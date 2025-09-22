Encontrar un buen trabajo puede ser complicado, pero en Estados Unidos existe una herramienta pensada especialmente para los hispanohablantes. Se trata de United Latino Job Bank, una plataforma en línea que ayuda a los trabajadores latinos a conectarse con empresas que buscan diversidad en sus equipos. Su meta principal es abrir más puertas laborales para la comunidad latina en todo el país.

Este portal, también conocido como HireLatinos.org, ofrece más de 10 mil vacantes activas en distintos sectores profesionales. Según su página oficial, el proyecto fue creado para impulsar la diversidad dentro de corporaciones privadas y del gobierno federal. Cualquier persona interesada solo necesita crear una cuenta para comenzar a postular.

En su página de inicio, el sitio muestra en tiempo real la cantidad de empleos disponibles. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2025 se registraban 10,449 ofertas.

La plataforma publica miles de vacantes activas que se pueden filtrar por ciudad, estado, categoría y tipo de trabajo. (Foto: hirelatinos.org/)

Las vacantes se pueden filtrar por categoría (como salud, educación, finanzas, ingeniería o construcción), tipo de empleo (tiempo completo, medio tiempo, temporal o pasantías) y ubicación, ya sea por ciudad o estado, para encontrar opciones cercanas.

Cada anuncio incluye información detallada sobre las responsabilidades del puesto, el salario ofrecido, los beneficios y una breve presentación de la empresa, donde comparten su historia, valores y misión. De esta manera, los postulantes saben con claridad qué esperar antes de enviar su solicitud.

El uso de la plataforma es completamente gratuito, aunque por ahora solo está disponible en inglés. Para registrarse, el interesado debe elegir la opción “Job Seeker” (solicitante de empleo), llenar un formulario con su nombre, correo electrónico y contraseña, y aceptar los términos de uso. Una vez creada la cuenta, es posible subir o crear un currículum directamente en el sitio.

Los usuarios solo necesitan crear una cuenta, subir su currículum y postular con un clic en “Apply Now”. (Foto referencial: Freepik)

Cuando una oferta resulta atractiva, basta con presionar el botón “Apply Now” para que la empresa reciba el currículum del candidato. Además, quienes deseen estar al tanto de las novedades pueden suscribirse a alertas por correo, configurándolas para que lleguen a diario, una vez por semana o cada mes, según prefieran.

United Latino Job Bank es un proyecto de la League of United Latin American Citizens (LULAC), la organización hispana más grande y antigua de Estados Unidos, con más de 325 mil miembros.

La LULAC también impulsa programas en educación, empleo, salud, vivienda y derechos civiles para fortalecer y mejorar la calidad de vida de los latinos en EE. UU. y Puerto Rico.

El proyecto es impulsado por la organización LULAC, que trabaja para mejorar las oportunidades laborales y la calidad de vida de los latinos en el país. (Foto referencial: Freepik)

Más plataformas para conseguir empleo en EE. UU.

Indeed: líder en volumen de ofertas de empleo y es muy fácil de usar.

LinkedIn: Ideal para conectar con profesionales y encontrar vacantes en la red.

Glassdoor: Permite tomar decisiones informadas, ya que ofrece información sobre empresas, salarios y reseñas.

ZipRecruiter: Opción cómoda para buscar empleo rápidamente gracias a su sistema impulsado por inteligencia artificial.

Monster: Plataforma veterana y confiable, especialmente para quienes buscan oportunidades a nivel internacional.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!