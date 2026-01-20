Este miércoles el clima volverá a poner a prueba a millones de personas en Estados Unidos, especialmente en el norte del país, donde las autoridades mantienen alertas por fuertes nevadas y tormentas invernales. El llamado es claro: mantenerse informados y seguir las recomendaciones locales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y generar riesgos reales al momento de salir de casa. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la combinación de nieve intensa, ráfagas de viento y baja visibilidad podría complicar seriamente los traslados, afectar carreteras y provocar interrupciones en servicios. El impacto del vórtice polar ya se ha sentido con fuerza en ciudades como Detroit y Cleveland, donde se han reportado heridos, accidentes viales, daños a vehículos y cierres de escuelas, además de una sensación térmica que llegó hasta los -4 °F, un frío extremo que incrementa los peligros.

Según el NWS, hay alerta por tormenta invernal en varias zonas del país, con especial atención en el estado de Nueva York. En ciudades como Buffalo y Batavia (NY), se esperan condiciones climáticas adversas debido a nevadas intensas que podrían generar acumulaciones de 6 a 12 pulgadas por hora, impulsadas por el llamado efecto lago. Estas condiciones elevan el riesgo de viajes peligrosos, con carreteras y puentes que podrían volverse extremadamente resbaladizos.

El propio Servicio Meteorológico Nacional advirtió que “se esperan condiciones de ventisca que dificultarán los viajes, potencialmente mortal. Las carreteras, puentes y pasos elevados probablemente se volverán resbaladizos y peligrosos. El viaje será difícil. Las condiciones peligrosas”. Este escenario obliga a extremar precauciones y, de ser posible, evitar desplazamientos innecesarios.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el clima invernal en EE.UU. podría provocar baja visibilidad y cortes de energía. | Crédito: Joed Viera / AFP

Las alertas también se extienden a las áreas al este del lago Ontario y al oeste del estado de Nueva York, donde se prevén acumulaciones extremas de nieve. En los condados de Oswego, Jefferson y Lewis, las bandas de nieve más persistentes podrían dejar entre 60 centímetros y más de un metro, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 56 km/h, lo que generaría condiciones cercanas a una blanca total, con visibilidad prácticamente nula.

En los condados de Cattaraugus, Wyoming, Chautauqua y el sur de Erie, la nieve podría superar los 90 centímetros en puntos específicos, sumado a vientos fuertes que aumentan el riesgo de cortes de energía eléctrica y caída de ramas o árboles.

Más al oeste, en el condado de Chippewa Occidental, al norte de Michigan, se reportan nevadas con muy baja visibilidad debido a la nieve arrastrada por el viento. Las autoridades locales recomiendan evitar los traslados durante la mañana y conducir con extrema precaución ante carreteras cubiertas de hielo y nieve.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantenerse informados sobre el clima en EE.UU. este miércoles. | Crédito: Joed Viera / AFP

Sobre la evolución del sistema, Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, explicó que “a partir de esta noche hacia el día miércoles se contempla una tormenta invernal. Se trata de más nieve para el área de los Grandes Lagos. La tormenta estará atravesando Cleveland y Buffalo, localidades que prácticamente por dos semanas han recibido eventos de tiempo invernal cada dos días, y esto se va a extender al noreste del país, alcanzando particularmente la zona interior de Nueva York y también Filadelfia para el día jueves”.

Ante este panorama, las autoridades insisten en revisar los avisos oficiales, preparar los hogares y planificar con cuidado cualquier desplazamiento, ya que el invierno seguirá mostrando su cara más severa en varias regiones de EE.UU.

