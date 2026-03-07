Cada año, cuando llega la temporada de impuestos en Estados Unidos, muchas personas en Chicago —sobre todo en barrios con alta presencia latina como Pilsen, La Villita (Little Village) o Brighton Park— sienten la misma mezcla de dudas, presión y hasta miedo de cometer un error al momento de presentar su declaración ante el Internal Revenue Service (IRS). No es para menos: entender formularios, ingresos reportados, deducciones, créditos fiscales y cambios recientes en las reglas puede ser abrumador, especialmente para quienes trabajan largas jornadas, tienen varios empleos o combinan trabajo formal y “chambitas” por su cuenta. Para muchas familias hispanas que dependen de su reembolso para ponerse al día con la renta, pagar cuentas atrasadas o mandar algo de dinero a sus familiares en sus países de origen, una simple equivocación puede significar perder cientos o miles de dólares que legalmente les corresponden. Por eso, contar con orientación confiable, en persona y en español, se ha vuelto clave para que la comunidad cumpla con sus obligaciones tributarias sin gastar en servicios privados de contabilidad que pueden ser costosos.

En ciudades grandes como Chicago, existen programas comunitarios que buscan facilitar este proceso. Uno de ellos es el que impulsa la organización sin fines de lucro Ladder Up, que durante la temporada fiscal ofrece asesoría gratuita para ayudar a los contribuyentes a preparar correctamente su declaración federal y estatal. La iniciativa está pensada especialmente para personas con ingresos moderados que necesitan apoyo para cumplir con sus obligaciones tributarias y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios fiscales disponibles, como el Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit.

¿DÓNDE RECIBIR ASESORÍA GRATUITA PARA DECLARAR IMPUESTOS?

La asesoría se ofrece en distintos puntos de la ciudad, principalmente en bibliotecas públicas y centros educativos que muchos residentes ya conocen porque pasan por ahí de camino al trabajo o al subirse al “L” o al bus de la CTA. En estos lugares, voluntarios capacitados y certificados por el IRS ayudan a revisar documentos y preparar la declaración de impuestos paso a paso.

Un detalle importante: en varios centros no es necesario sacar cita previa y la atención es por orden de llegada; además, en muchos casos hay servicio en español, algo clave para la comunidad hispana de barrios como Little Village, Gage Park o Humboldt Park.

A continuación, algunos de los principales lugares habilitados:

Centro de atención Dirección Horarios Biblioteca Harold Washington 400 S State St, 4.º piso, Chicago Lunes a miércoles: 10:00 a.m. – 7:00 p.m. / Jueves: 10:00 a.m. – 3:00 p.m. / Sábados: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. Biblioteca Brighton Park 4314 S Archer Ave, Chicago Viernes: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. / Sábados: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. Wilbur Wright College 4300 N Narragansett Ave, Chicago Viernes: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. / Sábados: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. WIC Diversey 4620 W Diversey Ave, Chicago Lunes: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. / Sábados: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. Olive Harvey College 10001 S Woodlawn Ave, Chicago Viernes: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. / Sábados: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. Truman College 1145 W Wilson Ave, Chicago Lunes a jueves: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / Lunes a miércoles: 5:00 p.m. – 8:00 p.m. / Sábados: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

Estos centros estarán ofreciendo ayuda durante la temporada fiscal 2026, hasta mediados de abril, pocos días antes de la fecha límite habitual para presentar la declaración ante el Internal Revenue Service.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTA AYUDA?

El programa está dirigido principalmente a contribuyentes con ingresos moderados que necesitan orientación para completar su declaración. De acuerdo con la información proporcionada por Ladder Up, estos son los requisitos más importantes para recibir la asesoría gratuita:

Haber residido en Illinois o Indiana durante todo el año fiscal (en el caso de Indiana, aplica en sitios específicos).

Tener ingresos anuales de hasta US$40,000 por persona o por hogar.

En caso de declaración conjunta, ambos cónyuges deben presentarse a la cita o a la atención presencial.

Además de preparar la declaración, los voluntarios también revisan si el contribuyente puede acceder a beneficios fiscales importantes, como:

Earned Income Tax Credit (Crédito tributario por ingreso del trabajo).

Child Tax Credit (Crédito tributario por hijos).

Estos créditos pueden reducir significativamente el monto a pagar o incluso aumentar el reembolso que muchas familias hispanas utilizan para ponerse al día con la hipoteca, adelantar pagos de la escuela de los niños o cubrir gastos médicos pendientes.

DOCUMENTOS QUE DEBES LLEVAR PARA RECIBIR LA ASESORÍA

Algo clave al buscar ayuda para declarar impuestos es llevar todos los documentos posibles desde el inicio. Esto evita retrasos y permite que los voluntarios revisen correctamente la situación fiscal. En comunidades como Little Village o Pilsen, muchas personas combinan distintos trabajos y formularios, así que llegar con papeles incompletos puede significar tener que regresar otro día y perder tiempo de trabajo o de familia.

Para facilitar el proceso, lo ideal es acudir con la siguiente documentación:

Identificación

Tarjeta de Seguro Social o carta ITIN de todas las personas incluidas en la declaración.

Identificación oficial con fotografía (licencia de Illinois, ID estatal o pasaporte).

Datos de cuenta bancaria para depósito directo del reembolso.

PIN de protección contra robo de identidad, si aplica.

Comprobantes de ingresos

Formularios W-2.

Formularios 1099 (intereses, dividendos, desempleo o jubilación, entre otros).

Formulario 1095-A relacionado con seguro médico, en caso de cobertura a través del mercado de salud.

Información sobre gastos y créditos

Formularios educativos como 1098-T.

Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E).

Información de cuidado infantil (pagos a guarderías, niñeras registradas o centros de cuidado).

Intereses hipotecarios o impuestos sobre la propiedad de vivienda.

UN APOYO CLAVE DURANTE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

Para muchas familias en Chicago, especialmente en vecindarios de mayoría latina como La Villita o Brighton Park, este tipo de programas se ha convertido en una herramienta fundamental durante la temporada fiscal. No solo ayudan a evitar errores al presentar la declaración ante el IRS, sino que también permiten identificar créditos fiscales que, de otro modo, muchas personas podrían pasar por alto por desconocimiento o por barreras de idioma.

Por eso, si alguien todavía no ha presentado sus impuestos y cumple con los requisitos, acercarse a uno de estos centros puede ser una decisión muy útil. A veces, una conversación de media hora con un voluntario capacitado basta para aclarar dudas, ordenar los documentos y salir con la tranquilidad de haber hecho el trámite correctamente, sin pagar de más y aprovechando al máximo los beneficios disponibles para la comunidad trabajadora de Chicago.

