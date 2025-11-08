Cuando se menciona el nombre de Arnold Schwarzenegger , se lo relaciona directamente a las cintas de acción. Como sabrás, ha sido protagonista de un sinfín de películas que han tenido éxito a lo largo de los años, tales como ‘Terminator’, ‘Predator’, entre otras. Cada filme tiene un importante significado para el actor de origen austriaco; sin embargo, existe uno que siempre deseó que se le realice un ‘remake’ y, finalmente, ese sueño se hizo realidad.

Quizás imaginarás que se realizará una nueva versión de su icónico personaje ‘Terminator T-800′ o del reconocido ‘Dutch’; sin embargo, no se trataría de ninguno de ellos. Te comentaré que está relacionado a una cinta estrenada en 1987.

Arnold Schwarzenegger protagonizó a 'Ben Richards' en 'The Runnig Man' hace más de tres décadas. (Foto: Joe Klamar / AFP) / JOE KLAMAR

¿De cuál se trata? Te comentaré que se volvió a filmar la icónica cinta ‘The Running Man’, que tendrá como nuevo protagonista a Glen Powell . Esto fue suficiente para que el propio Arnold manifieste su felicidad con el actor y el director Edgar Wright.

“La única película que siempre quise que se rehiciera de mi filmografía era ‘The Running Man’. Así que esta la superó con creces y lo logró. La acción fue increíble y muy creativa”, fueron las palabras del actor de 78 años.

Arnold Schwarzenegger junto a Glen Powell, nuevo protagonista de 'The Runnig Man', y Edgar Wright, el director de este remake. (Crédito: @edgarwright / @glenpowell / Instagram)

Arnold Schwarzenegger lo aprobó

Para Glen Powell, ser el protagonista de la nueva versión de ‘The Running Man’ era una gran responsabilidad y sintió que debía tener la aprobación del propio Arnold Schwarzenegger. Fue así que no dudó en contactarlo.

Según sus declaraciones a la revista People en abril del presente año, la estrella de ‘Twisters’ se comunicó mediante FaceTime con el legendario actor y recibió buenas respuestas. “Arnold nos dio su bendición. Su hijo es un gran amigo mío y le pregunté si podía hablar con Arnold, no lo había visto desde que filmamos ‘Expendables’ en Bulgaria”, contó.