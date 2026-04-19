Kirk Moore, director de secundaria en Oklahoma, fue reconocido de una forma muy especial por sus estudiantes tras protagonizar un acto heroico. El educador, que resultó herido al detener a un atacante armado dentro de la escuela, fue elegido rey del baile de graduación en una emotiva ceremonia. El homenaje tuvo lugar en la Pauls Valley High School, donde los alumnos quisieron agradecerle por haber salvado vidas.

Todo ocurrió semanas después de que Moore recibiera un disparo en la pierna mientras enfrentaba a un exalumno armado que ingresó al lugar con dos pistolas semiautomáticas cargadas.

Un video que rápidamente se volvió viral muestra al director caminando entre los estudiantes, chocando las manos con ellos mientras era ovacionado.

El DJ del evento lo presentó como “nuestro rey” y puso la canción Hero, lo que desató la alegría de los asistentes.

Principal Kirk Moore put it all on the line.

​When a shooter walked into Pauls Valley High School, he didn't wait. He tackled the threat. He protected those kids.

​Now, those same students just gave him the ultimate thank you. They crowned him Prom King.



​What a beautiful,… https://t.co/tpYvbqtQaQ pic.twitter.com/gwHHQwcwoL — Desiree (@DesireeAmerica4) April 18, 2026

A sus 60 años, Moore sonreía mientras recibía la corona, rodeado de estudiantes que aplaudían, saltaban y celebraban su valentía.

El reconocimiento se debe a lo ocurrido el 7 de abril, cuando Moore enfrentó al atacante, identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 años.

Según se puede ver en las grabaciones de seguridad, el joven apuntó con un arma a un estudiante en el vestíbulo cuando el director intervino.

Moore, con más de 35 años trabajando en el distrito escolar, acudió al lugar tras escuchar el alboroto. En ese momento, el atacante giró y le apuntó, llegando incluso a disparar antes de que el director lograra derribarlo y reducirlo contra un banco, evitando que continuara el ataque.

Su rápida intervención evitó una tragedia mayor cuando enfrentó al atacante dentro del campus. (Foto: NBC News)

Otro miembro del personal llegó rápidamente para ayudar a controlar al agresor hasta que la policía arribó y lo detuvo.

KFOR informa que, de acuerdo con documentos judiciales, el sospechoso habría dicho que no le agradaba el director y que había ido a la escuela con la intención de matarlo, además de admitir que quería imitar un tiroteo como el ocurrido en Columbine High School massacre.

Las autoridades destacaron que la rápida intervención del personal evitó una tragedia mayor, mientras que el acusado enfrenta varios cargos y deberá regresar a la corte el 8 de mayo.

El acusado enfrenta varios cargos y deberá regresar a la corte el 8 de mayo. (Foto: Garvin County Sheriff)

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