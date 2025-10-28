A partir de las 2:00 a. m. del próximo 2 de noviembre, los relojes se atrasarán una hora en 48 de los 50 estados de Estados Unidos. Este ajuste marca el inicio de la temporada invernal, cuando los días son más cortos y la luz solar escasea en comparación con la primavera o el verano. Aunque muchos celebran la idea de dormir una hora más, el cuerpo humano no siempre se adapta con la misma facilidad que el reloj.

Cómo afecta a tu cuerpo el cambio de horario en EE.UU.

El cambio de horario en EE.UU. no solo modifica la rutina diaria: también altera los ritmos biológicos. Durante los primeros días, algunas personas experimentan fatiga, irritabilidad o dificultades para concentrarse, ya que el organismo necesita sincronizar nuevamente su reloj interno con el nuevo horario.

Muchas personas sienten alteraciones en su sueño y energía durante los primeros días tras el cambio de horario en EE.UU. | Crédito: Freepik

El cerebro posee un “reloj maestro” que responde a la luz solar y la oscuridad. Este sistema, conocido como ritmo circadiano, regula el sueño, el estado de alerta e incluso el ritmo cardiaco. Según expertos en salud, cuando el reloj biológico se descoordina —aunque sea por una hora— pueden aparecer síntomas de estrés, cambios de ánimo o sensación de cansancio constante.

El doctor Jamie Zeitzer, codirector del Centro de Ciencias del Sueño y Circadianas de Stanford, explica que “la mejor manera de pensarlo es como si el reloj central fuera un director de orquesta y cada uno de los órganos fuera un instrumento diferente”. En otras palabras, cuando el reloj principal se desajusta, el resto del cuerpo necesita tiempo para volver a tocar en armonía.

Cómo mitigar los efectos del cambio de hora en EE.UU.

La buena noticia es que el cuerpo puede adaptarse con algunos ajustes simples. Los especialistas recomiendan:

Mantener rutinas estables , acostándose y levantándose a la misma hora todos los días.

, acostándose y levantándose a la misma hora todos los días. Exponerse a la luz natural temprano por la mañana para ayudar al cuerpo a reajustar su ritmo interno.

temprano por la mañana para ayudar al cuerpo a reajustar su ritmo interno. Evitar siestas largas , especialmente durante el día, para no interferir con el descanso nocturno.

, especialmente durante el día, para no interferir con el descanso nocturno. Reducir el consumo de cafeína , sobre todo en las horas de la tarde, y preferir infusiones relajantes.

, sobre todo en las horas de la tarde, y preferir infusiones relajantes. Optar por actividades suaves, como leer, caminar o ver una película, mientras el cuerpo se adapta al nuevo ciclo.

Los expertos recomiendan mantener rutinas estables para adaptarse mejor al cambio de horario en EE.UU. | Crédito: Freepik

Aunque parezca un pequeño cambio, atrasar el reloj una hora representa un desafío temporal para el organismo. El secreto está en darle tiempo, cuidar las rutinas y permitir que el cuerpo encuentre su propio equilibrio antes de que el invierno se instale por completo.

