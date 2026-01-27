Budweiser volverá a decir presente en el Super Bowl 2026 con un anuncio especial, titulado “American Icons”, que promete ser uno de los más emotivos del evento. El comercial incluye algunos de los símbolos más reconocibles de la marca y de la cultura estadounidense: un caballo Clydesdale, un águila calva y la canción icónica “Free Bird” de Lynyrd Skynyrd como banda sonora. Este anuncio forma parte de la celebración por los 150 años de Budweiser.

La marca busca rendir homenaje a su historia y a sus raíces profundamente ligadas a la identidad estadounidense. Para ello, también participa un águila calva que está bajo el cuidado de la American Eagle Foundation, con permiso oficial del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS).

La historia del spot gira en torno a la amistad entre el caballo Clydesdale y el águila, mostrando un vínculo que se fortalece hasta culminar con el vuelo del ave, acompañado por la música de “Free Bird”.

El comercial cuenta con la presencia de un caballo Clydesdale, un águila calva y la canción “Free Bird” de fondo. (Foto: Budweiser / YouTube)

La pieza fue producida por el reconocido director Henry-Alex Rubin, quien ya ha colaborado con la marca en años anteriores. (Foto: Budweiser / YouTube)

Por tercer año consecutivo, Budweiser confió la producción del anuncio al reconocido director Henry-Alex Rubin, nominado al Óscar y ganador de un Emmy, quien ya ha trabajado con la marca en campañas anteriores.

El comercial tendrá una duración de 60 segundos y se emitirá a nivel nacional durante el Super Bowl LX, uno de los espacios publicitarios más vistos y costosos del mundo.

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí