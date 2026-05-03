Un extrabajador de Chick-fil-A fue arrestado en Texas tras ser acusado de robar cerca de $80,000 mediante un esquema fraudulento relacionado con pedidos de mac & cheese (macarrones con queso). El caso ocurrió en un local ubicado en Grapevine, una ciudad cercana a Dallas.

Según las autoridades, Keyshun Jones había sido despedido del restaurante en noviembre del año pasado; sin embargo, la investigación sostiene que regresaba al establecimiento en repetidas ocasiones, ingresaba órdenes de comida en la caja registradora y luego procesaba reembolsos hacia su propia tarjeta de crédito.

Según Fox 4, la policía asegura que el sospechoso habría realizado alrededor de 800 órdenes de mac and cheese como parte del fraude.

Las operaciones llamaron la atención luego de que el restaurante detectara cientos de devoluciones sospechosas y reportara la situación a las autoridades.

Según la investigación, el sospechoso realizaba órdenes de mac and cheese y luego procesaba reembolsos a su propia tarjeta bancaria. (Foto: City of Grapevine)

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron una revisión interna y analizaron grabaciones de seguridad. De acuerdo con los fiscales, las cámaras mostraban a Jones detrás del mostrador realizando las transacciones fraudulentas.

Los registros judiciales indican que la orden de arresto fue emitida el 6 de abril. Finalmente, Jones fue detenido el 17 de abril por la Fuerza de Tareas de Fugitivos de la Fiscalía General de Texas junto con el Departamento de Policía de Fort Worth.

Ahora enfrenta cargos por robo de propiedad, lavado de dinero y evasión del arresto. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión estatal.

El hombre ahora enfrenta cargos por robo, lavado de dinero y evasión del arresto. (Foto: Grapevine Police)

Qué es Chick-fil-A y cómo encontrar sus locales

Chick-fil-A es una de las cadenas de comida rápida más populares de Estados Unidos, reconocida principalmente por especializarse en sándwiches de pollo.

Se distingue de otras marcas por su enfoque en el servicio al cliente y por su política de cerrar todos sus establecimientos los domingos.

Para encontrar el local más cercano, puedes utilizar las siguientes herramientas:

Buscador oficial: Ingresa a su sitio web en la sección de ubicaciones y escribe tu ciudad, estado o código postal.

App móvil: Descarga su aplicación para iOS o Android, la cual utiliza tus servicios de ubicación para mostrarte los restaurantes disponibles a tu alrededor y permitirte hacer pedidos móviles.

Google Maps: Simplemente busca “Chick-fil-A near me” para ver las opciones más próximas con sus respectivos horarios de atención.

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