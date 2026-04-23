Los expertos en calidad ambiental de Estados Unidos han emitido una alerta especial en el área triestatal debido al aire que está circulando en este sector. Éstos mismos señalaron que se han registrado altos niveles de ozono, lo que sería perjudicial para sus habitantes. Si resides en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, te revelaré en esta nota qué puntos están enfrentando la mayor expansión de este riesgo invisible. Obteniendo esta información podrás tomar medidas preventivas para que protejas tu salud.

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De acuerdo al reciente informe de ‘Sate of the Air’ otorgado por American Lung Association’s , la región triestatal presenta el aire más contaminado del país al este de Texas , registrando distintas ciudades como puntos críticos en acumulaciones de ozono.

Este gas se origina cuando ciertos contaminantes, tales como óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) procedentes de vehículos, reaccionan ante los rayos solares. Entonces, se convierte en un oxidante muy reactivo.

Lo preocupante es que este ozono puede dañar tejidos vivos cuando entra en contacto con mucosas y células de las vías respiratorias. Posiblemente presentarías irritación de ojos, nariz y garganta; además de dificultad para respirar u otras enfermedades respiratorias.

El ozono se puede confundir con la niebla; por eso los residentes no se protegen debidamente. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué puntos del área triestatal presentan un alto nivel de ozono

En el estado de Nueva York, el estudio puntualiza que el condado de Suffolk está registrando altos nivel de ozono. Además, la Gran Manzana también está expuesta a este oxidante, ocupando el puesto número 12 entre las peores áreas metropolitanas del país .

En Nueva Jersey y Connecticut, los condados de Gloucester y Fairfield, respectivamente, han sido identificados como las zonas que registran actualmente los niveles más elevados de ozono. La ciudad de Newark también se incluye a los puntos más afectados.

“La contaminación del aire no se queda donde se genera; puede viajar, literalmente, cientos de kilómetros”, declaró Michael Seilback, vicepresidente adjunto de defensa nacional de American Lung Association’s.

Según el informe, la ciudad de Newark también registra alto niveles de ozono en la actualidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Nueva York y Nueva Jersey, duramente impactadas por mala calidad de aire

También existe una preocupante realidad en los estados de Nueva York y Nueva Jersey; según el informe, más de 1,8 millones de niños que viven en ambas regiones están respirando aire contaminado .

Para el doctor Charles Shieh, del Holy Name Medical Center explicó a CBS News que esta problemática ambiental solo está incrementado que estos menores de edad acudan frecuentemente a urgencias, ya que sus pulmones resultan afectados por el ozono.

“Puede provocar otras enfermedades, no solo en el momento, como un ataque de asma, sino también otras enfermedades respiratorias a largo plazo”, declaró.

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