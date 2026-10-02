Para millones de neoyorquinos, incluidos quienes salen temprano desde Queens, el Bronx, Brooklyn, Manhattan o Staten Island rumbo al trabajo, la escuela, una cita médica o un turno nocturno, el transporte público es parte esencial de la vida diaria. Por eso, una cifra revelada por la Metropolitan Transportation Authority (MTA) encendió las alertas: los aranceles federales impulsados por la administración de Donald Trump podrían añadir hasta US$1,000 millones a la compra de trenes, vagones ferroviarios y buses. La duda inmediata es si esto traerá otro aumento del pasaje. Por ahora, no existe una subida anunciada por esta causa. Sin embargo, el sobrecosto podría restar recursos para renovar la flota que usan a diario quienes viajan en subway, autobuses locales, Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North.

El análisis fue presentado durante la reunión de septiembre de 2026 de la junta de la MTA, en una etapa decisiva para el sistema regional. La agencia tiene comprometidos US$23,000 millones para actualizar sus vehículos dentro del programa de capital 2025-2029, una inversión diseñada para sustituir unidades antiguas y mejorar los viajes entre los cinco condados y los suburbios.

La advertencia no implica que los pasajeros recibirán una factura de US$1,000 millones ni que se haya aprobado un cobro adicional. Es una proyección sobre el posible encarecimiento de las adquisiciones si se mantienen los gravámenes sobre componentes especializados importados.

El transporte público de Nueva York podría estar perdiendo dinero por los aranceles de la administración de Donald Trump (Foto: MTA)

¿POR QUÉ LOS ARANCELES ENCARECEN TRENES Y AUTOBUSES?

Que un tren o autobús se fabrique o ensamble en Estados Unidos no significa que todas sus piezas se produzcan dentro del país.

La gobernadora Kathy Hochul explicó que los R211, la generación más reciente de vagones del subway, se ensamblan en Nebraska y Yonkers, Nueva York. Más del 75% de sus componentes se fabrica en Estados Unidos, por encima del requisito federal de “Buy America” aplicable a compras de agencias de tránsito. Sin embargo, ciertos elementos especializados todavía deben importarse porque no existe una alternativa de producción nacional.

Entre las piezas afectadas figuran componentes de la estructura de los vehículos, ruedas, ejes, motores, compresores, sistemas electrónicos y controles.

El asunto, entonces, no depende solo del lugar donde se arma cada unidad. Cuando los insumos importados suben de precio por los aranceles, también aumenta el valor final que debe pagar la autoridad de transporte por cada vagón, coche ferroviario o bus nuevo.

Según el análisis presentado, el costo de construir un vagón de Metro aumentó 27.9% desde agosto de 2025 debido a los gravámenes aplicados a piezas especializadas.

La gobernadora Kathy Hochul informó sobre las complicaciones que está teniendo la MTA a nivel de presupuesto por los aranceles (Foto: AP)

LAS CIFRAS CLAVE

Concepto Cifra Inversión de la MTA para renovar su flota US$23,000 millones Costo adicional potencial por aranceles Hasta US$1,000 millones Programa de capital de la MTA 2025-2029 Aumento reportado en el costo de construir un vagón desde agosto de 2025 27.9% Fecha de presentación del análisis Septiembre de 2026

La cifra de US$1,000 millones representa una estimación de gastos adicionales. No es una cantidad que la MTA haya pagado en su totalidad ni un cargo nuevo aplicado directamente a quienes usan el servicio.

¿QUÉ PODRÍA COMPRAR LA MTA CON US$1,000 MILLONES?

La autoridad utilizó ejemplos concretos para dimensionar lo que representa este eventual sobrecosto. De acuerdo con sus cálculos, ese dinero tendría un poder de compra equivalente a:

Más de 250 vagones nuevos del Metro para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Casi 1,000 autobuses nuevos.

150 coches M9-A para el Long Island Rail Road.

Gran parte de los coches nuevos contemplados para Metro-North Railroad.

Esto no quiere decir que se haya anunciado la cancelación de esas adquisiciones. La advertencia es otra: si una porción más grande del presupuesto debe destinarse a cubrir los gravámenes, los mismos US$23,000 millones alcanzarán para comprar menos vehículos o completar menos mejoras.

Para quien toma el 4 o el D rumbo a Manhattan, espera un bus en Flushing, viaja en el LIRR desde Long Island o usa Metro-North desde el Bronx y Westchester, el efecto sería indirecto: una renovación más lenta, menos unidades nuevas disponibles o una mayor presión sobre las finanzas de la agencia.

¿SUBIRÁ EL PRECIO DEL METRO?

No hay un incremento de tarifa anunciado a causa de estos aranceles.

