Una agente de viajes de Nueva York fue arrestada tras ser acusada de estafar a varios clientes por decenas de miles de dólares mediante viajes que nunca se concretaron. Las autoridades sostienen que las víctimas pagaron por cruceros, bodas destino y vacaciones familiares que jamás fueron reservadas. Se trata de Tavia Thomas, de 47 años, propietaria de la agencia Destiny Travel NY, quien fue acusada el 6 de enero de tres cargos de hurto mayor en tercer grado, tres cargos por esquema de fraude en primer grado y dos cargos de hurto mayor en cuarto grado, según informó el Departamento de Policía del condado de Nassau.

La policía señaló que los presuntos fraudes se remontan a 2024. En julio de ese año, Thomas habría recibido 35.753,98 dólares de nueve personas para un crucero de Royal Caribbean; sin embargo, cuando los clientes llegaron al puerto de Bayonne, en Nueva Jersey, fueron informados de que los boletos correspondían a un crucero que no existía.

Ese mismo mes, la agente también habría recibido 5.000 dólares de dos personas para organizar una boda destino en un resort de ALG Vacations. De acuerdo con el reporte policial, los lugares nunca fueron reservados y los clientes no recibieron reembolsos, al igual que otros miembros del grupo que también realizaron pagos.

La policía sostiene que Tavia Thomas cobró por un crucero inexistente, bodas destino y viajes familiares que nunca se concretaron. (Foto: Nassau County Police Department)

En septiembre de 2024, otra víctima denunció haber pagado 10.034,16 dólares para organizar un viaje de cumpleaños a República Dominicana para su madre y cerca de 50 familiares. Según la policía, Thomas nunca pagó los alojamientos y el dinero tampoco fue devuelto.

Thomas compareció ante el Tribunal del Primer Distrito de Hempstead, Nueva York, el 6 de enero. De acuerdo con CBS News, se declaró no culpable y tiene prevista una nueva audiencia judicial el jueves 8 de enero.

Entre los casos denunciados figura un pago de más de 35.000 dólares por un crucero y otro de más de 10.000 dólares por un viaje a República Dominicana. (Foto referencial: Freepik)

Según su sitio web, Destiny Travel NY opera desde 2016 y promociona viajes a destinos como Maldivas, Polinesia Francesa, Croacia, Italia y Vietnam, además de servicios de bodas destino y viajes grupales.

No obstante, reseñas en Google y The Knot acusan a la agencia de estafas y falta de reembolsos, mientras que el Better Business Bureau le otorgó una calificación F por no responder a varias quejas formales.

Reseñas en Google y The Knot acusan a la agencia de estafas y falta de reembolsos. (Foto referencial: Pixabay)

Cómo evitar estafas al comprar pasajes para cruceros o reservar vacaciones

Para comprar cruceros y vacaciones en EE. UU. de forma segura, lo más recomendable es reservar directamente en los sitios web oficiales de las grandes navieras (como Royal Caribbean o Carnival) o utilizar plataformas de viajes con reputación mundial como Expedia, Priceline o Costco Travel. Estas empresas ofrecen garantías de pago y protección al consumidor que no encontrarás en sitios desconocidos.

Para evitar estafas, desconfía siempre de ofertas “gratuitas” recibidas por llamadas telefónicas o mensajes y nunca pagues mediante transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas. Utiliza siempre tarjetas de crédito para tener protección legal y asegúrate de que la agencia tenga un número de registro como vendedor de viajes (Seller of Travel) visible en su sitio web.

