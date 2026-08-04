La comunidad inmigrante de la Bahía de Tampa, en Florida, mantiene la preocupación por los recientes reportes de operativos migratorios en distintos sectores de la región. Vecinos aseguran que la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha vuelto más frecuente, especialmente en zonas residenciales y comerciales. Ante este escenario, es importante que los inmigrantes conozcan sus derechos, sepan cómo actuar durante un posible encuentro con autoridades migratorias y busquen asesoría legal si enfrentan un proceso relacionado con su situación migratoria.

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Durante el último fin de semana, residentes del área de la avenida Fletcher, en el norte de Tampa, difundieron videos en redes sociales que mostrarían varias detenciones atribuidas a agentes de la agencia migratoria. Las imágenes generaron nuevas dudas entre familias inmigrantes sobre cómo actuar ante posibles encuentros con autoridades migratorias.

Reportan persecuciones y arrestos en la avenida Fletcher

Según testimonios recogidos por N+ Univision, algunos residentes afirman haber observado persecuciones y detenciones de personas que transitaban por la avenida Fletcher y sus alrededores.

Videos captados por cámaras de vigilancia mostrarían a dos hombres corriendo por un vecindario cercano después de notar la presencia de agentes federales. De acuerdo con los reportes, los individuos fueron perseguidos a pie hasta ser alcanzados y detenidos.

Guadalupe, uno de los vecinos entrevistados, explicó que el incidente habría ocurrido cuando los hombres regresaban de una tienda cercana. “Venían dos muchachos, fueron a comprar en la tienda del árabe, llegaron los del ICE, salieron corriendo, los del ICE los persiguieron hasta alcanzarlos”, relató.

El residente aseguró que este tipo de intervenciones se han vuelto más habituales en el sector durante los últimos días.

La comunidad inmigrante de Tampa, Florida, pide información ante la presencia de ICE en distintos sectores. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vecinos alertan por mayor presencia de agentes federales

Habitantes de la zona señalan que los operativos ya no se estarían limitando a centros de trabajo, sino que también se han reportado en espacios públicos, comercios y áreas residenciales.

“Se han presenciado muchísimo, se han llevado mucha gente caminando o en carro... puestos de tacos, tiendas mexicanas”, comentó Guadalupe.

Otro vecino, identificado como Gustavo, afirmó haber presenciado un operativo diferente durante el domingo. Según su relato, observó una persecución vehicular en el mismo corredor de la avenida Fletcher.

“Ayer, no me acuerdo a qué hora, pero iba a salir y vi que andaban persiguiendo un vehículo. Un señor bajó y huyó. La señora no huyó, tiene dos hijos. Vino una señora a recoger a los niños”, contó.

De acuerdo con residentes, la presencia de agentes federales se habría mantenido durante varios días, generando preocupación entre comerciantes y familias inmigrantes de la zona.

Qué ocurrió Vecinos reportaron detenciones y persecuciones atribuidas a agentes migratorios Cómo surgieron los reportes Videos de vigilancia y testimonios compartidos por residentes Principal preocupación Temor entre familias inmigrantes ante posibles operativos Recomendación de organizaciones comunitarias Conocer derechos y buscar asesoría legal ante un proceso migratorio Confirmación oficial de ICE Hasta la publicación del artículo, la agencia no había confirmado la actividad

ICE mantiene la atención sobre los controles migratorios en Tampa, Florida, mientras familias buscan conocer sus derechos. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

¿Qué deben saber los inmigrantes ante un operativo de ICE?

Ante reportes de presencia migratoria, organizaciones de apoyo a inmigrantes recuerdan la importancia de conocer los derechos legales y evitar tomar decisiones impulsivas sin orientación.

Entre las recomendaciones generales se encuentran:

Mantener la calma y no interferir con las autoridades.

con las autoridades. Consultar con un abogado de inmigración para conocer las opciones disponibles.

de inmigración para conocer las opciones disponibles. Informarse sobre los derechos que tienen las personas durante un encuentro con agentes migratorios.

que tienen las personas durante un encuentro con agentes migratorios. Tener preparados contactos de familiares o representantes legales en caso de una emergencia.

La avenida Fletcher, ubicada en el norte de Tampa, ha sido mencionada por vecinos y grupos comunitarios como uno de los sectores donde se han reportado con mayor frecuencia operativos migratorios.

Mientras continúan las denuncias de residentes, la preocupación permanece entre muchas familias inmigrantes que viven y trabajan en la Bahía de Tampa, a la espera de información oficial sobre las acciones de las autoridades federales.

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