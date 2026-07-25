El gobernador Gavin Newsom impulsa modificaciones en las normas de trabajo de California que pueden pasar casi inadvertidas en los titulares, pero resultan decisivas para quienes dependen de su jornada diaria, especialmente dentro de comunidades latinas dedicadas a la construcción, la limpieza, el campo, el reparto o las cocinas de restaurantes en ciudades como Los Ángeles, Santa Ana, Fresno o Bakersfield. La SB 171 introduce ajustes relevantes en el sistema de compensación por accidentes y redefine los criterios para otorgar beneficios adicionales cuando existe una discapacidad anterior y se produce un nuevo daño relacionado con el empleo. Aunque el texto legal es técnico, conviene entender sus alcances porque marca condiciones de acceso a apoyos económicos, modifica plazos y exige pruebas más sólidas para acreditar cada reclamación.

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El contenido de la SB 171 está redactado en clave jurídica y administrativa, pero sus efectos se sienten en la rutina de asalariados, negocios y agencias públicas. La norma redefine parámetros de elegibilidad para determinados apoyos gestionados por el estado y fija requisitos específicos para quienes buscan un pago complementario luego de una lesión vinculada al ejercicio de su oficio, sobre todo en situaciones donde ya se reconocía alguna limitación de carácter permanente.

¿QUÉ CAMBIA LA SB 171?

Uno de los ejes de esta legislación es la reforma del Subsequent Injuries Benefits Trust Fund (SIBTF), un programa del California Department of Industrial Relations que otorga prestaciones adicionales a personas con una discapacidad establecida que sufren una nueva afectación en el entorno laboral. Durante años, distintos fallos ampliaron el acceso a esas ayudas, generando criterios dispares y cierta incertidumbre sobre quién calificaba realmente. Con la SB 171, el estado fija parámetros más concretos para determinar qué casos cumplen las condiciones y busca que las decisiones sean más uniformes y previsibles.

Para muchos residentes de origen latino que han acumulado dolencias a lo largo del tiempo —problemas de espalda, rodillas desgastadas, limitaciones de visión o audición— mientras trabajan en jornadas extenuantes o en tareas físicamente exigentes, estos ajustes pueden marcar la diferencia entre recibir un apoyo extra o quedar excluidos del programa.

Esta ley será clave para aquellos trabajadores en California que, lamentablemente, sufran un accidente laboral (Foto: Freepik)

NUEVOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS

La ley incorpora una definición más precisa del concepto de “labor disabling”, expresión que se refiere a una limitación que impacta de manera real en la capacidad para desempeñar un oficio. A partir de esta reforma, cualquier condición anterior deberá haber tenido un efecto demostrable en la actividad que realizaba la persona para que sea tomada en cuenta al evaluar la posibilidad de obtener un complemento económico.

En términos prácticos, no será suficiente señalar que existía una lesión previa. Ahora se deberá acreditar que esa situación:

generó una disminución de ingresos;

afectó el rendimiento en la ocupación habitual; o

tuvo un efecto comprobable sobre la posibilidad de cumplir con las tareas asignadas.

Además, el texto aclara que una dolencia previa no se considerará incapacitante si podía manejarse mediante tratamiento farmacológico o dispositivos médicos y permitía desarrollar la jornada sin limitaciones significativas. Este punto puede incidir en casos de personas con padecimientos controlados, como diabetes o hipertensión, que utilizan medicación y continúan trabajando con normalidad.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA SB 171

Cambio ¿Qué establece la ley? Definición de discapacidad previa Se endurecen los criterios para demostrar que una lesión anterior afectaba de manera real la capacidad para trabajar. Evidencia requerida La limitación deberá acreditarse mediante historiales clínicos, testimonios y documentos generados antes de la nueva afectación. Plazo para presentar la solicitud La persona tendrá cinco años desde la fecha del nuevo daño o seis meses desde la resolución definitiva sobre la discapacidad permanente, lo que ocurra más tarde. Pago de beneficios El Director of Industrial Relations, como responsable del SIBTF, será quien efectúe los desembolsos aprobados.