El pasaje base del Metro y de los autobuses locales cuesta US$3, luego del ajuste que entró en vigor el 4 de enero de 2026. La MTA no ha indicado que los posibles US$1,000 millones adicionales vayan a trasladarse de forma automática al bolsillo de los pasajeros.

Lo confirmado Lo que no está confirmado La MTA calcula hasta US$1,000 millones en costos adicionales por aranceles Un aumento de tarifa debido a los aranceles El monto está vinculado a compras de trenes, vagones y buses Recortes concretos en rutas de Metro o autobuses Kathy Hochul pidió una exención federal para vehículos de transporte público Que la Casa Blanca conceda esa exención El sobrecosto podría reducir el poder de compra del plan de capital Cancelaciones o demoras específicas en adquisiciones Los gravámenes afectan componentes especializados importados Que los usuarios paguen de inmediato esa diferencia en el pasaje

En otras palabras, no sería correcto afirmar que cada viaje costará más automáticamente por esta medida comercial. La preocupación actual gira alrededor del financiamiento y del precio de renovar la flota, no de un ajuste tarifario ya aprobado.

HOCHUL PIDE UNA EXENCIÓN FEDERAL

Luego de conocerse el informe, la gobernadora Kathy Hochul envió cartas al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. En ellas solicitó que las compras de vehículos de transporte público queden exentas de los gravámenes federales.

La mandataria sostiene que la política comercial está reduciendo el valor real de la inversión destinada a mejorar la movilidad en Nueva York.

“Los aranceles de Trump han creado un impuesto de US$1,000 millones al transporte público y han puesto estas mejoras en riesgo”, dijo Hochul.

La solicitud busca proteger, en especial, las adquisiciones que requieren componentes importados sin equivalente disponible en fábricas estadounidenses. El argumento estatal es que la construcción y el ensamblaje de trenes y autobuses generan empleo local, incluso si algunas piezas técnicas deben llegar desde el extranjero.

¿QUÉ DICE LA MTA?

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, relacionó la discusión con la necesidad de modernizar una red que sigue recuperando pasajeros y mantiene altos niveles de uso.

“Los nuevos trenes, autobuses y vagones ferroviarios son necesarios para brindar a nuestros usuarios el servicio que merecen”, afirmó Lieber.

La preocupación de la agencia es sencilla: si cuesta más fabricar y comprar cada unidad, el presupuesto rendirá menos. Eso podría obligar a revisar prioridades, mover los calendarios de adquisición o encontrar fuentes adicionales de financiamiento.

Para muchas familias hispanas de Nueva York —desde personas que trabajan en restaurantes y tiendas de Manhattan hasta quienes viajan todos los días desde el Bronx, Jackson Heights, Sunset Park o Washington Heights— la frecuencia y confiabilidad del transporte tiene un impacto directo en el tiempo de traslado, los gastos del hogar y la posibilidad de llegar puntualmente al empleo.

¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR PARA LOS PASAJEROS?

Hasta ahora, la MTA no ha comunicado recortes de servicio ni una nueva tarifa relacionada con los aranceles. Tampoco ha confirmado que vaya a eliminar compras de trenes o autobuses.

Si se concreta el sobrecosto previsto y no se aprueba una exención federal ni aparece otra fuente de fondos, las consecuencias se notarían principalmente en la velocidad de la modernización:

Menor capacidad de compra: el presupuesto permitiría adquirir menos trenes, coches ferroviarios o buses.

el presupuesto permitiría adquirir menos trenes, coches ferroviarios o buses. Posibles retrasos: ciertas adquisiciones o proyectos podrían tomar más tiempo.

ciertas adquisiciones o proyectos podrían tomar más tiempo. Menos margen para otras mejoras: una proporción mayor de los recursos tendría que cubrir el valor de los vehículos.

una proporción mayor de los recursos tendría que cubrir el valor de los vehículos. Presión financiera: la autoridad tendría que decidir cómo absorber ese gasto adicional.

la autoridad tendría que decidir cómo absorber ese gasto adicional. Debate sobre futuros ingresos: las autoridades podrían evaluar otras vías de financiamiento, aunque no existe una decisión anunciada sobre tarifas en este caso.

Lisa Daglian, directora ejecutiva del Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA (PCAC), advirtió que los problemas de financiamiento federal podrían afectar inversiones para mejorar el sistema, incluidos trabajos de accesibilidad y mantenimiento.

La diferencia es importante: los US$1,000 millones no son una factura que los usuarios del Metro o los autobuses tengan que asumir hoy. Es la estimación del dinero adicional que la MTA podría necesitar para adquirir vehículos si los aranceles encarecen los materiales y componentes requeridos para renovar una de las redes de transporte público más grandes de Estados Unidos.