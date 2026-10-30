Cuando un producto o alimento aparece en las noticias de Estados Unidos por un posible riesgo para la salud, surge una pregunta: ¿tengo alguno en casa? Los avisos de retirada pueden generar preocupación, especialmente si no sabes dónde verificar la información. Para ayudarte a despejar esa duda, te contamos cómo identificar las alertas más graves, dónde consultar los avisos oficiales y cómo comprobar si tienes un producto afectado.

Las retiradas no tienen todas el mismo nivel de riesgo (Foto: Magnific)

RETIRADAS DE PRODUCTOS EN EE.UU.

Para identificar las retiradas de productos más peligrosas en Estados Unidos, debes revisar tres cosas: el riesgo descrito en el aviso oficial, los códigos del producto afectado y las instrucciones para el consumidor.

En las retiradas clasificadas por la Administración de Alimento y Medicamentos (FDA), la Clase I es la más grave al existir una probabilidad razonable de que el producto cause consecuencias serias para la salud o la muerte, publicó la FDA.

¿CÓMO RECONOCER LAS ALERTAS DE MAYOR PELIGRO?

La FDA clasifica sus retiradas —conocidas como recalls— según el riesgo:

Clasificación ¿Qué significa? Clase I Existe una probabilidad razonable de consecuencias graves para la salud o muerte. Clase II El producto puede causar problemas temporales o médicamente reversibles, o la probabilidad de consecuencias graves es baja. Clase III No es probable que el producto cause consecuencias adversas para la salud.

Una alerta puede publicarse antes de recibir una clasificación definitiva. Que aparezca como “Not Yet Classified” —todavía sin clasificar— no significa que sea segura ni que debas esperar para seguir las instrucciones.

En productos como electrodomésticos, juguetes o muebles, lo que debes hacer es revisar el apartado “Hazard” del aviso de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), donde se explica el peligro, y “Remedy”, que indica qué hacer. Un aparato puede presentar riesgo de incendio incluso si está apagado, por ejemplo; que parezca funcionar bien no descarta que esté afectado, señala CPSC.

¿DÓNDE CONSULTAR LAS RETIRADAS OFICIALES?

De acuerdo con el tipo de producto, te indicaremos dónde buscar

Tipo de producto Dónde buscar Distintos tipos de productos Recalls.gov, el portal que reúne información de varias agencias federales. Alimentos regulados por la FDA, medicamentos y cosméticos FDA.gov, en sus avisos de retiradas y en el “Enforcement Report”. Carnes, aves y productos de huevo bajo competencia del USDA Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria: FSIS.USDA.gov. Juguetes, muebles, electrodomésticos y otros productos de consumo CPSC.gov. Vehículos, neumáticos y asientos infantiles para automóviles NHTSA.gov.

Para alimentos, FoodSafety.gov también reúne alertas y retiradas coordinadas entre agencias federales.

¿CÓMO SABER SI TIENES UN PRODUCTO AFECTADO?

Si piensas que reconociendo la marca o viendo una fotografía parecida ya identificaste uno, estás equivocado. Las retiradas pueden limitarse a determinados lotes, modelos o fechas de fabricación. Para ello, sigue estos pasos que recomienda CPSC:

1. Busca el aviso oficial y comprueba que sea el producto que tienes.

2. Compara los identificadores del envase o de la etiqueta: nombre, presentación, número de lote, modelo, número de serie y fechas, según corresponda.

3. En alimentos, revisa también el código UPC, la fecha de vencimiento o consumo y los estados o tiendas donde se distribuyó.

4. Lee las instrucciones completas para saber si corresponde devolverlo, solicitar una reparación, obtener un reemplazo o seguir otro procedimiento.

Si la marca coincide, pero no puedes localizar el lote o el modelo, consulta al fabricante mediante el contacto del aviso antes de concluir que tu producto está incluido o excluido.

¿QUÉ HACER SI LA RETIRADA TE AFECTA?

Productos de consumo

Deja de utilizarlos y sigue el procedimiento específico de la CPSC. La solución puede ser una reparación, un reemplazo o un reembolso; no todas las retiradas ofrecen lo mismo. No improvises reparaciones ni destruyas el producto antes de revisar las instrucciones y la documentación que debes presentar.

Medicamentos

Comprueba el número de lote y consulta a tu farmacéutico o profesional de salud para saber cómo proceder. No todas las retiradas requieren suspender inmediatamente el tratamiento: las instrucciones dependen del riesgo y del aviso concreto. La FDA señala que, en las retiradas de clases II y III, generalmente se puede continuar con el medicamento salvo indicación contraria de la agencia o de la empresa.

¿Cómo enterarte a tiempo de las retiradas?

Puedes suscribirte a las alertas por correo de la FDA, el FSIS y la NHTSA desde la sección de suscripciones de Recalls.gov.

Además, no descartes un aviso por ser antiguo: las retiradas de productos de la CPSC generalmente no tienen fecha de vencimiento, por lo que un artículo que compraste hace años todavía podría estar afectado.