿Cuándo se entregará el dinero?

Presentar la reclamación antes del 21 de diciembre no significa que el pago llegará inmediatamente. El sitio del acuerdo informa que está prevista una audiencia para el 24 de febrero de 2027, en la que se determinará si el acuerdo es justo, razonable y adecuado.

El proceso podría extenderse si después de esa audiencia surgen nuevas discusiones o apelaciones. En cambio, el sitio señala: “Si no hay una apelación, su beneficio del acuerdo se procesará rápidamente. Por favor, tenga paciencia”.

Cabe agregar que los beneficiarios podrán elegir entre recibir el dinero mediante cheque físico, PayPal o Venmo.