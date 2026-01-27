Tras el paso de la tormenta invernal en Estados Unidos que dejó entre 6 y 10 pulgadas de nieve acumulada en el área metropolitana de Washington, muchas personas siguen enfrentando calles residenciales cubiertas de hielo y nieve compacta. Aunque las autoridades priorizan primero las avenidas principales y las rutas de emergencia, saber cómo y a quién contactar puede marcar la diferencia para que tu calle entre en la lista de limpieza. Tanto Washington D.C. como Maryland y Virginia cuentan con mapas interactivos, líneas telefónicas y portales oficiales que permiten a los residentes verificar el avance de los equipos quitanieve o reportar vías que aún no han sido despejadas, justo lo que necesitas saber si te preguntas así puedes pedir que limpien la nieve de tu calle en Washington D.C., Maryland y Virginia tras la tormenta invernal.

Washington D.C.

El Distrito cuenta con la herramienta Snow Tracker, un mapa interactivo que muestra cómo los equipos y contratistas se preparan antes de la nevada y qué calles ya han sido limpiadas. Esta plataforma permite seguir en tiempo real el trabajo de remoción de nieve en la ciudad.Si tu calle aún no ha sido despejada, puedes reportarla llamando al 311, el número de atención para servicios municipales.

Maryland

Condado Montgomery

Este condado ofrece un portal donde los residentes pueden consultar el estado de la remoción de nieve ingresando el número de la calle y el código postal. Además, es posible crear una solicitud de servicio si la vía no ha sido limpiada. Para más apoyo, también puedes comunicarte con el estado de Maryland al 301-513-7300.

Condado Prince George’s

Las autoridades del condado piden a los residentes esperar 48 horas después de que termine la precipitación antes de reportar problemas. Pasado ese tiempo, se puede llamar al 311 o al 301-883-4748 para informar emergencias o inquietudes relacionadas con las condiciones de las carreteras y la remoción de nieve.

Condado Anne Arundel

Este condado dispone de un mapa interactivo para verificar si las calles habituales ya fueron limpiadas. Si necesitas solicitar un servicio relacionado con la nieve, puedes hacerlo llamando al 311.

Virginia

El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) ofrece un mapa interactivo que permite ver cámaras de tráfico en vivo, seguir el paso de los camiones quitanieve y comprobar qué carreteras ya fueron despejadas.

Alexandria

La ciudad cuenta con su propio mapa interactivo del informe de nieve, donde los residentes pueden revisar el estado de las calles y el avance de los trabajos de limpieza.

Condado Prince William y condado Fairfax

En ambos condados, los residentes pueden llamar al 800-367-7623 para obtener información sobre la remoción de nieve o reportar problemas en las vías.

Ciudad de Manassas

Durante los días hábiles, la ciudad solicita a los residentes comunicarse a los números (703) 257-8347 o (703) 257-8353 para obtener información relacionada con la limpieza de nieve.

Si buscas detalles sobre un condado o ciudad en particular, una opción rápida es escribir en Google “when will my street get plowed” junto con el nombre del lugar que te interesa. Esto puede ayudarte a encontrar el canal correcto para hacer tu reporte y saber cuándo podrían limpiar tu calle.

