Si has viajado a Estados Unidos o has visto películas y series que se desarrollan en ese país, entonces te has dado cuenta que muchas personas que viven ahí tienen la costumbre de dejar propinas a los trabajadores que los atendieron. El tema aquí es que no todos conocen cuánto exactamente se debe dar a los empleados por el simple hecho de no entender cómo funciona ese sistema de propinas. De ser ese tu caso, esta nota es perfecta para ti.

Primero que nada hay que comprender que muchos de los trabajadores de EE.UU. cuentan con modificaciones en su salario mínimo porque, por norma general, según La Nación, reciben este tipo de ganancias adicionales en su desempeño. Claro está, el porcentaje del monto estimado puede variar. Todo es de acuerdo al servicio que se brinde.

La recomendación a la hora de dar propina

La experta en finanzas Elaine Miranda, en diálogo con Telemundo, aconsejó dejar una propina de entre el 15 % y el 20 % del total del consumo si se trató de un servicio estándar, y del 25 % si fue algo extraordinario. Si es que una persona solo acudió al local por una bebida, pues en ese caso se recomienda dejar uno o dos dólares adicionales.

¿Qué trabajadores reciben propinas?

Ten en cuenta que los trabajadores que reciben propinas son los que están encargados en la atención al cliente, como anfitriones, taxistas, personal de aparcacoches, personal de peluquería, barbería, personal hotelero, meseros, etc.

La práctica de dar propinas se originó en el siglo XVII en Inglaterra y fue importada a Estados Unidos en el siglo XIX. (Foto: kali9 / iStock) / kali9

¿Por qué es mejor dar propina en efectivo?

También es importante mencionar que, de acuerdo a un análisis de EF, que fue elaborado por la autora Linda, el método ideal para entregar una propina es en efectivo. ¿Por qué? Porque cuando se hace por tarjeta, los empleados pueden tardar varios días en recibirla.

En Estados Unidos, las propinas significan un complemento salarial esencial para muchos trabajadores, especialmente en el sector de servicios, ya que sus salarios base suelen ser bajos. (Foto: SDI Productions / iStock) / SDI Productions

La autora, a su vez, recalcó que existen ciertos establecimientos donde no es obligatorio el hecho de tener que dar propina a los empleados. Por ejemplo, en negocios de comida rápida o que presentan servicio en barra.

