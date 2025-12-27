El Año Nuevo en Estados Unidos traerá un desafío climático importante para millones de personas que residen en este país, ya que experimentarían una masa de aire ártico que promete descender los valores en los termómetros. ¿Qué regiones se verán afectadas con temperaturas gélidas? En los siguientes párrafos te brindaré los detalles.

Según lo detallado por Renee Duff, meteoróloga senior de AccuWeather, la franja norte de este país espera “un par de frente fríos potentes” a inicios del 2026. Esto quiere decir que las temperaturas descenderán drásticamente.

En los últimos días, ciertas zonas de este país han sido afectadas por una tormenta invernal , la cual ha traído fuertes nevadas y hielo peligroso. Estas condiciones son suficientes para impedir que las personas y conductores se desplacen por aceras y carreteras, respectivamente.

Incluso, más de 650 vuelos con destino o salida de Estados Unidos han sido retrasados durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre, según lo indicado por FlightAware.

A causa de la tormenta invernal en Estados Unidos, se han retrasado una gran cantidad de vuelos para prevalecer la seguridad de los pasajeros. (Crédito: EFE)

Qué estados presentarán temperaturas bajas a inicios del 2026

De acuerdo con la información compartida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las regiones que presenciarán un clima gélida entre el 1 y 5 de enero del 2026 serán los siguientes:

Noreste : Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania.

: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania. Grandes Lagos: Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin.

Nueva York sería uno de los estados que registrará un clima gélido en los primeros días del 2026. (Crédito: AFP) / ANGELA WEISS

Esto no quiere decir que las condiciones climáticas antes de finalizar el año serán agradables. El NWS emitió que las alertas meteorológicas de frío y tormentas seguirán vigentes en diversas áreas del norte del país.

Por ejemplo, los ciudadanos que residen en Montana deberán abrigarse correctamente, ya que experimentarían temperaturas por debajo de los 0°. Esta condición sería suficiente para que cualquier persona sufra de congelación e hipotermia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!