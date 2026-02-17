El Área de la Bahía de San Francisco vive horas de clima inusual tras el paso de un potente frente frío que dejó lluvias intensas, truenos, granizo e incluso nieve en zonas elevadas. La mañana del martes fue especialmente activa: en apenas unas horas cayeron entre un cuarto y tres cuartos de pulgada de lluvia en gran parte de la región, mientras sectores del condado de Marin y las colinas del East Bay alcanzaron hasta una pulgada. Aunque el frente principal ya avanzó, la inestabilidad atmosférica mantiene la amenaza de chubascos repentinos que pueden sorprender sin previo aviso.

Lluvias intensas y granizo inesperado

El sistema más fuerte cruzó la región antes del mediodía, pero el aire frío en altura sigue alimentando la formación de células aisladas que se desarrollan rápidamente. A diferencia del frente organizado de la mañana, estos chubascos aparecen de forma repentina, descargan lluvia intensa —e incluso pequeñas bolitas de hielo— y se desplazan con rapidez.

En San Francisco, el frío se siente más fuerte tras el paso del frente. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'

El granizo no es común en la Bahía debido a la persistente capa marina que suele limitar la energía de las tormentas. Sin embargo, la masa de aire que ingresó es la más fría en tres años, lo que abrió la puerta a fenómenos poco habituales. En eventos anteriores, ciudades como San Francisco y Oakland amanecieron cubiertas de blanco tras intensas granizadas.

Los expertos advierten que el granizo puede volver resbalosas las vías en cuestión de minutos. Si te sorprende una tormenta, lo más prudente es reducir la velocidad o detenerte en un lugar seguro.

Llega el frío más intenso

Tras la lluvia, el frío toma protagonismo. El nivel de congelación descenderá hasta aproximadamente los 2,000 pies durante la noche del martes, permitiendo acumulaciones de nieve en las cumbres más altas alrededor de la Bahía. En general, la nieve se limitaría a elevaciones por encima de los 2,500 pies, aunque el granizo —más pesado— puede alcanzar niveles cercanos al mar antes de derretirse.

Las temperaturas máximas apenas alcanzarán entre mediados de los 40 y bajos 50 grados Fahrenheit, mientras que por la noche caerán a los 30 y bajos 40. En partes del North Bay podría tratarse del día más frío desde febrero de 2023.

¿Hay riesgo de tornados?

Las masas de aire frío e inestable pueden generar nubes embudo, trombas marinas o tornados breves. Aunque la probabilidad para la Bahía fue baja durante la mañana, el monitoreo continúa. El National Weather Service Storm Prediction Center señaló que seguirá evaluando la posibilidad de una amenaza breve asociada a este fuerte sistema.

San Francisco podría ver chubascos aislados antes de que mejore el clima. | Crédito: AP Foto/George Walker IV / George Walker IV

Vientos y posibles inundaciones

Las ráfagas podrían oscilar entre 30 y 40 mph, con picos que superen las 50 mph en tormentas eléctricas. Ya se reportaron cortes eléctricos aislados, incluyendo interrupciones breves en Stanford University, además de cancelaciones y retrasos en ferris de la Bahía.

Dado que las lluvias se desplazan a más de 50 mph, el cielo despejado puede oscurecerse en minutos. Si una célula permanece demasiado tiempo sobre una misma zona, existe riesgo de inundaciones urbanas localizadas.

¿Cuándo terminará lo peor?

Las tormentas más intensas ya cruzaron la región, pero los chubascos aislados continuarán durante la tarde y noche del martes. Para el miércoles, las precipitaciones serán menos frecuentes, aunque persistirán las temperaturas por debajo de lo normal y el viento racheado.

En resumen, lo más severo del sistema ya pasó, pero la atmósfera seguirá inestable hasta mediados de semana. Mantenerse atento a los cambios repentinos será clave en una jornada que, sin duda, quedará marcada como una de las más frías e inusuales de los últimos años en el Área de la Bahía.

