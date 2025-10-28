A partir de las 2:00 a. m. del próximo 2 de noviembre, los relojes se atrasarán una hora en 48 de los 50 estados de Estados Unidos. Este ajuste marca el inicio de la temporada invernal, cuando los días son más cortos y la luz solar escasea en comparación con la primavera o el verano. Aunque muchos celebran la idea de dormir una hora más, el cuerpo humano no siempre se adapta con la misma facilidad que el reloj.
Cómo afecta a tu cuerpo el cambio de horario en EE.UU.
El cambio de horario en EE.UU. no solo modifica la rutina diaria: también altera los ritmos biológicos. Durante los primeros días, algunas personas experimentan fatiga, irritabilidad o dificultades para concentrarse, ya que el organismo necesita sincronizar nuevamente su reloj interno con el nuevo horario.
El cerebro posee un “reloj maestro” que responde a la luz solar y la oscuridad. Este sistema, conocido como ritmo circadiano, regula el sueño, el estado de alerta e incluso el ritmo cardiaco. Según expertos en salud, cuando el reloj biológico se descoordina —aunque sea por una hora— pueden aparecer síntomas de estrés, cambios de ánimo o sensación de cansancio constante.
El doctor Jamie Zeitzer, codirector del Centro de Ciencias del Sueño y Circadianas de Stanford, explica que “la mejor manera de pensarlo es como si el reloj central fuera un director de orquesta y cada uno de los órganos fuera un instrumento diferente”. En otras palabras, cuando el reloj principal se desajusta, el resto del cuerpo necesita tiempo para volver a tocar en armonía.
Cómo mitigar los efectos del cambio de hora en EE.UU.
La buena noticia es que el cuerpo puede adaptarse con algunos ajustes simples. Los especialistas recomiendan:
- Mantener rutinas estables, acostándose y levantándose a la misma hora todos los días.
- Exponerse a la luz natural temprano por la mañana para ayudar al cuerpo a reajustar su ritmo interno.
- Evitar siestas largas, especialmente durante el día, para no interferir con el descanso nocturno.
- Reducir el consumo de cafeína, sobre todo en las horas de la tarde, y preferir infusiones relajantes.
- Optar por actividades suaves, como leer, caminar o ver una película, mientras el cuerpo se adapta al nuevo ciclo.
Aunque parezca un pequeño cambio, atrasar el reloj una hora representa un desafío temporal para el organismo. El secreto está en darle tiempo, cuidar las rutinas y permitir que el cuerpo encuentre su propio equilibrio antes de que el invierno se instale por completo.
