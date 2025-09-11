Justin Hickens se encontraba a unos 20 metros de Charlie Kirk mientras el activista conservador hablaba ante una multitud en la Universidad del Valle de Utah. En medio de su discurso, escuchó “un fuerte disparo” que enmudeció el lugar.

“Vi mucha sangre salir de Charlie”, dijo Hickens a NBC News. “Vi cómo su cuerpo se echó hacia atrás y quedó inmóvil, y todos se tiraron al suelo”.

Cuando los asistentes entendieron lo que había pasado, entraron en pánico y comenzaron a correr, derribando barricadas para escapar del pabellón al aire libre, según contó Hickens.

El evento había reunido a miles de personas interesadas en escuchar al reconocido aliado de Donald Trump.

Videos publicados en redes sociales muestran los gritos y el caos tras el disparo. Estudiantes que estaban presentes recordaron haber escuchado un fuerte “golpe” y haber visto a Kirk caer en su silla con sangre en el cuello.

Varios estudiantes dijeron que no hubo controles de seguridad ni detectores de metales en el ingreso al evento. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El activista fue trasladado al hospital, pero murió poco después. Tenía 31 años.

En una conferencia de prensa, el jefe de la policía universitaria, Jeff Long, explicó que había seis agentes en el evento, además de otros encubiertos entre el público.

“Entrenamos para estas cosas, y uno piensa que todo está cubierto, pero lamentablemente ocurren. Hoy no pudimos evitar esta tragedia”, declaró.

Long confirmó también que Kirk contaba con un equipo de seguridad privado con el que estaban coordinando.

Algunos asistentes cuestionaron la falta de controles. Tyler McGettigan, otro testigo del ataque, aseguró que le sorprendió no haber pasado por ningún filtro de seguridad.

Algunos describieron la escena como “surrealista”, al ver sangre salir del cuello del activista mientras todos corrían para ponerse a salvo. (Foto: Melissa MAJCHRZAK / AFP) / MELISSA MAJCHRZAK

“No revisaron el código de barras ni el QR. No había un punto de control. Literalmente cualquiera pudo haber entrado”, afirmó.

Otros testigos coincidieron en que tampoco había detectores de metales.

Jeb Jacobi, estudiante que trabajó como voluntario en el evento, recordó haber visto solo a dos guardias cerca del lugar donde Kirk iba a hablar.

Antes del evento, la policía retiró a manifestantes que estaban en el techo del edificio, pero durante la actividad solo se observaban algunos agentes dispersos.

Tras el disparo, Jacobi dijo que en pocos minutos llegaron refuerzos armados para evacuar a los asistentes.

Kirk, de 31 años, fue trasladado a un hospital, donde murió poco después. (Foto: Olivier Touron / AFP). / OLIVIER TOURON

“Orem es una ciudad muy segura”, explicó. “En el campus casi nunca ocurre nada de violencia. Siempre se ha sentido como un lugar tranquilo, casi como en casa”.

Sin embargo, reconoció que fue impactante ver a Kirk colapsar y ser sacado de allí: “Pensé: ‘Oh Dios, acabo de ver cómo un hombre fue baleado y murió’. Fue aterrador, no sabía qué hacer”.

Otros jóvenes coincidieron en describir el ambiente que se vivió aquella mañana.

Isaac, un estudiante que no dio su apellido, dijo que no había “ningún punto de control para entrar” y que la escena fue “surrealista”.

Varios testigos coincidieron en que la falta de controles de seguridad facilitaron el ataque. (Foto referencial: Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Por su parte, Afton Miller, de 25 años y miembro de Turning Point USA, aseguró que tampoco notó mucha seguridad.

“Vimos cómo le dieron en el cuello y cayó. Fue una locura”, dijo. Después, recordó que los agentes gritaban: “Salgan de aquí, evacuen”.

Miller agregó que, pese al horror, intentó tranquilizarse pensando: “Está bien, Dios nos ha salvado la vida por una razón”.

Muere Charlie Kirk por un disparo: lo que sabemos hasta ahora

Charlie Kirk, de 31 años y director ejecutivo de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo mientras daba una presentación en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El ataque ocurrió alrededor de las 12:10 p. m., cuando llevaba unos 20 minutos de su intervención. Según la universidad, el disparo provino de un edificio cercano y solo se hizo un tiro contra él.

La noticia fue confirmada primero por Donald Trump a través de Truth Social. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias para su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió el presidente.

La policía del campus está investigando lo ocurrido. La universidad señaló que el sospechoso no ha sido detenido y que una persona arrestada previamente fue liberada, pues ya no es considerada responsable del ataque.

El atentado provocó una rápida reacción política. Líderes estadounidenses condenaron el hecho y la Casa Blanca ordenó izar la bandera a media asta en honor a Charlie Kirk.

