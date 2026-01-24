John Seiler caminaba por el campus de Virginia Tech con sus estudiantes cuando notaron algo extraño: un cerezo con una cicatriz irregular a lo largo del tronco. El profesor, especialista en fisiología de árboles, supo de inmediato que se trataba de un fenómeno que en redes sociales se volvió viral bajo el nombre de “explosión de árbol”. El docente explicó que el árbol “se había abierto debido al frío”. En medio de la ola de frío que afecta a gran parte de Estados Unidos, algunos meteorólogos advirtieron que este tipo de eventos pueden ocurrir durante tormentas invernales intensas.

Sin embargo, el experto aclaró que los árboles no explotan literalmente. Según explicó a CNN, lo que muchos llaman “explosiones de árboles”, los científicos lo conocen como “grietas por congelamiento”. Estas aparecen cuando la temperatura baja de forma brusca y el agua o la savia dentro del árbol comienza a congelarse.

Doug Aubrey, profesor de la Universidad de Georgia, explicó que “esa agua se expande cuando se congela, y suele ocurrir bajo descensos de temperatura muy, muy drásticos”. Esa expansión ejerce presión sobre la madera y la corteza, lo que puede provocar que el tronco se agriete y genere un sonido fuerte.

Científicos explican que se trata de grietas causadas por la congelación de la savia y el agua dentro del tronco. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Seiler describió ese ruido como “más parecido al sonido de un disparo, un estallido muy fuerte”, describiendo el hecho “como cuando tienes prisa por enfriar una gaseosa, la pones en el congelador, te olvidas y la lata se revienta. Eso es lo que le pasa al árbol”.

Aunque el ruido puede asustar, Seiler aseguró que no suele ser peligroso. “Va a ser ruidoso, pero no es peligroso. La madera no sale volando por todos lados”, afirmó. También explicó que el árbol normalmente sobrevive, aunque podría verse afectado después si entran insectos o infecciones por la grieta.

Kevin Jeanes, meteorólogo de NBC Chicago, coincide con lo mencionado por los expertos, destacando que, cuando la savia se congela, se expande rápidamente y ese proceso puede causar que el árbol se agriete o incluso que alguna rama se caiga.

Aunque el ruido puede ser fuerte y alarmante, el evento no suele ser peligroso para las personas ni letal para los árboles. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Finalmente, tanto Seiler como Aubrey advirtieron que el verdadero riesgo durante una tormenta invernal son las ramas pesadas cubiertas de hielo o nieve.

“Si hay una acumulación fuerte de hielo y nieve húmeda, no quieres que una rama te caiga en la cabeza. Eso es extremadamente, extremadamente peligroso”, señaló Seiler.

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Cada invierno, la tormenta invernal vuelve a poner en alerta a distintos estados de EE.UU. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

