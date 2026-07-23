Si eres mexicano y vives en Texas, es importante que sepas que no estás solo cuando te surgen preguntas sobre tu situación migratoria. En todo el estado hay consulados de México y distintas organizaciones que brindan asesoría legal gratuita con abogados especialistas, ya sea para entender mejor tus opciones, revisar documentos o aclarar noticias que te preocupan. Si necesitas orientación, pero no sabes a dónde acudir, en esta nota te mostramos cómo funcionan estas jornadas, qué tipo de apoyo ofrecen y qué puedes hacer para prepararte antes de hablar con un abogado, además de brindarte el calendario oficial y los puntos de atención disponibles para revisar tu caso.

Cada jornada tiene un horario, un tipo de consulta y especialistas distintos, por lo que es importante elegir el día que mejor se ajusta a tu caso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO Y DÓNDE REALIZARÁN ASESORÍAS GRATUITAS EN TEXAS?

Durante una semana, del lunes 27 al viernes 31 de julio, el Consulado de México en San Antonio brindará asesorías legales externas gratuitas para residentes de Texas. Se contará con la presencia de abogados y especialistas en temas migratorios y civiles, informó N+ Univision.

La consejería y acompañamiento gratis se llevará a cabo en las oficinas del consulado, ubicado en el 127 de Navarro Street, en San Antonio, 78205. Si quieres saber más, solamente llama al 210-227-9145.

Calendario oficial de asesorías gratis en San Antonio

A continuación, las fechas y los horarios de las asesorías gratuitas en el Consulado de México en San Antonio, Texas. Además, el nombre del especialista que prestará sus servicios determinado día.

Fecha Tipo de asesoría Especialista(s) Horario Lunes 27 de julio Asesoría legal en materia migratoria Jaime Barrón 9:00 am – 11:00 am Martes 28 de julio Asesoría legal en materia migratoria Fernando Fernández 9:00 am – 11:00 am Miércoles 29 de julio Asesoría legal en materia migratoria Representantes de American Gateways 9:30 am – 12:00 pm Jueves 30 de julio Asesoría legal en materia civil y migratoria Representantes de Caritas Legal Services y Claudia Galán 9:30 am – 1:00 pm Viernes 31 de julio Asesoría legal en materia civil y migratoria Monica Pepping y RISE for Immigrants 10:00 am – 12:00 pm

¿QUÉ TIPO DE APOYO OFRECEN EN LAS ASESORÍAS GRATUITAS?

En las asesorías gratuitas de inmigración, el apoyo suele centrarse en tres cosas: entender tu situación, explicarte opciones y orientarte sobre próximos pasos. Normalmente los abogados y espcialistas revisan tu caso, aclaran dudas sobre procesos migratorios y te dicen qué trámites podrían aplicar en tu situación, además de advertirte de riesgos y plazos importantes.

Entre los temas más comunes están: detenciones y órdenes de deportación, renovaciones de estatus, peticiones familiares, asilo, DACA, permisos de trabajo y problemas laborales o de derechos humanos relacionados con tu condición de migrante. En muchos casos también te ayudan a distinguir entre información oficial y rumores, y a detectar si alguien te está estafando con “servicios” migratorios.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA PREPARARTE ANTES DE HABLAR CON UN ABOGADO?

Para que absuelvan todas tus dudas durante esta jornada, debes prepararte antes de hablar con un abogado. Por lo tanto, debes:

Reunir todos los documentos de inmigración que tengas (pasaporte, I‑94, cartas de USCIS o de tribunales, recibos de solicitudes, órdenes de deportación, etc.).

Hacer una lista con fechas importantes: cuándo entraste a Estados Unidos, si ingresaste con visa o sin ella, cuándo venció, si te han detenido, si ya tuviste audiencias o presentaste alguna solicitud.

Llevar datos básicos de tu familia involucrada en el caso (nombre completo, fecha de nacimiento, estatus migratorio si tienen, actas de matrimonio o nacimiento si son relevantes).

Llegar con una idea clara de qué quieres lograr (por ejemplo: saber si puedes arreglar papeles, evitar una deportación, traer a un familiar, renovar un permiso).

Escribir antes tus principales preguntas para no olvidarlas durante la consulta, y estar dispuesto a contar la verdad completa, aunque te incomode, para que puedan responderte con sinceridad.

Como inmigrante tienes que ser honesto sobre tu caso para que los abogados puedan darte una respuesta correcta (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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