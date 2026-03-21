Las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos han superado las 1,100 al día durante los primeros meses de 2026, marcando un incremento significativo frente al mismo periodo del año anterior, cuando las cifras eran prácticamente la mitad. Este aumento se da en medio de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, aunque los datos muestran una realidad distinta a la narrativa oficial. Pese a operativos mediáticos en ciudades gobernadas por demócratas, los arrestos se concentran principalmente en regiones del sur del país, donde el ICE mantiene una estructura operativa más consolidada.

Un análisis publicado por The New York Times revela que estados como Texas y Florida encabezan el número de detenciones, desmarcándose de la estrategia política centrada en grandes ciudades progresistas. Esto sugiere que, más allá del discurso de mano dura, las operaciones siguen patrones históricos de despliegue y capacidad logística.

Sur de EE.UU. concentra la mayoría de detenciones

Las cifras reflejan contrastes claros entre distintas regiones. En Minneapolis se reportaron alrededor de 5,000 arrestos entre diciembre y marzo, mientras que en la región de Miami la cifra casi se duplica, alcanzando cerca de 10,000 en el mismo periodo. Este patrón confirma que el sur del país sigue siendo el principal foco de las operaciones migratorias.

ICE concentra sus operativos principalmente en el sur del país. | Crédito: Crédito Kerem YUCEL / AFP

Además, cerca de la mitad de las detenciones corresponden a personas que ya estaban bajo custodia policial, lo que contradice la narrativa de que la mayoría de los arrestados son individuos peligrosos que permanecían en libertad. Este dato ha sido clave en el debate público sobre el verdadero alcance de estas políticas.

Meta ambiciosa y resultados mixtos

El endurecimiento migratorio forma parte de una estrategia más amplia promovida por figuras como Stephen Miller, quien ha planteado como objetivo alcanzar al menos 3,000 arrestos diarios. Sin embargo, las cifras actuales —alrededor de 1,200 detenciones por día— muestran que la meta aún está lejos de cumplirse.

ICE enfrenta críticas por posibles violaciones al debido proceso. | Crédito: ICE

A esto se suma que el Departamento de Seguridad Nacional reportó hasta 675,000 deportaciones en 2025, mientras cerca de 70,000 personas permanecen detenidas diariamente en centros migratorios. Estos números reflejan la magnitud del sistema migratorio en funcionamiento, así como las limitaciones logísticas para ampliarlo aún más.

Ciudades con más arrestos de ICE en EE.UU.

Ciudad Número de arrestos 41,300 30,350 29,210 27,090 26.830

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