La forma en que se está aplicando la ley migratoria en Estados Unidos ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Según datos revisados por The Washington Post, las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en hogares han aumentado casi un 600% en el mismo período del gobierno anterior. Y eso significa que millones de familias inmigrantes ahora enfrentan la posibilidad real de que agentes federales toquen a su puerta, sin previo aviso. Ante esta situación, abogados de Modern Law Group señalan que la información y la preparación pueden significar la diferencia entre el caos y la protección legal.

La magnitud del incremento es impactante. Bajo la administración previa, ICE realizaba un número relativamente reducido de operativos residenciales, enfocados principalmente en personas con condenas penales graves u órdenes finales de deportación. Ese enfoque cambió.

Los datos actuales muestran tendencias preocupantes:

Arrestos diarios multiplicados por seis : lo que antes eran docenas por semana, ahora ocurre a diario.

: lo que antes eran docenas por semana, ahora ocurre a diario. Expansión en los 50 estados : ya no se concentran solo en zonas fronterizas.

: ya no se concentran solo en zonas fronterizas. Operativos entre 5:00 a.m. y 7:00 a.m. : cuando las familias están más vulnerables.

: cuando las familias están más vulnerables. Arrestos colaterales : agentes que llegan por una persona terminan deteniendo a otros en la misma vivienda.

: agentes que llegan por una persona terminan deteniendo a otros en la misma vivienda. Criterios más amplios: incluso personas sin antecedentes penales o con casos de asilo pendientes han sido detenidas.

ICE no puede entrar a una casa sin una orden judicial válida, según expertos legales. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

Tus derechos: la Cuarta Enmienda protege tu hogar

Hay que resaltar que tu estatus migratorio no elimina tus derechos constitucionales. La Cuarta Enmienda protege a todas las personas dentro del país contra registros e incautaciones irrazonables.

ICE necesita una orden judicial para entrar

Existen dos tipos de órdenes, y entender la diferencia es fundamental:

Orden administrativa (Formulario I-200): firmada por un supervisor de ICE, no por un juez. No autoriza la entrada forzada a su hogar sin consentimiento.

(Formulario I-200): firmada por un supervisor de ICE, no por un juez. No autoriza la entrada forzada a su hogar sin consentimiento. Orden judicial: firmada por un juez federal o magistrado. Si los agentes presentan esta orden válida y correcta, pueden ingresar legalmente.

Si solo cuentan con una orden administrativa, usted puede mantener la puerta cerrada y decir: “No doy mi consentimiento para su entrada. Deslice la orden bajo la puerta.”

Tienes derecho a:

No abrir la puerta sin orden judicial.

Permanecer en silencio. Puede decir: “Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio. Quiero hablar con mi abogado.”

No firmar nada sin asesoría legal. Firmar una salida voluntaria puede implicar renunciar a una audiencia ante un juez.

Los abogados de Modern Law Group insisten: nunca firme documentos bajo presión sin asesoría profesional.

ICE enfrenta cuestionamientos por usar órdenes administrativas para intentar ingresar a viviendas. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

Plan de protección familiar: qué hacer ahora mismo

No espere a que los agentes estén frente a su casa. Cada familia debería tener un plan claro.

1. Prepare una carpeta de emergencia

Incluya:

Certificados de nacimiento (especialmente de hijos ciudadanos).

Copias de documentos migratorios.

Pasaportes.

Número A (Registro de Extranjero).

Registros médicos.

Información escolar.

Documentos financieros y de vivienda.

Guarde copias fuera del hogar con una persona de confianza.

2. Ejecute un poder notarial

Si tiene hijos, esto es esencial. Designa a alguien, preferiblemente ciudadano o residente permanente, para tomar decisiones en caso de detención. Sin este documento, los menores podrían terminar en el sistema de crianza temporal.

3. Cree una red de emergencia

Tenga anotado y memorizado:

Número de un abogado de inmigración.

Contacto de un familiar que pueda cuidar a sus hijos.

Organización local de derechos de inmigrantes.

Consulado.

Fondo de fianza comunitario.

4. Memorice su Número-A

Si no sabes qué es el Número A, no te preocupes: aquí te lo explico. Es clave para que su familia y abogado puedan localizarlo en custodia.

5. Prepare emocionalmente a sus hijos

Explícales, según su edad:

A quién llamar si no regresas.

Dónde está la carpeta de emergencia.

Que ellos también tienen derechos.

Que una detención no significa desaparición permanente.

6. Establezca protecciones financieras

Considere:

Agregar un co-titular de confianza a cuentas bancarias.

Crear un fondo para fianza (que puede variar entre $1,500 y más de $25,000).

Activar pagos automáticos.

Documentar ingresos y obligaciones.

