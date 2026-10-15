Este domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., la mayor parte de Estados Unidos retrasará sus relojes una hora para concluir el horario de verano (Daylight Saving Time). Sin embargo, si vives en Phoenix, Tucson, Flagstaff, Yuma o en casi cualquier otra ciudad de Arizona, no debes mover las manecillas de tu reloj ni cambiar la hora. Arizona permanece fijado de forma continua en el horario estándar de las montañas (Mountain Standard Time o MST). La única excepción dentro del territorio estatal se encuentra en las tierras de la Nación Navajo. Allí sí se atrasará el reloj una hora para alinearse con sus comunidades hermanas de Utah y Nuevo México, mientras que la Reserva Hopi —ubicada geográficamente como un enclave dentro del territorio navajo— mantiene la exención del resto de Arizona y tampoco cambia su horario.

La decisión histórica de Arizona de rechazar el cambio de hora se consolidó en 1968 bajo la Ley Uniforme de Hora de 1966. La razón principal obedece al severo clima desértico del estado: agregar una hora adicional de luz solar por las tardes durante el verano implicaría mantener a las familias expuestas al calor extremo durante más tiempo y elevaría drásticamente el consumo de aire acondicionado en los hogares. Por ello, las autoridades estatales prefirieron conservar mañanas más iluminadas y tardes más frescas sin someter a la población al desajuste biológico bianual.

El impacto real del 1 de noviembre para los residentes de Arizona no está en el reloj del hogar, sino en las interacciones cotidianas con otros estados y territorios. Al no cambiar de hora mientras el resto del país sí lo hace, la relación horaria entre la mayor parte de Arizona y el resto de la nación se modifica por completo esa madrugada.

El objetivo principal del cambio de horario en noviembre de 2026, que marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar, es aprovechar mejor la luz solar disponible, adaptando las horas de luz a las mañanas y fomentando la actividad comercial. (Foto: William Fortunato / Pexels)

¿Cómo cambian las zonas horarias del estado y de la región?

Zona / Territorio ¿Cambia la hora el 1 de noviembre de 2026? Hora local tras el ajuste (2:00 a. m.) Mayor parte de Arizona (Phoenix, Tucson, Mesa, Flagstaff) No (Permanece en MST) Se mantiene sin cambios Nación Navajo (Window Rock, Tuba City, Chinle) Sí (Atrasa 1 hora de MDT a MST) 2:00 a. m. pasa a ser 1:00 a. m. Reserva Hopi (Enclave dentro de la Nación Navajo) No (Permanece en MST) Se mantiene sin cambios Estados vecinos (California, Nevada, Utah, Nuevo México) Sí (Atrasan 1 hora) 2:00 a. m. pasa a ser 1:00 a. m.

¿Qué diferencias horarias tendrá la mayor parte de Arizona con otros estados a partir de noviembre?

Estado / Región Zona Horaria en Invierno Diferencia con la mayor parte de Arizona Ejemplo práctico (10:00 a. m. en Phoenix) California / Nevada Pacific Standard Time (PST) Misma hora (0 horas de diferencia) 10:00 a. m. en Los Ángeles / Las Vegas Utah / Colorado / Nuevo México Mountain Standard Time (MST) Misma hora (0 horas de diferencia) 10:00 a. m. en Salt Lake City / Denver Texas (Central) / Illinois Central Standard Time (CST) 1 hora adelante (+1 hora) 11:00 a. m. en Dallas / Chicago Nueva York / Florida Eastern Standard Time (EST) 2 horas adelante (+2 horas) 12:00 p. m. (mediodía) en Nueva York / Miami

¿Cómo afecta la sincronización tecnológica y qué ajustes debes hacer?

En la actualidad, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, relojes inteligentes y sistemas de navegación vehicular coordinan su hora mediante servidores de red que detectan la ubicación geográfica o el operador telefónico. Si tu dispositivo está configurado con la zona horaria «Phoenix» o «Arizona» (MST - UTC-7), actualizará los desfases de vuelo o agenda de trabajo de forma transparente sin mover el reloj en la pantalla. No obstante, si viajas con frecuencia hacia estados limítrofes o trabajas de manera remota para firmas fuera de Arizona, se recomienda revisar que el ajuste de zona horaria del sistema operativo esté fijado explícitamente en la ubicación local y no en «Hora de la Montaña (EE. UU.)» genérica, para evitar desajustes inesperados en calendarios digitales.

Por otro lado, los relojes analógicos de pared, microondas, hornos domésticos y tableros de vehículos sin conexión satelital no requieren ningún ajuste este 1 de noviembre en la mayor parte de Arizona. La única excepción aplica para los residentes y comerciantes que transitan entre la Reserva Hopi y la Nación Navajo, o aquellos que cruzan la frontera estatal hacia California o Utah, quienes deberán verificar sus dispositivos manuales para no perder vuelos, citas médicas ni compromisos laborales.

¿En qué estado se encuentra la Sunshine Protection Act?

A nivel nacional persiste el debate impulsado por iniciativas legislativas como la Sunshine Protection Act, un proyecto de ley federal que busca hacer permanente el horario de verano en todo Estados Unidos. Aunque ha recibido apoyo periódico en el Senado federal, la medida no ha sido aprobada por la Cámara de Representantes ni promulgada como ley federal vigente. Es crucial precisar que, incluso si esta propuesta llegara a convertirse en ley nacional en el futuro, mantendría la facultad de estados como Arizona de permanecer en su horario estándar todo el año, garantizando la autonomía local sobre la gestión de sus horarios.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Phoenix o Tucson deben atrasar su reloj el 1 de noviembre de 2026?

No. Phoenix, Tucson y la inmensa mayoría de los municipios de Arizona no observan el horario de verano y mantienen el horario estándar de la montaña (Mountain Standard Time) ininterrumpidamente durante todo el año.

¿Por qué la Nación Navajo sí cambia de hora dentro de Arizona?

La Nación Navajo abarca territorios en Arizona, Nuevo México y Utah. Para mantener una misma hora comercial, administrativa y escolar entre todas sus comunidades a través de las fronteras estatales, la Nación Navajo sí implementa el horario de verano.

¿A qué hora amanece y anochece en Arizona tras el cambio de hora en el país?

El sol seguirá saliendo y ocultándose en su progresión natural de otoño. La diferencia estriba en que el horario de Arizona volverá a alinearse con la hora del Pacífico (California) y con la hora estándar de las zonas de la montaña (Utah, Colorado).