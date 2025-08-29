Trasmiten esperanza y resiliencia en cada una de sus publicaciones porque saben que son muchas las personas que afrontan esta misma situación y no saben cómo salir adelante. Tras las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en diversos estados del país que no solo terminan con la detención de inmigrantes indocumentados, sino que estos son deportados, dos mujeres están narrando su experiencia en redes sociales para motivar a otros a empezar una nueva vida en su país de origen. Olga Lidia Mijangos y Mayra ahora están en México desde donde se han propuesto ser una ‘luz de esperanza’ para quienes sienten que todo terminó tras abandonar sueño estadounidense.

Y es que la ofensiva migratoria de Donald Trump continúa luego que prometiera implementar el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. y no solo con criminales o con antecedentes penales, sino hasta personas con documentación válida, incluyendo Green Card y visas. Esto ha hecho que cientos y cientos de personas hayan tenido que dejarlo todo, lo que ha motivado en redes sociales la nueva tendencia ‘Deportation-Tok’, donde las personas comparten videos de sus vidas después de salir de USA.

Olga Lidia Mijangos, quien luce la camiseta de la selección mexicana, volvió a su país natal del que salió cuando tenía solo 5 años. (Foto: @olgaschronicles23 / Instagram)

Empezar de cero en México

Olga Mijangos, quien está en redes como @olgaschronicles23, tiene 33 años y llegó a los 5 a Estados Unidos con su mamá y hermanos. Todo iba bien, aunque no había regularizado sus papeles, hasta que un día todo cambió.

Un accidente de tránsito la llevó a la Corte en 2024 y fue sentenciada a 5 días en una cárcel de Las Vegas. “Me agarra un oficial y me dice ‘tienes un ICE hold (detención migratoria de ICE)’. En ese momento sentí que mi vida se me vino encima”, narró en entrevista con Univision.

Así fue que ella quedó detenida y a manos de la agencia federal para cumplir con las leyes de inmigración del país y ser deportada, pese a que presentó ante el juez sus motivos por los que no debía ser sacada de territorio estadounidense como tener tres hijos que son ciudadanos y que su madre había perdido la vista; sin embargo, la decisión ya estaba tomada y en agosto regresó a México.

“Empecé a trabajar en los campos, vendí gelatinas, y cuando ya tuve el dinero traje a mis hijos”, contó sobre su nueva vida en su país de origen y es que ahora ella publica diversos videos bajo el título “mi vida después de la deportación” y no tienen un tono negativo, sino que son una gran motivación para quienes están afrontando el mismo proceso.

En un correo electrónico enviado a Newsweek también precisó que su experiencia con la deportación ha sido “el desafío que más me ha cambiado la vida que he tenido que soportar, perdiendo todo por lo que he trabajado duro en la vida en cuestión de días”.

“Nunca imaginé que me volvería viral simplemente compartiendo mi historia. Al principio, mi intención era crear conciencia sobre la deportación y compartir algunas de las cosas que he aprendido solo al pasar por este proceso. Quería aprender sobre mis derechos tanto como fuera posible para poder compartirlos con mi comunidad”, agregó.

Mayra también se ha unido a la tendencia 'Deportation-Tok' subiendo videos con el título "mi vida después de la deportación". (Foto: Univision Noticias / YouTube)

Otra historia que también acapara la atención en redes sociales es la de Mayra quien fue deportada hace 10 años y que comparte diversos consejos y mensajes llenos de motivación de cómo logró superarse y atender a sus 4 hijos desde que llegó a Monterrey, en México.

“Uno le hace la lucha. Sí es muy difícil no tener familiares y aquí terminé mi estudio de licenciatura para maestra y ahora trabajo en soporte técnico en un call center bilingüe. Uno siente que allá (en Estados Unidos), es el sueño americano, pero yo siento que en México también puede ser algo super mejor que EE.UU. debido a que acá nosotros sí valemos como personas porque somos mexicanos”.

Aunque no puede volver al país de Donald Trump, sí tiene un gran anhelo que es volver a abrazar a su mamá que vive en Texas e, incluso, en un emotivo video en su cuenta en redes sociales escribió: “extraño mucho a mamá, ojalá ella supiera cuánto la necesita su niña”.