MÁS DOCUMENTACIÓN PARA RESPALDAR EL DERECHO AL BENEFICIO

Otro punto clave es la exigencia de contar con evidencia médica sólida que demuestre la existencia de la discapacidad anterior, siempre generada antes del nuevo incidente vinculado al trabajo. Entre los elementos que pueden utilizarse figuran:

expedientes clínicos;

declaraciones realizadas con anterioridad;

cualquier documento elaborado antes del último accidente.

La norma limita el uso de evaluaciones recientes para reabrir la discusión sobre la afectación más nueva y busca agilizar trámites, reduciendo litigios prolongados que suelen atrasar los casos. Para quienes acuden con frecuencia a clínicas comunitarias, hospitales públicos o consultorios de bajo costo, mantener copias ordenadas de sus registros y conservar informes puede resultar determinante para sostener una reclamación.

CAMBIOS EN LOS PLAZOS PARA SOLICITAR EL BENEFICIO

La SB 171 establece reglas claras respecto al tiempo disponible para presentar solicitudes ante el Subsequent Injuries Benefits Trust Fund. El esquema de plazos es el siguiente:

cinco años contados desde la fecha de la nueva lesión; o

seis meses desde que concluya el proceso que determina la discapacidad permanente derivada de ese hecho, si ese límite resulta posterior.

Con este diseño se busca aportar certeza a personas trabajadoras y autoridades encargadas de administrar los programas, evitando que las reclamaciones queden abiertas indefinidamente. Para quienes realizan turnos nocturnos, labores agrícolas o oficios donde no siempre se tiene acceso inmediato a asesoría jurídica, conocer estas fechas y organizar la documentación a tiempo es clave para no perder derechos por un retraso en la presentación.

OTROS ASPECTOS INCLUIDOS EN LA SB 171

Aunque la reforma del SIBTF concentra la atención principal, la SB 171 incorpora cambios adicionales dentro del sistema laboral de California. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Una aportación de 3.018 millones de dólares al Public Employees’ Retirement Fund, destinada a reducir pasivos del esquema estatal de pensiones;

La obligación de pagar determinados recargos y contribuciones ligados a la compensación por accidentes mediante transferencia electrónica, con sanciones en caso de incumplimiento;

Nuevos plazos para la entrega de informes del California Workforce Development Board sobre programas de capacitación y oportunidades de empleo;

Ajustes de carácter administrativo en el sistema de Workers’ Compensation para agilizar procedimientos y reducir tiempos de respuesta.

Aunque estos elementos puedan parecer lejanos para quien se concentra en su jornada cotidiana, forman parte de la estructura que sostiene muchos apoyos económicos y programas de protección utilizados por familias hispanas cuando enfrentan un accidente, una lesión permanente o una situación de discapacidad.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR LA SB 171?

La SB 171 fue firmada por Gavin Newsom el 13 de julio de 2026 como parte del paquete vinculado al presupuesto estatal y entró en vigor de manera inmediata. Algunas disposiciones, sin embargo, contemplan reglas específicas de aplicación, ya sea para determinados trámites o para reclamaciones iniciadas con anterioridad.

En la práctica, esta ley no crea un programa nuevo, pero sí redefine quién puede acceder a ciertos pagos adicionales dentro del sistema de compensación por accidentes de trabajo. Al establecer criterios más claros y procedimientos detallados, el estado busca que la concesión de apoyos sea más homogénea, algo especialmente relevante para personas con limitaciones preexistentes que sufran una nueva afectación asociada a su empleo, en particular dentro de la amplia comunidad latina que sostiene buena parte de la actividad económica en California.

El gobernador Gavin Newsomfirmó esta ley el pasado 13 de julio (Foto: Oficina del Gobernador de California)

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