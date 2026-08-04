Los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos están cambiando con la incorporación de nuevas tecnologías. Una de las más recientes es el uso del reconocimiento facial de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), un sistema diseñado para verificar la identidad de los pasajeros antes de ingresar al área de revisión. Aunque la tecnología busca agilizar el proceso y reforzar la seguridad, también ha generado dudas entre algunos viajeros sobre la privacidad, el uso de sus datos biométricos y la posibilidad de negarse al escaneo.

Según Travel + Leisure, la TSA asegura que la herramienta no tiene como objetivo vigilar a los pasajeros, sino comparar la imagen de una persona con la fotografía de su documento de identidad para confirmar que ambas pertenecen al mismo individuo.

¿Cómo funciona el reconocimiento facial de TSA?

En los aeropuertos participantes, el sistema toma una fotografía en vivo del viajero cuando presenta su identificación, como un pasaporte o una licencia de conducir, y la compara con la imagen registrada en ese documento. El objetivo es comprobar que la persona que está frente al agente de seguridad coincide con la identidad del documento presentado.

La tecnología de comparación facial utilizada por TSA fue desarrollada con apoyo de proveedores autorizados como IDEMIA, empresa que también participó en la creación del sistema Credential Authentication Technology (CAT), utilizado en los puntos de control aeroportuario.

Según representantes de IDEMIA, la herramienta busca hacer más eficiente el proceso de verificación de identidad sin modificar el procedimiento tradicional de seguridad. “El objetivo es agregar comodidad, no crear obstáculos”, explicó Lisa Shoemaker, portavoz de IDEMIA Public Security.

Los viajeros en EE.UU. pueden solicitar una revisión manual si no desean usar el sistema de TSA. | Crédito: localsyr.com

¿Qué ocurre con la fotografía tomada por TSA?

Una de las principales preocupaciones de los viajeros es qué sucede con la imagen capturada durante el proceso. La TSA indica que, en las operaciones habituales, la fotografía se elimina inmediatamente después de completar la verificación de identidad y no se almacena en el sistema.

Expertos en biometría señalan que esta imagen tiene un propósito limitado: confirmar la identidad del pasajero en ese momento, a diferencia de otros sistemas de reconocimiento facial que pueden tener diferentes políticas de almacenamiento.

Arun Ross, profesor de la Universidad Estatal de Michigan y especialista en biometría, explicó que los pasajeros ya cuentan con fotografías digitales almacenadas en documentos oficiales como pasaportes o licencias de conducir.

Según el experto, la imagen capturada en el punto de control de TSA está destinada únicamente a la comparación de identidad.

¿Es obligatorio pasar por el reconocimiento facial?

No. La participación en el sistema de comparación facial de TSA es voluntaria.

Los viajeros que no deseen participar pueden solicitar una verificación manual de identidad con el método tradicional, en el que un agente revisa el documento y confirma la identidad del pasajero.

Las autoridades señalan que negarse al escaneo no implica perder el turno en la fila ni recibir sanciones.

Sin embargo, los pasajeros que quieran rechazar el procedimiento deben informarlo antes de que se tome la fotografía.

TSA asegura que la tecnología facial en EE.UU. busca mejorar la seguridad y reducir tiempos de espera. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Ventajas y dudas sobre la tecnología

Los defensores del sistema aseguran que el reconocimiento facial puede reducir tiempos de espera y disminuir errores humanos durante los controles.

Michael King, profesor del Instituto Tecnológico de Florida, explicó que los agentes de TSA han realizado esta verificación durante años, pero una herramienta automatizada puede mantener el mismo nivel de análisis durante toda la jornada sin cansancio.

Aun así, especialistas reconocen que ningún sistema biométrico es completamente perfecto y pueden existir casos en los que la tecnología no logre identificar correctamente a una persona.

Cuando ocurre una falla en la comparación, los agentes de TSA aplican el procedimiento tradicional de revisión manual.

Aspecto Información clave Tecnología utilizada Comparación facial entre una fotografía en vivo y la imagen del documento de identidad Objetivo principal Confirmar que el pasajero coincide con la identificación presentada Documentos compatibles Pasaporte o licencia de conducir, entre otros documentos aceptados Almacenamiento de imágenes TSA afirma que la fotografía se elimina tras completar la verificación Participación Voluntaria; los viajeros pueden solicitar una revisión manual Proveedor tecnológico IDEMIA participa en el desarrollo de soluciones de verificación de identidad para TSA Motivo de implementación Mejorar la seguridad y reducir tiempos en los controles aeroportuarios

¿Qué deben saber los viajeros antes de volar?

Una de las principales confusiones es pensar que cualquier sistema de reconocimiento facial utilizado durante un viaje funciona bajo las mismas reglas. Expertos advierten que la tecnología usada por TSA en los controles de seguridad puede ser diferente a otros sistemas empleados en fronteras, programas de viajeros frecuentes o servicios privados.

Para quienes aceptan el escaneo, la TSA sostiene que el proceso permite una experiencia más rápida y eficiente. Para quienes tienen dudas sobre privacidad, existe la opción de solicitar el método tradicional.

Las autoridades anticipan que la tecnología seguirá expandiéndose a más aeropuertos de EE.UU., junto con otras herramientas de identificación digital, con el objetivo de agilizar los controles durante los periodos de mayor demanda de pasajeros.

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